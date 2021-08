Aus Brandenburg in den Bundestag: Parteien stellen mehr Frauen auf

Potsdam

In diesem Wahljahr könnten mehr Frauen aus Brandenburg über Listenplätze und Direktmandate in den Bundestag einziehen als noch bei der Bundestagswahl 2017.

Der Frauenanteil unter den Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien, die im Bundestag vertreten sind, liegt in diesem Jahr bei 43,7 Prozent und damit rund vier Prozentpunkte höher als 2017. In den zehn Wahlkreisen treten 33 Prozent weibliche Kandidatinnen an, ein Anstieg von 6,6 Prozentpunkten gegenüber der vorigen Bundestagswahl. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin (EAF).

Brandenburg liegt deutschlandweit im Mittelfeld

Brandenburg liege mit dem Frauenanteil von rund 44 Prozent auf den Landeslisten „bundesweit im Mittelfeld“, sagte EAF-Expertin Lisa Hempe. „Sieht man von den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen ab, die in der Regel einen höheren Frauenanteil unter den Kandidierenden aufweisen, schneidet Brandenburg gut ab.“ Generell gebe es aber erhebliche Unterschiede zwischen den Parteien, betonte Hempe. Während Grüne und Linke ihre Listen in Brandenburg bereits seit Längerem paritätisch besetzen und die SPD mit 53 Prozent sogar über der 50 Prozent-Quote liegt, kommt die CDU auf 46,1 Prozent. Die FDP liegt bei 30 Prozent, Schlusslicht ist die AfD mit einem Frauenanteil von 22 Prozent.

AfD stellt keine Direktkandidatin auf

Der Anstieg der Frauenquote auf den Listen in diesem Jahr sei vor allem auf Veränderungen bei CDU und die AfD zurückzuführen, erläuterte Hempe. So habe die AfD 2017 gar keine Frau aufgestellt, „in diesem Jahr sind es immerhin zwei.“ Die CDU stellte 2017 vier Frauen als Kandidatinnen auf, in diesem Jahr sind es sechs.

Kristy Augustin, Frauenpolitische Sprecherin der CDU Fraktion und Vorsitzende der Frauenunion in Brandenburg, wertete den Anstieg der Frauenquote als ein positives Zeichen: „Wir sehen, dass mehr Frauen sich politische einbringen wollen.“ Auch in den Parteien sei das Thema der Frauenquote angekommen. Mit Blick auf ihre eigene Partei sagte Augustin: „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen.“ Sie hält an dem Ziel fest, künftig die Landeslisten der CDU paritätisch zu besetzen.

Dass Parität auf den Listen jedoch nicht unbedingt für mehr weibliche Abgeordnete im Bundestag sorgt, zeigt ein Blick auf die Verteilung der Listenplätze. „Aus der Aufstellung lässt sich ablesen, dass CDU und FDP eher die hinteren und damit die nicht aussichtsreichen Plätze ihrer Liste mit Frauen besetzen“, erläutert EAF-Expertin Hempe. Wichtiger für den Einzug in den Bundestag seien eher die Direktmandate.

Anteil der Direktkandidatinnen liegt bei 33 Prozent

In Brandenburg liegt der Anteil der nominierten Direktkandidatinnen in diesem Jahr bei 33 Prozent und damit um 6 Prozent höher als noch 2017. Damit stehe Brandenburg deutschlandweit im oberen Drittel, sagte Hempe. Spitzenreiter bei den Direktkandidatinnen ist die SPD mit 60 Prozent. CDU, Grüne und Linke kommen auf je 40 Prozent. Die FDP auf 20. Die AfD hat in keinem der zehn Wahlkreise eine Frau aufgestellt.

Dass in diesem Jahr mehr Frauen aus Brandenburg die Chance auf ein Mandat im Bundestag haben, sei „ein Anfang“, sagte Anke Robert, Sprecherin des Frauenpolitischen Rat Brandenburg. „Es ist ein Fortschritt, dass in den Parteien mehr Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit einzieht.“ Ein Fortschritt, den Robert auch auf die Debatte um die Parität in den Parlamenten zurückführt. „Die jahrelange Diskussion trägt Früchte.“ Wichtig sei neben der Bundesebene und der Landesebene, aber auch die kommunale Ebene im Blick zu haben, erläuterte Robert. Grade Frauen in der Kommunalpolitik bräuchten Unterstützung.

Von Gesa Steeger