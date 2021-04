Potsdam

Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern machten es vor, am Donnerstag zog Berlin nach: In diesen Ländern wird die Priorisierung für den Impfstoff Astrazeneca aufgehoben. Er soll nicht mehr standardmäßig nur an Menschen ab 60 Jahren verabreicht werden, sondern nach ausführlicher Beratung durch den Impfarzt auch an jüngere. Denn die Akzeptanz des Vakzins hat durch Impfstopps und widersprüchliche Altersempfehlungen gelitten. Wie ist der Stand in Brandenburg? Ein Überblick.

Warum gibt Brandenburg Astrazenca nicht frei?

Das Land sieht dafür keine Notwendigkeit. „Wir haben gestern entschieden, dass wir dem Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern in Brandenburg nicht folgen“, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, am Donnerstag auf Anfrage. Die Nachfrage sei gut, der Impfstoff aber nach wie vor knapp. Eine Freigabe sei deswegen „populistisch und unseriös“, so Burmeister. „Wir würden den Menschen damit eine Verfügbarkeit vorgaukeln, die es nicht gibt. Wir machen keine Versprechen, die wir aufgrund der Impfstoffknappheit gar nicht halten können“ erklärte der Sprecher.

Wo wird Astrazeneca an wen verimpft?

Gegenwärtig wird Astrazeneca in den Modellpraxen für alle Personen über 60 Jahren angeboten. Rund 6000 Impfungen mit dem Vakzin schaffen die Ärzte. Eine Übersicht über diese Praxen liefert die Kassenärztliche Vereinigung im Netz.

Dort steht unter dem Stichwort Pilotpraxen eine Liste mit den Astrazeneca-Praxen. Theoretisch ist eine Abgabe an jüngere bereits möglich – und zwar „nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse und Entscheidung der impfwilligen Person nach sorgfältiger Aufklärung“, wie es im Beschluss der Gesundheitsminister vom 13. April heißt. Das sind für viele Ärzte schlicht zu schwammige Vorgaben. Sie lehnen daher die Impfung jüngerer oft ab.

Wie gut wird Astrazeneca in Brandenburg angenommen?

Die mangelnde Nachfrage des Impfstoffs wird als Grund dafür genannt, dass mehrere Länder das Mittel nun für alle freigeben. In Brandenburg wird Astrazeneca laut Innenministerium aber „stets gut nachgefragt“. Alle aktuellen Bestände seien in die impfenden Arztpraxen gesteuert worden. Wenn man Zahlen des Robert-Koch-Instituts über die verabreichten Impfdosen mit den an die Bundesländer gelieferten Mengen vergleicht, stellt sich das aber etwas anders dar.

Von den bisher nach Brandenburg gelieferten 180 000 Dosen Astrazeneca wurden laut RKI 131 000 Dosen verimpft. Das entspricht einer Quote von rund 73 Prozent. Beim Impfstoff Moderna liegt der Anteil verimpfter Dosen an der Liefermenge bei 79 Prozent. Bei Biontech liegt die Verimpfungsquote sogar bei deutlich über 90 Prozent. Allerdings muss man bei Astrazeneca eine statistische Besonderheit beachten. Viele Praxen impfen nur einmal pro Woche und melden die Zahlen dann an das RKI. Deswegen schwanken die Angaben zur Nutzung von Astrazeneca etwas.

Wer entscheidet über die Impfreihenfolge?

Brandenburg hält sich weitgehend an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Je nach Fortschritt in den Obergruppen werden weitere Untergruppen freigegeben. Der Impflogistik-Stab diskutiert laut Innenministerium nahezu täglich über die mögliche Freigabe weiterer Prioritätengruppen. Sie würden dann freigegeben in der Reihenfolge, in der sie von Coronainfektionen bedroht sind – also nach Risikoeinschätzung. Wann die nächsten Gruppen drankommen, darüber will die Landesregierung keine Prognosen abgeben.

Welche Freiheiten haben Hausärzte?

