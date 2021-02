Rangsdorf

Ein Lastwagen, der Hundefutter geladen hat, ist auf der Autobahn 10 in der Nähe von Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) in Brand geraten. Die Ursache dafür sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Der Brand sei bereits gelöscht, die Bergungsarbeiten liefen zunächst noch. Der Vorfall führte zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle auf dem südlichen Berliner Ring. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt (Oder) war zeitweise gesperrt.

Von RND/dpa