Attila Hildmann und Bill Gates: Das sind die Verschwörungstheorien zu Corona

Potsdam

Seit Wochen gelten zur Eindämmung der Corona-Krise auch in Deutschland strenge Regeln. Ausgangssperren, Kontaktverbote und weitere Maßnahmen verlangen Menschen vieles ab. Das ruft Verschwörungstheoretiker auf den Plan – auch Prominente, die aufgrund ihrer Bekanntheit eine große Plattform haben. Einer davon ist Vegan-Koch Attila Hildmann aus Berlin. Was er und andere behaupten, was Bill Gates mit alldem zu tun hat und was sogenannte „Hygiene-Demos“ sind – ein Überblick:

Was beinhaltet die Verschwörungstheorie , die auch Attila Hildmann verbreitet?

Der vegane Koch verbreitet seit Tagen in sozialen Medien seine kruden Theorien. In zahlreichen Instagram-Posts und mehreren hundert Telegram-Nachrichten spricht Hildmann im Zusammenhang mit Corona von einer „neuen Weltordnung”, gegen die er sich zur Not mit Waffengewalt zur Wehr setzen wolle. Auch wolle er sich in den Untergrund zurückziehen und dort, falls nötig, eine Armee aufbauen.

Das ist auch deshalb gefährlich, weil er überaus deutlich Gewaltfantasien verbreitet. Auf einem Foto ist Hildmann zu sehen, wie er eine Waffe trägt – laut eigener Aussage wurde das Bild an einem Schießstand aufgenommen. Dazu schrieb er, angeblich „augenzwinkernd”: „Ich warte friedlich auf die Impfung und halte mich an die Maskenpflicht.”

Immer wieder behauptet der Koch auch, es gebe eine Manipulation durch die Medien. Auf Instagram schreibt er etwa: „Vertrau in keinem Fall den Aussagen oder Bildern in den Medien! Es ist eine Inszenierung, um die Machtergreifung zu vereinfachen!“

In seiner Telegram-Gruppe hat der Koch inzwischen mehrere Tausend Follower. Im Minutentakt veröffentlicht er dort Beiträge, in denen er Politiker, Virologen und andere als „Lügner und Verbrecher am deutschen Volke“ bezeichnet. Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, ist laut Hildmann ein „hochrangiger Freimaurer”.

In einem seiner jüngsten Posts behauptet Hildmann, dass es sich bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London 2012 um ein „Corona-Ritual“ gehandelt habe. Dass der große Teil der Follower mit Fassungslosigkeit, Unglaube und auch Belustigung reagiert, scheint den Koch nicht zu stören. „Immer wenn ich denke, dass er nicht noch abstruser werden kann, setzt er noch einen oben drauf“, kommentiert ein User. „Kannste dir nicht ausdenken“, ein anderer.

Wie bei anderen Verschwörungstheorien zur Corona-Krise spielen auch Impfungen oder Microsoft-Gründer Bill Gates eine große Rolle in Hildmanns Posts. Hildmann spricht in seinen Postings immer wieder von einer angeblich geplanten Impfpflicht. „Wer sich nicht impfen lässt, verliert seine Grundrechte“, behauptet er.

Wieso wird Bill Gates immer wieder erwähnt?

Die Behauptung, das Coronavirus sei in einem Labor entwickelt worden, führte bereits vor Wochen zu dubiosen Theorien um den Unternehmer und Milliardär Bill Gates. Der Grund: Eines der genannten Patente wird vom englischen Pirbright Institut gehalten, das von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung unterstützt wird. Gates würde daher von einer Ausbreitung des Virus profitieren. Auch das britische Umweltministerium, die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) und die EU-Kommission gehören zu den Geldgebern.

Es gibt tatsächlich ein Patent von 2015 mit dem Titel „ Coronavirus“ des Pirbright Instituts. Allerdings handelt es sich dabei um ein Patent zur Impfstoffentwicklung gegen ein Geflügelvirus. Diese Forschungen haben nichts mit der derzeitigen Ausbreitung zu tun. Nach Angaben des Europäischen Patentamts ( EPA) beinhaltet ein Patent keine Erlaubnis, „eine Erfindung zu benutzen, in den Verkehr oder – wie im Fall von Medikamenten – auf den Markt zu bringen“. Dies regelten andere Gesetze.

Welche Prominenten sind noch beteiligt?