Für die Hausärzte gelten die Vorgaben zur Priorisierung aus der Impfverordnung und deren Umsetzung durch das Land, erklärt Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Die Hausärzte kennen ihre Patienten am besten und treffen auf Basis der ärztlichen Expertise die Einschätzung, ob ein Bürger aufgrund einer Vorerkrankung zur priorisierten Risikogruppe zählt und geimpft werden darf. Hausärzte verimpfen derzeit Astrazeneca und Biontech. Die Hausärzte sind auch dafür verantwortlich, dass ihre Patienten nach der Erstimpfung einen Zweitimpfungstermin erhalten.

Wann startet Brandenburg mit der Impfung des Mittels von Johnson & Johnson?

Der Impfstart mit dem Mittel von Johnson & Johnson war bereits für die vergangene Woche geplant gewesen. 6700 Dosen hatte Brandenburg erwartet. Dann war die Lieferung kurzfristig gestoppt worden. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat das Mittel inzwischen für unbedenklich erklärt. Am Mittwoch sei Brandenburg daraufhin erneut eine Lieferung angekündigt worden. „Wir rechnen in Kürze mit dem Impfstoff“, sagt Sprecher Burmeister. Johnson & Johnson soll demnach zunächst vornehmlich im Bereich der mobilen Impfteams eingesetzt werden. Der Vorteil: „Dort ist der logistische Aufwand für jede einzelne Impfung am höchsten, wodurch ein Impfstoff, der nur einmal verabreicht werden muss, besonders effizient ist“, erklärte Martin Burmeister. Mit den mobilen Teams sollen Bewohner von Pflegeheimen erreicht werden.

Was ist dran an der geplanten Abschaffung der Impfzentren?

Die Kassenärztliche Vereinigung ist sowohl für die Organisation der Impfzentren als auch für die Impfungen in den Hausarztpraxen zuständig. Beides wird ihr auf Dauer zu anstrengend, denn die Impfärzte in den Zentren fehlen für diese Schichten in den Praxen. Die KVBB fordert daher das „geordnete Herunterfahren“ der Impfzentren. Im Gegenzug sollen alle Vertragsärzte in die Corona-Impfungen eingebunden werden, also nicht nur Hausarztpraxen, sondern auch die Fachärzte. „Gemeinsam können wir Haus- und Fachärzte die Impfkampagne auf eine neue Stufe heben“, sagt Peter Noack, Vorsitzender der KVBB. In 1110 Hausarztpraxen werde bereits geimpft. Zusammen mit den Fachärzten könne diese Zahl verdoppelt werden. Die KVBB will die entsprechenden Verträge mit der Landesregierung ändern. „Über das Wie und Wann werden wir in den kommenden Tagen mit dem Land sprechen“, kündigte Noack an.

Sind die Tage der Impfzentren gezählt?

Das für das Impfen zuständige Innenministerium plant aber weiter damit. Mit rund einer halben Million Impfungen seien die Impfzentren bisher der stärkste Impfstrang, argumentiert Innenminister Michael Stübgen (CDU). Allerdings haben die Hausärzte inzwischen auch mehr als 100 000 Anti-Corona-Spritzen verabreicht – und sie sind erst seit Dienstag nach Ostern regelhaft mit an Bord. Stübgen unterstützt jedoch die Ausweitung der Praxis-Impfungen auf die Fachärzte. „Gemeinsam sind in Impfzentren, Arztpraxen und durch mobile Impfteams schon jetzt rund 200 000 Impfungen pro Woche möglich“, sagte er. „Dafür fehlt nur noch der Impfstoff in ausreichender Menge.“ 200 000 Impfungen pro Woche würde eine Verdoppelung des Impftempos bedeuten.

Wie wird der Impfstoff zwischen Zentren und Praxen aufgeteilt?

Die Verteilung läuft über den Bund an die Länder, und zwar nach Einwohnerschlüssel; auf Brandenburg entfallen drei Prozent der Lieferungen. Ein Grundstock ist für die Impfzentren reserviert, alles was darüber hinaus geht, geht über den Pharmagroßhandel an die Arztpraxen. Brandenburg erhielt in der Vorwoche über dieses System 107 489 Impfdosen.

Von Torsten Gellner und Robin Williamson