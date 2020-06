Zinnowitz/Heringsdorf

Nun kann der Tourismus wieder richtig durchstarten. Am Montag fällt die seit 25. Mai geltende 60-Prozent-Auslastungsbeschränkung in Hotels und Ferienanlagen in MV – ab dann dürfen wieder alle Betten belegt werden. Gerade für die Urlaubsinsel Usedom ist das wichtig.

Deshalb sorgt die Entscheidung der Landesregierung vom Dienstag aus wirtschaftlicher Sicht für großen Jubel auf Usedom. Allerdings gibt es auch Sorgen, dass die Komplett-Öffnung zu früh kommen könnte und die Corona-Ansteckungsgefahr auf der Insel wieder steigt, wenn immer mehr Gäste anreisen.

Anna-Maria Lippmann, Chefin des Hotels Asgard in Zinnowitz, freut sich, wieder komplett öffnen zu können. Doch wegen ihrer Schwangerschaft hat die werdende Mutter auch Sorge, dass sich Corona wieder ausbreiten könnte. Quelle: Alexander Loew

Zinnowitzer Hotelchefin: Aufpassen, dass es keine zweite Welle gibt

Anna-Maria Lippmann, Geschäftsführerin des Zinnowitzer Hotels Asgard, ist grundsätzlich froh, dass nun die Quote fällt. „Es ist wirtschaftlich für uns sehr wichtig, dass wir bald wieder alle Zimmer vergeben können“, sagt die Junior-Chefin des Hauses an der Promenade: „Es war sehr schade, Gästen absagen zu müssen. Und die Insel war trotzdem voll, weil Urlauber in Ferienwohnungen ausgewichen sind.“

Da sie selbst schwanger sei, gehe sie auch persönlich mit dem Thema sensibel um: „Natürlich macht man sich da mehr Gedanken. Wir müssen jetzt, da sehr viele Menschen zu uns kommen, darauf achten, dass Abstände und Hygiene-Vorschriften wirklich eingehalten werden“, meint die Unternehmerin. Dazu gehöre auch, andere Menschen freundlich aber bestimmt darauf hinzuweisen, wenn sie leichtsinnig mit Vorschriften umgehen.

Seetel-Geschäftsführer Rolf Seelige-Steinhoff – hier vor seinem Hotel Ahlbecker Hof – hat wegen der Corona-Schließungen mehrere Millionen Euro Verlust gemacht. „Es ist wichtig für die Branche, dass es bald ohne Auslastungsgrenzen weitergehen kann“, sagt er. Quelle: Stefan Sauer

Seetel-Geschäftsführer: Öffnung ist dringend nötig

Auch Rolf Seelige-Steinhoff, Inhaber der Seetel-Gruppe mit sieben Hotels – darunter der Ahlbecker Hof – und 500 Mitarbeitern auf Usedom, sieht ein Ansteckungs-Risiko, wenn die Saison jetzt richtig startet: „Deshalb ist es auch so wichtig, dass niemand leichtsinnig wird. Ob unter Gästen, Einwohnern oder Einheimischen“, sagt der Bansiner: „Wir dürfen die Situation, die wir mit viel Disziplin und guter Corona-Statistik aufgebaut haben, nicht gefährden. Denn bei einem Krankheits-Ausbruch in unserer Region, könnte schnell die ganze Insel dicht gemacht werden“, befürchtet der Hotelier.

Der Wegfall der Auslastungsbegrenzung sei in diesem Zusammenhang kein Problem, wie zuweilen argumentiert werde. Seelige-Steinhoff: „Die Gäste sind ja trotzdem gekommen und zu privaten Ferien-Vermietern ausgewichen, die keine Quote hatten.“ Nun könnten sie wieder vermehrt in Hotels absteigen, die sich mit Hygiene bestens auskennen. Es sei zudem wichtig, dass die Häuser, die große Arbeitgeber seien, wirtschaftlich wieder Luft zum Atmen bekämen: „Mit 60 Prozent Auslastung können wir nicht wirtschaftlich arbeiten.“

Krister Hennige, Vorsitzender des Branchenverbandes Dehoga auf Usedom, – hier vor der Zinnowitzer Seebrücke – ist zuversichtlich, dass es trotz vieler Gäste keinen Corona-Rückfall gibt. Er sagt aber auch: „Wir müssen genau schauen, wo wir unsere Infrastruktur wegen der Pandemie verbessern sollten.“ Quelle: Alexander Loew

Dehoga-Chef: Brauchen breitere Strandzugänge

Krister Hennige, Chef des Branchenverbandes Dehoga auf Usedom und Inhaber der Hotels Vineta in Zinnowitz und Inselhof in Zempin, ist „erleichtert“, dass „wir wieder frei entscheiden können, wie wir wirtschaften.“ Auch er teilt die Auffassung: „Ob 60 Prozent oder 100 Prozent Auslastung in den Hotels – das Risiko für die gesamte Insel bleibt in der Saison gleich.“ Deshalb sei es entscheidend, dass alle aufeinander achtgeben und Vorschriften einhielten, auch wenn sie einem ganz persönlich übertrieben vorkommen.

