Asylsuchende in Brandenburg: So stark ist die Zahl im Vorjahr gestiegen 

Potsdam

Die Zahl der Asylsuchenden ist in Brandenburg im vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt seien 9.819 Menschen von der Zentralen Ausländerbehörde aufgenommen worden, von denen 4.437 auf andere Bundesländer verteilt worden seien, teilte das Innenministerium am Montag in Potsdam mit. 5.382 Asylsuchende seien gemäß Königsteiner Schlüssel in Brandenburg geblieben, mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Der Königsteiner Schlüssel regelt bundesweit, wie viele Asylsuchende jedes Bundesland aufnehmen soll. Den Verpflichtungen liegen die Einwohnerzahlen und Steuereinnahmen der Länder zugrunde. Brandenburg muss demzufolge insgesamt rund drei Prozent der nach Deutschland einreisenden Asylsuchenden aufnehmen.

Wo kommen die Asylsuchenden in Brandenburg her?

Nach Brandenburg seien alleine seit August vergangenen Jahres 6.544 Menschen über Belarus und Polen eingereist, hieß es weiter. Außerdem seien 1.592 Menschen registriert worden, die bereits in Griechenland einen Schutzstatus erhalten und erneut Asyl beantragt haben.

Die Hauptherkunftsländer der Brandenburg zugewiesenen Asylsuchenden waren den Angaben zufolge Afghanistan, Syrien, der Irak, Vietnam, Georgien, die Türkei und die Russische Föderation. Von den Ausländerbehörden seien 2021 zugleich 177 Abschiebungen gemeldet worden, im Vorjahr waren es 160. Zusätzlich habe es 40 sogenannte Dublin-Rückführungen in andere EU-Einreiseländer und 421 freiwillige Ausreisen gegeben. Im Vorjahr waren es 79 Dublin-Rückführungen und 395 freiwillige Ausreisen.

Insgesamt waren Ende 2021 den Angaben zufolge in Brandenburg 8.904 Menschen ausreisepflichtig, Ende 2020 waren es 7.632.

Von RND/dpa