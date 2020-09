Dresden

Bei der Pegida-Veranstaltung am 14. September wird offenbar der Brandenburger Rechtsextremist Andreas Kalbitz auftreten. Das haben sowohl Kalbitz selbst als auch der Vize-Chef des islamfeindlichen Pegida-Bündnisses Siegfried Däbritz über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt.

Anzeige

Für den FDP-Politiker Holger Hase ist der geplante Auftritt ein Zeichen für die fortschreitende Radikalisierung Pegidas. „Selbst für die AfD ist Kalbitz untragbar geworden“, sagte er auf DNN-Anfrage.

Weitere MAZ+ Artikel

Kalbitz war Fraktionsvorsitzender der AfD in Brandenburg. Er gehörte dem sogenannten „Flügel“ der AfD um Björn Höcke an, den der Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft hat.

Neue Überprüfungen durch Verfassungsschutz

Mitte August kündigte Kalbitz an, das Amt des Fraktionschefs aufzugeben. Bereits zuvor hatte der AfD-Bundesvorstand ihn aus der Partei geschmissen. Er soll bei seinem Eintritt in die AfD 2013 verschwiegen haben, Mitglied in der inzwischen verbotenen neonazistischen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) gewesen zu sein. Zudem soll er seine Mitgliedschaft bei den damals vom Verfassungsschutz beobachteten Republikanern nicht angegeben haben.

Laut Hase ist eine von Grund auf neue Überprüfung Pegidas durch den Verfassungsschutz längst überfällig. „Sollte das sächsische Landesamt angesichts der momentanen Querelen dazu nicht im Stande sein, müsste das Bundesamt um Amtshilfe gebeten werden“, sagte der FDP-Politiker.

Hektisch und dynamisch

Auch der Dresdner Polizei ist der geplante Auftritt Kalbitz bekannt. Laut Pressesprecher Thomas Geithner geht die Polizei „von mehr Versammlungsteilnehmern aus – sowohl auf Seiten Pegidas, als auch auf Seiten des Gegenprotestes.“ Laut der Versammlungsbehörde der Stadt Dresden sind für die Pegida-Kundgebung 800 Menschen angemeldet. Derweil haben die Initiativen „Nationalismus raus aus den Köpfen“ und „Hope – fight racism“ zu Gegenprotesten mit rund 450 Teilnehmern aufgerufen. Beide Gruppen organisieren regelmäßig Demonstrationen gegen das fremdenfeindliche Pegidabündnis.

Obwohl die Polizei grundsätzlich von einem friedlichen Verlauf ausgeht, „haben die vergangenen Monate gezeigt, dass es insbesondere während des Zeitraumes des Aufzuges von Pegida e.V. hektischer und dynamischer geworden ist.“ Dieser Umstand werde sich am Montag aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen vermutlich noch verstärken.

Kalbitz selbst sorgte jüngst für Schlagzeilen: Er begrüßte seinen ehemaligen Parteikollegen Dennis Hohloch mit einem Schlag in den Bauch derart heftig, dass sich dieser einen Milzriss zuzog. Hohloch vertritt Kalbitz als Fraktionschef der AfD-Brandenburg.

Von ffo