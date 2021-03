Potsdam

Bis auf weiteres finden in Brandenburg keine weiteren Impfungen mit dem Impfstoff von Hersteller Astrazeneca statt. Das betrifft nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen. Zuvor hatte das Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) seine Empfehlung zur vorübergehenden Aussetzung der Impfung mit Astrazeneca veröffentlicht.

Alle Impfstellen im Land seien über diese aktuelle Entscheidung sofort informiert und die Impfungen gestoppt worden. Neue Termin-Buchungen seien unter www.impfterminservice.de nicht möglich.

In den elf Impfzentren im Land Brandenburg waren in dieser Woche rund 22.500 Impftermine mit dem Impfstoff von Astrazeneca gebucht. Die betroffenen Bürger würden umgehend per E-Mail über die Terminabsage informiert, hieß es.

Auch in Berlin kommt der Impfstoff von Astrazeneca vorerst nicht mehr zum Einsatz. Das teilte die Senatorin für Gesundheit, Dilek Kalayci (SPD), der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wir haben das Impfen mit Astrazeneca in Berlin gestoppt“, sagte Kalayci. „Der Betrieb in den Impfzentren in Tegel und Tempelhof ist eingestellt.“

Gebuchte Termine mit Biontech-Impfstoff von Absage nicht betroffen

Die bereits gebuchten Termine mit dem Impfstoff von Biontech in Bransenburg finden laut Ministerium wie vereinbart statt. Auch die Eröffnung des neuen Impfzentrums in Perleberg (Prignitz) am Dienstag sei nicht betroffen, da dort zunächst nur der Impfstoff von Biontech zum Einsatz kommt.

Das Paul-Ehrlich-Institut begründete seine Empfehlung wie folgt: Bei Analyse des neuen Datenstands sähen die Expertinnen und Experten des PEI jetzt eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenen-Thrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat. Die Daten würden nun von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) weiter analysiert und bewertet. Bis zum Abschluss der Bewertung durch die EMA werden die Impfungen in ganz Deutschland ausgesetzt.

Wie lange wird sich diese Prüfung hinziehen?

Von einer „reinen Vorsichtsmaßnahme“ spricht Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin. Das Ergebnis der Überprüfung sei offen. Für das Vertrauen in den Impfstoff sei es am wichtigsten, den fachlichen Empfehlungen zu folgen. Er hoffe auf eine Entscheidung der EMA noch in dieser Woche, so Spahn. Der französische Präsident Macron sprach von Dienstagnachmittag. Auch in Frankreich und Italien werden vorerst keine Patientinnen und Patienten mehr mit dem Vakzin von Astrazeneca versorgt.

Nach Angaben des Europäischen Zentrums für Krankheitsvorbeugung und -kontrolle hat Deutschland bislang etwas mehr als drei Millionen Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs erhalten. Laut Spahn wurden etwa 1,6 Millionen Dosen davon verabreicht.