Attila Hildmann ist längst nicht der einzige, der seine Verschwörungstheorien über Social Media verbreitet. Eine Auswahl:

Ganz weit vorn dabei ist Verschwörungspapst Ken Jebsen. Der ehemalige Radiomoderator, der 2011 vom RBB entlassen worden war, nachdem er in einem Brief an einen Hörer schrieb, er wisse, wer den „Holocaust als PR erfunden” habe. Seither betreibt Jebsen sein eigenes Medium – einen Youtube-Kanal mit mehr als 400.000 Abonnenten, auf dem allerhand krude Theorien über Wissenschaft, Politik und Medien verbreitet werden. Täglich erscheinen Videos zur Corona-Krise.

Unter anderem malt sich Jebsen über eine halbe Stunde lang diverse Schreckenszenarien im Zusammenhang mit der Corona-Krise aus – von der Abschaffung des Bargelds bis zur Verfolgung von Menschen mit Drohnen. An mehreren Stellen vergleicht Jebsen die Grundrechtseinschränkungen auch indirekt mit der NS-Zeit – man sei bereits auf dem besten Wege in den Faschismus.

Sänger Xavier Naidoo verbreitet bereits seit Jahren immer wieder Verschwörungstheorien. Schon 2011 sprach er im ARD-Morgenmagazin über Deutschland als „besetztes Land”. Es sollte längst nicht das letzte Mal bleiben, dass Naidoo seine krude Gedankenwelt öffentlich machte. Vor allem seine Geistesbrüder, die sogenannten “Reichsbürger”, propagieren bis heute, Deutschland sei gar kein richtiges Land, sondern eine GmbH, an deren Gesetze man sich demnach auch nicht halten müsse.

Zuletzt waren Videos mit rassistischen Botschaften auf rechten Plattformen im Netz aufgetaucht. RTL hat den Sänger daraufhin aus der Jury der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstart“ geworfen. Naidoo wiederum hat dem Rechtspopulisten Oliver Janich ein Interview gegeben und darin auch angedeutet, er habe seine Teilnahme bei „ Deutschland sucht den Superstar” und den damit verbundenen Rauswurf als PR für sein kommendes “patriotisches” Album genutzt.

Noch vor wenigen Wochen hatte Schauspieler, Regisseur und Produzent Til Schweiger sich in einem Video auf Instagram als Befürworter der Corona-Maßnahmen gezeigt. Inzwischen wird der 56-Jährige für einen witzig gemeinten Post von seinen Fans deutlich kritisiert.

Er veröffentlichte ein Foto, das Verantwortliche des Robert-Koch-Instituts zeigt, auf dem Bild steht: „Wissenschaftler des RKI haben jetzt den sehr schlimmen Verdacht, dass selbst die Menschen, die eine Corona-Infektion überlebt haben, eines Tages sterben. Die Maßnahmen der Regierung dürfen daher auf keinen Fall gelockert werden!” Schweiger kommtentiert das mit den Worten: „Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich mich wegwerfen...”

Das Youtuber-Pärchen Luna Darko und Ardy verbreitet über seine Kanäle mehrere Corona-Verschwörungen. Es geht um Bill Gates, es geht um Impfungen – und die Frage, ob Nazis nicht auch nette Menschen sein können. Luna Darko hatte via Twitter unter anderem ein Video von Ken Jebsen geteilt. Die Diskussion mit Follower schaukelte sich hoch, Ardy schaltete sich ein – und kurz darauf löschte das Pärchen seine umstrittenen Tweets wieder.

Damit ist es mit den Verschwörungstheorien bei den Youtubern aber nicht vorbei. Wenige Tage später legten Luna Darko und Ardy nach. In einem neuen Youtube-Video zitiert Darko aus dem Buch “Das gespaltene Land” des Psychiaters Hans-Joachim Maaz. Das Buch gilt wegen seiner rechtspopulistischer Thesen als umstritten. Wieder gibt es scharfe Kritik.

Einen Tag später folgt ein weiteres Video. Diesmal ist es ein knapp zweistündiges Videostatement des Pärchens. In diesem stellen sie sich als Opfer dar, sprechen gar von Cybermobbing – und legen dann wiederum mit Corona-Verschwörungen los.

Beinahe täglich postete auch Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow auf ihrer Facebook-Seite Videos und Artikel zu den Corona-Maßnahmen. Nutzer auf Twitter rückten die RTL-Moderatorin in die Nähe von Verschwörungstheoretikern, einige bezeichnen sie gar als neues Sprachrohr der rechten Szene. Inzwischen sind die Beiträge und das Profil nicht mehr auffindbar und Zietlow äußerte sich dahingehend, dass sie Facebook unterschätzt habe.

