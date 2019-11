Cottbus

In den Karnevalshochburgen hat um 11.11 Uhr die närrische Zeit begonnen. Nach einer neunmonatigen Durststrecke stießen die Jecken am Montag bei akzeptablem Wetter – kalt, aber trocken – auf die fünfte Jahreszeit an.

In Brandenburgs Karnevalshochburg Cottbus starteten am Montag Hunderte Narren mit einem lauten „Helau“. Pünktlich um 11.11 Uhr eroberten die Jecken den Rathausschlüssel von Oberbürgermeister Holger Kelch ( CDU) und wollten mit Musik, Tanz und guter Laune den Karnevalsauftakt einläuten. Damit nahm die Witzischkeit ihren Lauf – kräftiges Bechern hatte schon lange vorher eingesetzt.

Höhepunkt der Karnevalsaison

Die heiße Phase des Karnevals beginnt mit den großen Sitzungen im Januar und findet ihren Höhepunkt mit den Rosenmontagsumzügen. Die Session dauert diesmal bis zum 26. Februar, dann ist Aschermittwoch und Schluss mit lustig.

Mit einem Schuss aus der Konfettikanone startet die Karnevalssaison. Hunderte Cottbuser feierten den Auftakt der närrischen Saison vor dem Rathaus. Quelle: Bernd Settnik/dpa

Auch in der Landeshauptstadt übergab der Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) für einen Tag symbolisch das Rathaus an die Narren.

