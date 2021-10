Potsdam

Asylantrag oder Obdachlosigkeit: Vor diese Wahl wurden afghanische Ortskräfte aus Brandenburg gestellt. Weil sie darin den Tatbestand der Nötigung erwiesen sieht, hat die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige nun Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Hintergrund ist ein Video der Organisation Pro Asyl, das auf der Social-Media-Plattform Twitter kursiert. Zu sehen ist, wie eine Gruppe von afghanischen Ortskräften aus der Erstunterkunft Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) gedrängt wird, Asylanträge zu stellen.

In dem Video heißt es wörtlich: „Ich habe eine Liste. Vom Bundesamt. Sie sind nicht hundertprozentig als Ortskräfte anerkannt. Das Bundesamt wird das erst prüfen. Wenn Sie sagen, ich eröffne heute kein Asylverfahren, wird Folgendes passieren: Sie werden heute wieder nach Doberlug-Kirchhain fahren. Sie werden den ganzen Tag hier sitzen. Und sie werden in Doberlug-Kirchhain nicht mehr reingelassen. Wir werden Sie auf Deutsch gesagt auf die Straße setzen.“

Die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige ist angesichts der Aufnahmen fassungslos und fordert Aufklärung. „Es kann nicht sein, dass diese Menschen, die fliehen mussten, weil sie in Afghanistan für deutsche Institutionen gearbeitet haben, in Brandenburg mit Obdachlosigkeit bedroht werden, wenn sie keinen Asylantrag stellen.“

Die Aufnahme von Ortskräften aus Afghanistan erfolgt in Deutschland nach Paragraf 22 des Aufenthaltsgesetzes, nach dem aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Eine Sprecherin der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl erklärte gegenüber der MAZ, dass sich aus einem Asylantrag „Nachteile für die afghanischen Ortskräfte ergeben könnten“. So könnte das bereits gewährte Visum nach Paragraf 22 erlöschen. „Außerdem müssen die Menschen unter Umständen Monate oder Jahre auf einen Bescheid warten.“ In dieser Zeit dürften sie weder arbeiten noch die Sammelunterkünfte verlassen.

Wo genau das Video aufgenommen wurde, ist bisher unklar. Linken-Politikerin Andrea Johlige geht davon aus, dass die Aufnahmen aus der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt stammen. Ob die Frau, die die Drohungen gegenüber den Ortskräften ausspricht, zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gehört oder Angestellte der Aufnahmeeinrichtung ist, ist bisher unklar. Auf Twitter weist das BAMF jede Verantwortung für die Veranstaltung von sich.

Bereits am Dienstag hatte das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte mit Sitz in Eberswalde (Barnim) auf die Nötigung von Ortskräften hingewiesen. Dutzende Betroffene hätten sich hilfesuchend aus Erstaufnahmeeinrichtungen in Brandenburg, Sachsen und NRW an ihn und andere Vereinsmitglieder gewandt, sagte Patenschaftsnetzwerk-Sprecher Alexander Fröhlich und forderte von der Bundesregierung ein sofortiges Handeln. „Diese infamen behördlichen Spielchen mit ehemaligen Ortskräften und ihren Familien müssen sofort aufhören.“

Von Gesa Steeger