Zietlow teilte unter anderem einen langen Beitrag der Ärztin Barbara Dirhold. Darin heißt es unter anderem als Forderung: „Abschirmen der Risikogruppen, und Bewegungsfreiheit für gesunde Arbeitnehmer zur Ausübung ihres Berufes und damit Aufrechterhaltung unserer Wirtschaft und mittelfristig auch unseres Gesundheitswesens, wobei hier Freiwilligkeit gelten muss: Wenn jemand Angst hat, soll er zu Hause bleiben.”

Später teilte sie das Video eines deutschen Krankenpflegers. Dieser berichtet vom Alltag aus dem Krankenhaus – und kommt, grob zusammengefasst, zu dem Schluss: Das Coronavirus ist am Ende nur so gefährlich wie eine Grippe – und alte Menschen sterben ja sowieso. Auch er empfiehlt die Abkehr von den starken Einschränkungen, hin zu mehr Hygieneregeln im Alltag.

Influencerin Anne Wünsche, die auch durch die RTL-II-Sendung „ Berlin Tag und Nacht” bekannt ist, verbreitet via Instagram-Story ihre Verschwörungstheorie: „Ob Corona wirklich der Grund dafür ist, dass Länder dicht gemacht werden und man nicht mehr auf die Straße darf?”, überlegt Wünsche in ihrem Post. „Oder ist vielleicht irgendetwas anderes der wahre Grund dafür, den wir aber nicht wissen? Das sind gerade so Gedanken, die gerade durch meinen Kopf gehen.”

Besonders absurd: Unmittelbar nach der Verschwörungstheorie leitet Wünsche zu einem anderen Thema über – nämlich ihrer Kooperation mit einem Küchenmaschinenhersteller: „Gerade hat der Postboote geklingelt und hat mir was von Vorwerk mitgebracht. Und zwar: ’nen Teekocher.”

Gibt es einen Zusammenhang zu rechtsextremen Bewegungen?

Ja. Die Erzählung von der „neuen Weltordnung” ist stark antisemitisch. Schon seit den Neunzigerjahren verbreiten Rechtsextreme das Märchen von „dunklen Mächten”, von einer Machtübernahme einer globalen Elite. Gemeint sind damit Juden. Auch, wenn das so explizit nie gesagt wird.

Auch der Versuch, die Pandemie als übertriebene Hysterie herunterzuspielen, als lang durchdachten Plan der Regierenden, ist ein beliebtes Mittel in rechten Kreisen. Gerade das Video des deutschen Krankenpflegers wurde im Umfeld rechter Verschwörungstheoretiker rasant geteilt und weiterverbreitet.

Und: Verschwörungstheorien verbreiten sich über politische Grenzen hinweg. Deutlich wird das unter anderem bei den sogenannten „Hygiene-Demos”, die in Berlin und anderen deutschen Städten stattfinden. Dort demonstrieren Rechtsextreme gemeinsam mit Menschen, die sich selbst eher als linke oder liberale Oppositionelle sehen.

Was sind die so genannten „Hygiene-Demos“?

Auf den sogenannten „Hygiene-Demos” versammeln sich seit dem 28. März jeden Samstag Anhänger von Verschwörungstheorien, Leugner der Gefahren durch das Coronavirus und immer wieder auch bekannte Rechtsextreme.

Der Platz vor der Volksbühne in Berlin-Mitte hat sich seither zu einem Epizentrum selbsternannter „Corona-Rebellen” entwickelt. Die Gründer des Vereins „Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand”, der zu den „Hygiene-Demos” aufruft, haben sich zuvor in der kapitalismuskritischen Berliner Kunst- und Kulturszene einen Namen gemacht. Ihre Protestaktionen zogen jedoch von Beginn an zunehmend Rechtsextreme an.

Für den 8. Mai ist erneut eine Demonstration gegen die Corona-Regeln auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin angekündigt. Die Berliner Polizei will diese genau im Auge behalten. Man werde vor Ort sein und sich die Versammlung, die nicht angemeldet sei, ansehen und wenn nötig aktiv werden, kündigte ein Polizeisprecher am Donnerstag an. Trotz der vielen Lockerungen der Corona-Verordnungen sind in Berlin derzeit nur Demonstrationen mit höchstens 50 Teilnehmern zugelassen.

