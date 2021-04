Potsdam

In Brandenburg ist der AstraZeneca-Impfstoff bisher nicht für alle Altersgruppen freigegeben – anders sieht es in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Bayern aus. Dort kann sich jeder, der möchte und einen Termin bekommt, impfen lassen. Unabhängig vom Alter.

In Brandenburg wurde der Wegfall der Priorisierung bisher ausgeschlossen: „Es wäre populistisch und unseriös“, hieß es dazu vorige Woche aus dem Innenministerium – unseriös, weil der Impfstoff in Brandenburg weiterhin knapp ist. Doch nicht alle Landkreise teilen diese Einschätzung. Im Kreis Märkisch-Oderland wird derzeit geprüft, ob der Impfstoff allen Impfwilligen verabreicht werden kann. An festgelegten Tagen sollen sich Menschen aus dem Kreis ohne Priorisierung impfen lassen können, sagte Vize-Landrat Friedemann Hanke.

Kommt der AstraZeneca-Impfstoff also bald auch in Brandenburg für Jüngere? Trotz seltenen und doch schweren Fällen von Hirnvenenthrombosen und obwohl der Impfstoff von der Ständigen Impfkommission (STIKO) nur für ältere Menschen empfohlen wird? Ob und welche Risiken mit einer Impfung verbunden sind und was jüngere Menschen wissen sollten, bevor sie sich impfen lassen, hat die MAZ zusammengefasst.

Die Risiken – was bisher bekannt ist

In Deutschland wurden bisher rund 4,9 Millionen Dosen des AstraZeneca-Vakzins verimpft. Bis zum 21. April wurden dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), dem deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, 63 Fälle Sinusvenenthrombosen (SVT) im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung mit AstraZeneca gemeldet. In 34 dieser Fälle wurde zusätzlich eine Thrombozytopenie gemeldet, also ein Mangel an Blutplättchen, die für die Gerinnung des Blutes eine wichtige Rolle spielen.

Bei einer Sinusvenenthrombosen handelt es sich um eine Verstopfung eines der großen venösen Blutgefäße im Gehirn. Durch diese wird Blut aus dem Gehirn Richtung Herz transportiert. Kommt es zu einer Verstopfung, steigt der Druck im Schädelinneren, Durchblutungsstörungen und Sauerstoffmangel sind die Folge.

Doch das Risiko in Folge einer Impfung mit AstraZeneca an einer Thrombose zu erkranken ist gering. Noch seltener ist ein tödlicher Ausgang: Von den 63 Patienten mit einer Sinusvenenthrombose verstarben zwölf.

Sind junge Menschen und Frauen besonders gefährdet?

Die gemeldeten Thrombosen betrafen vor allem Menschen im Alter zwischen 22 und 59 Jahren. Bei Frauen kam es häufiger zu Komplikationen. Diese traten in den meisten Fällen rund zwei Wochen nach der Erstimpfung auf, das zeigen Daten des PEI. Ob Frauen generell mehr Risiken bei einer Impfung mit AstraZeneca tragen als Männer, das ist bisher allerdings unklar. Denn die Häufung von Nebenwirkungen könnte auch daher rühren, dass bisher mehr Frauen in Deutschland mit AstraZeneca geimpft wurden.

Wie und ob die Nebenwirkungen mit dem Geschlecht zusammenhängen, dazu gebe es bisher keine ausreichende Datenlage, urteilt die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) und betont: „Die Vorteile des Impfstoffs bei der Bekämpfung der immer noch weit verbreiteten Bedrohung durch COVID-19 überwiegen weiterhin das Risiko von Nebenwirkungen.“

Ärzte in Brandenburg bewerten AstraZeneca unterschiedlich

In Brandenburg gibt es bisher keinen geschlossenen Umgang mit AstraZeneca und der Frage, ob junge Menschen und explizit junge Frauen mit dem Vakzin geimpft werden sollten. „Es gibt Ärzte, die sagen, sie würden junge Frauen generell nicht mit AstraZeneca impfen, andere weisen darauf hin, dass es auch bei einfachen Medikamenten zu Nebenwirkungen kommen kann“, sagt KVBB-Sprecher Christian Wehry.