„Sicher müssen wir auch prüfen, ob die Infrastruktur überall Pandemie-tauglich ist.“ Beispiel: Die Strandabgänge in vielen Seebädern seien so eng, dass man dort an vollen Strandtagen oft nicht die nötigen Abstände halten könne. „Wir sollten die Zugänge dringend verbreitern, denn Corona wird uns noch einige Zeit beschäftigen“, sagt Krister Hennige. Ebenfalls wichtig: „Wir müssen kontrollieren, dass es an den Stränden selbst in der Hochsaison nicht zu eng wird.“

Ex-Bildchef Kai Diekmann auf der Terrasse seiner Villa am Strand von Heringsdorf. Dort hat der Potsdamer einen Zweitwohnsitz. Er hat keine Angst, dass es wegen der vielen Urlauber einen Corona-Ausbruch geben könnte: „Usedom hat so viel Sonne und Wind, da hat das Virus schlechte Karten.“ Quelle: OZ-Archiv

Ex-Bild-Chef Diekmann : Sonne und Wind lassen Viren keine Chance

Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann hat seit fünf Jahren einen Zweitwohnsitz in Heringsdorf. Er ist froh, dass sich MV und damit Usedom nun wieder öffnet. „Das Land war sehr strikt, hat wochenlang alle Urlauber ausgesperrt. Das war im Hinblick auf die Bekämpfung der Epidemie geboten und erfolgreich – und deshalb ist es jetzt auch richtig, dass die hier so wichtige Tourismusbranche wieder durchstarten kann.“

Diekmann will am Wochenende selbst wieder für einen Kurz-Trip aus Potsdam anreisen. Angst vor Ansteckung habe er trotz vieler Urlauber nicht: „Das Virus hat sich auch in Ischgl nicht auf den Skipisten ausgebreitet, sondern in geschlossenen Räumen“, sagt der 55-Jährige. Usedom stehe für Sonne und Wind: „Hier hat Corona schlechte Chancen sich zu verbreiten. Wichtig ist, dass gerade in geschlossenen Räumen die Vorschriften eingehalten werden“, meint der Journalist.

Dr. Rainer Höll (r.), Inhaber des Nordlicht Verlages Karlshagen meint: Die 60-Prozent-Beschränkung war wenig sinnvoll.“ Quelle: OZ-Archiv

Verleger aus Karlshagen : 60-Prozent-Regelung war Zirkus

„Die komplette Öffnung kommt zwei Wochen zu spät. Die 60-Prozent-Regelung war Zirkus. Da hätte man sich viel Ärger ersparen können“, sagt derweil Rainer Höll, Verleger aus Karlshagen. Die Einhaltung der Auslastungsbeschränkung sei nicht zu kontrollieren gewesen.

„Jetzt die Abstandsregelung zu befolgen, wird schwierig. Ich habe aber den Eindruck, dass die Leute schon darauf achten. Das fängt im Supermarkt an mit dem Mundschutz. Das Bewusstsein, dass man vorsichtig sein soll, ist da“, sagt Höll, der in diesem Jahr den 20. Geburtstag seines „nordlicht“ Verlages feiert. Das Jubiläumsjahr habe er sich so nicht vorgestellt – „wir haben deutliche Umsatzeinbußen. Die Krise habe ihm insgesamt aber gezeigt, dass „der Solidaritätsgedanke in der Gesellschaft noch vorhanden ist“, sieht der 66-Jährige auch Positives.

Natascha Iden vermietet mit ihrem Mann in Heringsdorf Strandkörbe. Die Corona-Lockerungen gehen ihr insgesamt etwas zu schnell. Quelle: privat

Heringsdorfer Strandkorbvermieterin: Lockerungen gehen mir zu rasant

Strandkörbe, Schlösser und Schlüssel desinfizieren und das täglich – damit ist jetzt Strandkorbvermieterin Natascha Iden aus Heringsdorf beschäftigt. Sie brauche die Gäste, um Körbe zu vermieten. „Die Lockerungen gehen mir aber zu rasant“, sagt die 48-Jährige. Dabei lebe ihre Branche gerade von Urlaubern, die aus anderen Bundesländern kommen. Sie ist überzeugt, dass die Deutschen in dieser unsicheren Reisezeit eher Urlaub im eigenen Land machen. Und dann werde es auf Usedom noch voller als ohnehin schon.

