Potsdam

Natürlich weiß Tim Dietrich, dass die meisten Menschen nicht zu interessieren braucht, wie groß ein ganz bestimmter Neutronenstern irgendwo unendlich weit draußen im All ist oder wie viele Milliarden Jahre unser Universum denn nun tatsächlich auf dem Buckel hat. „Aber ich finde, dass man manchmal auch Dinge verstehen will, für die wir noch keine Anwendung haben“, sagt er.

Heinz-Maier-Leibnitz-Preis für Potsdamer Forscher

Für solche Dinge von wahrhaft astronomischen Dimensionen begeistert sich der Juniorprofessor für Theoretische Astrophysik an der Universität Potsdam schon seit frühester Jugend. Und weil er seine Begeisterung für das All erfolgreich in wissenschaftliche Produktivität fließen ließ, erhält Dietrich am 4. Mai den mit 20.000 Euro dotierten Heinz-Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die DFG vergibt diesen Preis seit 1977. Gewürdigt werden junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon sehr früh ein eigenes wissenschaftliches Profil entwickelt haben. „Er soll sie darin unterstützen und anspornen, ihre wissenschaftliche Laufbahn weiterzuverfolgen“, beschreibt die DFG selbst den Sinn der jährlichen Vergabe.

Fachliteratur zur Astrophysik veröffentlicht

Um sein wissenschaftliches Profil muss sich Dietrich wirklich nicht sorgen. Mit erst 32 Jahren hat er bereits 21 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, an mehr als 100 weiteren Publikationen ist er zumindest beteiligt. Eine seiner jüngsten Veröffentlichungen erschien im vergangenen Dezember im Wissenschaftsmagazin „Science“. Mit Hilfe ganz unterschiedlicher Datenquellen und verbesserten theoretischen Modellen ist es Dietrich und seinem Potsdamer Team gelungen, den Durchmesser eines Neutronensternes zu bestimmen.

Künstlerische Darstellung der Verschmelzung zweier Neutronensterne. Quelle: Ligo

„Wir nahmen Beobachtungsdaten von optischen und von Röntgenteleskopen, wir hatten die Signale der Gravitationswellendetektoren und wir haben alles mit unseren theoretischen Modellen abgeglichen“, beschreibt Dietrich in vereinfachter Weise das Vorgehen. Heraus kam ein astronomisches Objekt von etwa zwölf Kilometern Durchmesser. Das Erstaunliche: Dieser relativ kleine Himmelskörper wiegt ungefähr so viel wie 500.000 Erden.

Lesen Sie auch:

„Neutronensterne sind die dichtesten Objekte, die es geben kann“, erläutert Dietrich. „Gleich danach kommt das schwarze Loch.“ Und das ist eigentlich gar kein Körper mehr, sondern fast nur reine Gravitation. Aus dem Wissen schließlich, wie weit dieser Neutronenstern entfernt sei und wie stark die Lichtwellen durch die Ausdehnung des Alls gestreckt werden – die sogenannte Rotverschiebung – könne man schließen, wie schnell sich das All ausdehne. Und damit lässt sich das Alter des Universums berechnen.

Grundlagenforschung wird irgendwann wichtig

„Solche Phänomene finde ich unglaublich spannend“, so Dietrich. Erkenntnisse zur Beschaffenheit des Alls würden letztlich auch Auskunft zur Frage geben, wo wir eigentlich herkommen. Außerdem könne man nie ausschließen, dass Grundlagenforschung irgendwann doch eine Anwendung finde. „Erkenntnisse über Materie in ganz großer Dichte werden irgendwann sicher wichtig werden“, meint Dietrich.

Blick in die Sterne: Tim Dietrich ist davon fasziniert. Quelle: European Southern Observatory

Er selbst werde solche Anwendungen wohl nicht mehr erleben, sagt Dietrich. Weiterhin wird sich der seit Februar 2020 an der Universität Potsdam und am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) arbeitende Wissenschaftler den Grundlagen widmen. Inzwischen ist er auch mit Kernphysikern und Experten für Teilchenbeschleunigung im Gespräch. Auch diese Phänomene bringen Daten hervor, die astrophysikalisch ausgewertet werden. Am von der DFG erwartetem Ansporn für weitere fruchtbare Forschungsarbeit fehlt es also nicht.

Von Rüdiger Braun