Auch Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrum für Risikokompetenz der Universität Potsdam, verweist auf Risiken, die man jeden Tag eingehe „ohne viel darüber nachzudenken.“ Im Beipackzettel von Aspirin finde man etwa, dass Hirnblutungen und akutes Nierenversagen in weniger als einer von je 10.000 Personen auftritt, die Aspirin einnehmen.

Und noch etwas gibt Gigerenzer zu bedenken: Setze man die Impfungen mit AstraZeneca aus, „können wegen der Knappheit der Impfstoffe anderer Hersteller deutlich weniger Menschen geimpft werden.“ Was wiederum zu weitaus mehr schweren Erkrankungen durch COVID-19 und Todesfällen als die seltenen Sinusvenenthrombosen führen würde.

Die Entscheidung: Risiko oder Schutz?

Ob sich eine Impfung mit AstraZeneca für den Einzelnen lohnt, das hängt von den individuellen Lebensumständen ab. Gibt es Vorerkrankungen? Gibt es die Möglichkeit, Kontakte einzuschränken und damit das Risiko einer Ansteckung zu senken? Entscheidend sind aber auch die Inzidenzen, das zeigen Daten der EMA.

Für ältere Menschen gilt: Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Komplikationen nach einer Impfung kommt, ist verschwindend gering. Wer also einen Impftermin mit AstraZeneca angeboten bekommt, der sollte ihn unbedingt wahrnehmen, zum eigenen Schutz. Das Robert Koch Institut (RKI) gibt an, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, nach einer vollständigen Impfung mit AstraZeneca um 80 Prozent sinkt. Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs, der im Krankenhaus endet, sinkt sogar um 95 Prozent.

Unter 60 Jahre: schwere Entscheidung

Bei jungen Menschen sind klare Antworten hingegen weniger einfach. Laut der EMA überwiegt jedoch in den meisten Fällen der Vorteil einer Impfung gegenüber dem Risiko einer Ansteckung. Einige Beispiele aus dem EMA-Datensatz, der nach Altersstufen und Inzidenzen gestaffelt ist: Bei einer hohen Inzidenz von 800 können AstraZeneca-Impfungen schwere Verläufe bei 64 von 100.000 geimpften 20 bis 29-Jährigen verhindern. Bei 1,9 dieser 100.000 Menschen kann es zu einer Thrombose kommen. Bei der Gruppe der Ü-80-Jährigen können wiederum 1239 Einweisungen verhindert werden. Zu Nebenwirkungen kommt es in 0,4 Fällen.

Im Vergleich: Bei einer niedrigen Inzidenz von 55 können in der Gruppe der 20 bis 29-jährigen vier schwere Verläufe verhindert werden. In 1,9 Fällen kommt es zur Thrombose. Bei den Älteren kommt es bei gleicher Inzidenz in 0,9 Fällen zu Nebenwirkungen und 151 Menschen können vor einem schweren Verlauf bewahrt werden. Die Zahlen zeigen: Wenn die Inzidenz hoch ist, dann lohnt sich eine AstraZeneca-Impfung für junge Menschen auf jeden Fall. Dann überwiegt der Schutz einer Impfung dem Risiko.

Seltene Nebenwirkungen: Worauf man achten sollte

Wer sich immer noch unsicher ist, ob er sich impfen lassen soll oder nicht, der kann sich vorab bei seinem Hausarzt beraten lassen. Ein Blutbild kann Klarheit darüber geben, ob ein mögliches Thrombose-Risiko vorliegt.

Auch nach der Impfung gibt es Möglichkeiten, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Das Paul-Ehrlich-Institut empfiehlt geimpften Personen sofort einen Arzt aufzusuchen, wenn in den Wochen nach der Impfung Symptome wie Kurzatmigkeit, Brustschmerzen oder Schwellungen am Körper entwickeln. Auch kleine punktförmige Einblutungen oder Blutergüsse sollten untersucht werden.

Von Gesa Steeger