Die Gefahr, dass mit der Komplett-Öffnung aber eine zweite Corona-Welle kommt, sieht sie nicht. „Es gibt zwar viele Alltagssituationen, wo wir ungeschützt sind. Hier am Strand sind wir jedoch an der frischen Luft und relativ safe“, schätzt Natascha Iden ein. Sollte es dennoch anders kommen, habe sie Angst um „die vielen tollen kleinen Unternehmen auf der Insel“.

Auch ihre Firma, die sie mit ihrem Mann betreibt, litt unter der Pandemie. Das traditionelle Spielefest am Heringsdorfer Fischerstrand – es sollte die 20. Ausgabe werden – fiel aus. Und: Sie konnte ihre Körbe zu Ostern bei bestem Wetter nicht vermieten.

Manuela Teetzen ist Tennisspielerin bei Blau-Weiß Ahlbeck. Sie hätte sich gewünscht, dass es mit der Komplett-Öffnung nicht ganz so schnell gehen würde. Quelle: Gert Nitzsche

Ahlbecker Sportlerin: Hätte mir einen Zwischenschritt gewünscht

Die Entscheidung der Landesregierung kann Manuela Teetzen nicht nachvollziehen. „Ich finde die Lockerung viel zu schnell. Ich hätte mir einen Zwischenschritt gewünscht“, sagt die Tennisspielerin von Blau-Weiß Ahlbeck. Schon während der 60-Prozent-Regelung sei die Insel voll gewesen. „Die Promenaden und Radwege definitiv“, so die Heringsdorferin.

Als Sprechstundenhilfe beim HNO-Arzt Dr. Fitz in Ahlbeck ist sie es mittlerweile gewohnt, im Dienst einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Die Mundschutzpflicht kam viel zu spät“, meint die 55-Jährige, die skeptisch ist, ob das mit der Abstandsregel bei einer vollen Urlaubsinsel funktioniert. „Einige haben das schon beim Einkaufen vergessen. Die fahren dir mit dem Korb in die Hacken.“ Die Mehrzahl halte sich aber daran.

Der Zinnowitzer Fischer Wolfgang Luck ist froh, dass er wieder öffnen kann. Aber den Andrang auf der Insel sieht er auch kritisch: „Nicht immer werden die nötigen Abstände eingehalten“, hat er beobachtet. Quelle: Alexander Loew

Zinnowitzer Fischer: Es ist schon ganz schön eng

Fischer Wolfgang Luck fand die vergangenen Tage schon „grenzwertig“: „Da war es ganz schön eng und es gibt immer wieder Situationen, wo sich die Leute zu nahe kommen“, hat der Zinnowitzer beobachtet, der seit fast 30 Jahren das Geschäft „Am Fischerstrand“ führt. Direkt an Waldrand und Strand gelegen, ist es bekannt für seine guten Fischbrötchen.

So lange die Abstandsregeln gelten, müsse er ohnehin Einbußen hinnehmen. Denn in seinem engen Verkaufshäuschen kann derzeit immer nur ein Verkäufer arbeiten (sonst zwei bis drei parallel): „So schaffen wir weniger Kunden.“ Wirtschaftlich sei es deshalb für ihn persönlich unerheblich, ob noch mehr Urlauber kommen dürfen, als aktuell.

Als einheimischer Unternehmer habe die Öffnung für ihn zwei Seiten: „Wir sind Urlaubsinsel. Deshalb ist es gut, dass die Gäste kommen dürfen.“ Aber es sei auch schon recht voll und werde sich weiter verschärfen, da in dieser Saison Urlaubsziele im Ausland wegfallen. „Ich hoffen, dass hier bei uns alles gut geht“, sagt Luck.

Quote für drei Wochen Seit 25. Mai dürfen wieder Urlauber aus ganz Deutschland nach MV – seitdem gilt hier eine Auslastungsquote von 60 Prozent der Betten in Hotels und Ferienanlagen. Am Montag (15. Juni) fällt die Quote – dann dürfen alle Beherbergungsbetriebe ihre Kapazitäten wieder komplett vermieten unter Einhaltung hoher Hygieneauflagen. Die Quote ist unter Touristikern umstritten, da sie nur für gewerbliche Betriebe ab 10 Gäste-Betten gilt. Die erhoffte Wirkung, den Zustrom von Gästen in die Urlaubsorte zu minimieren, habe sie deshalb nicht erfüllt, so die Kritik. Zwei Klagen dagegen wurden allerdings abgeschmettert. In ganz MV gibt es etwa 340 000 gewerbliche Ferien-Betten und ebenso viele bei privaten Vermietern, auf die derzeit viele Gäste umsteigen, die kein Hotelbett mehr bekommen.

Von Alexander Loew und Henrik Nitzsche