Vor einer Woche hatte die Polizei diese sogenannte Hygiene-Demonstration wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung schnell aufgelöst. Die Stimmung war zum Teil recht aufgeheizt. Kurz danach wurde einige Straßen weiter ein ZDF-Fernsehteam, das zuvor bei der Demonstration gefilmt hatte, von einer Gruppe von etwa 15 vermummten Menschen brutal angegriffen. Auch in den Wochen zuvor hatten dort Menschen demonstriert.

Zuletzt hatten sich am Mittwoch nach einem Aufruf unter anderem von Attila Hildmann im Internet bis zu 400 Menschen vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Augenzeugen berichteten, dass ganz verschiedene Gruppierungen vor Ort waren. Viele Menschen seien aggressiv gewesen. Die Polizei löste die Ansammlung auf. Dabei kam es zu Beleidigungen, Widerstandshandlungen und Körperverletzung gegen Polizisten. Ein Kamerateam der ARD wurde von einem Mann mit einem Tritt angegriffen.

Gibt es das auch in Brandenburg ?

In Brandenburg organisiert sich die Szene der Corona-Verschwörungstheoretiker am auffälligsten in Cottbus. Dort bündelt der Chef des fremdenfeindlichen Bündnisses „Zukunft Heimat“, Hans Christoph Berndt, die Aktivitäten. Der AfD-Abgeordneten war auch Hauptredner auf einer Demonstration unter dem Titel „Covid-1984“ in der Cottbuser Innenstadt. Der Titel der Veranstaltung bezieht sich nach Berndts Worten auf den Roman „1984“ von George Orwell, einer Dystopie eines totalitären Überwachungsstaats. Den sieht Berndt, der aus einer in der DDR kirchlich aktiven Familie stammt, auch in Deutschland heraufziehen.

Die Warnungen des Robert-Koch-Instituts hält der gelernte Labormediziner Berndt für ein Disziplinierungsinstrument, mit dem „Ziel, uns an die neue Normalität des Überwachungsstaats zu gewöhnen“. Der würde „im Schatten der Cornona-Krise still und heimlich“ Projekte durchsetzen wie „die bösartige Verschärfung des Bußgeldkatalogs für Autofahrer“.

Das Virus hält Berndt für „weniger schädlich als angenommen“, für den AfD-Mann ist „ Covid-19 kein medizinisches Problem sondern ein politisches“. Die Maskenpflicht findet Berndt „demütigend“ und wirkungslos, der Lockdown sei ein steter Appell „an unseren Untertanengeist“. Berndt war an der Berliner Charité angestellt. Deren Chef-Virologe Christian Drosten ist der wohl wichtigste Berater der Bundesregierung in der Pandemie.

Der Lagebericht des Landes-Krisenstabs hält zu der Cottbuser Demonstration, zu der zunächst 50 Teilnehmer kamen, fest: „Abseits des Versammlungsortes hielten sich circa 150 Personen, u.a. aus der örtlichen rechtsgerichteten Szene und dem Fußballfan-Klientel in größeren und kleineren Gruppen, auf.

Die Veranstaltung wurde immer wieder von „Volksverräter!“-Rufen unterbrochen. Ein Gastredner aus Dresden sprach drohende Worte: „Merkt euch die Namen dieser Unterdrücker (…) dieser Zerstörer unserer Werte und vergebt ihnen nicht!“ aus dem Publikum schallt es „Volksverräter!“

Die Versammlungsleiterin schließt mit den Worten: „Wer jetzt nicht auf die Straße geht, befürwortet Menschenversuche an sich und seinen Kindern.“ Jeden Dienstag wollen die Cottbuser jetzt demonstrieren.

Auf dem Höhepunkt der Füchtlingskrise hatten die Leute um Berndt und Zukunft Heimat regelmäßig große Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung veranstaltet. Nach dem gleichen Konzept – und anscheinend mit ähnlichem Teilnehmerkreis wollen sie nun wohl das Corona-Thema für sich nutzen.

Welche Reaktionen gibt es auf die Theorien?

Es gibt zahlreiche Reaktionen. Da sind diejenigen, die sich von den Verschwörungstheoretikern mitreißen lassen und ihre Thesen auf Demos befeuern – und die große Masse derer, die die Theorien belächeln oder sich gar die Mühe machen, sie zu widerlegen.

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Behauptungen gibt es etwa von der Autorin Sophie Passmann, deren Abrechnung mit den Verschwörungstheorien bereits über eine Million Mal aufgerufen wurde;

Von MAZonline/RND