Wie lange der Schönefelder Flughafen mit seiner bronzefarbenen Fensterfront noch Passagiere in alle Welt schicken wird? Keiner weiß es so genau. An diesem Sonnabend jedenfalls verschwindet das Luftfahrtkürzel SXF. Schönefeld wird mit dem Wechsel auf den Winterflugplan offiziell zum Terminal 5 des neuen Flughafens BER. MAZ-Leser und Mitarbeiter verbinden viele Erinnerungen an den Flughafen, der vor rund 60 Jahren zum Zentralflughafen der DDR ausgebaut worden war und von dem aus auch Westberliner in die Ferien starteten.

Große Aufregung

„Die Aufregung war groß: Im Sommer 1982 sollte ich erstmals an Bord eines Flugzeuges gehen“, berichtet MAZ-Mitarbeiter Ralf Thürsam. Mit einer Il-62 ging es nach Moskau. Die Tafel mit Abflügen zeigte ein eher übersichtliches Programm, erinnert er sich. „An Bord der Aeroflot wurden wir natürlich auch verköstigt. Damals wurde noch vornehm gespeist – sogar mit einem Besteck aus Stahl, so winzig, das es eher für Kinderhände gemacht schien“, sagt Thürsam. „Woran ich mich inzwischen nicht mehr erinnere, ob damals an Bord geraucht werden durfte.“ Da kann MAZ-Kollege Ingo Henseke nachhelfen.

Whisky in der Raucherklasse

Im Oktober 1989 war Henseke auf seiner ersten Reise ins „Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet“. Es ging nach Finnland. An Bord ging Henseke zielstrebig in die Raucherklasse und orderte einen Whisky. Doch wie bezahlen ohne Finnmark? „Hatten wir leider nicht, denn das Geld wurde vom FDJ-Reiseleiter erst am Ankunftsort ausgegeben“, so Henseke. Die Stewardess hätte auch jede andere Währung angenommen, doch Henseke und seine Mitreisenden waren völlig blank. „Dann sind Sie eben Gast der Fluglinie“, antwortete die freundliche Stewardess. Bei der Rückreise hatte Henseke allerlei Mitbringsel im Gepäck. „Erstaunlich, seltsam und zugleich Vorbote der beginnenden neuen Zeit: Am Zoll in Schönefeld gab es keine Kontrolle mehr. Nichts. Einfach durchlaufen.“

Rührendes Wiedersehen

1982 kam es für Leserin Monika G. zu einem unverhofften Wiedersehen mit ihrer Mutter, die in Westberlin lebte. Der Ferienflieger an den Goldstrand in Bulgarien, in dem die Mutter saß, startete und landete in Schönefeld; der Transfer aus dem Westsektor erfolgte per Reisebus, erklärt Monika G. Sie recherchierte, wann die Maschine in Schönefeld landen würde und wartete mit einer Rose in der Halle auf ihre Mama.

„Ein Ruf von mir – „Mama!“ – und wir lagen uns in den Armen“, erinnert sich die Tochter fast vierzig Jahre später. Die übrigen Gäste strömten zum Transferbus, der draußen wartete. Der umsichtige Fahrer erkannte die Situation, schützte technische Probleme vor und verzögerte so die Abfahrt und die damit verbundene Trennung von Mutter und Tochter um 15 Minuten. „Uns blieb nicht viel Zeit, aber das Wiedersehen machte uns glücklich“, schreibt Monika G.

Abgetastet „wie im Krimi“

„Als nachträgliches Jugendweihegeschenk flogen die Eltern mit mir am 6. August 1979 zu einer Stippvisite nach Moskau, ein unvergessliches Erlebnis. Um 6.45 Uhr in der Früh betraten wir das prächtige und moderne Flughafengebäude in Schönefeld“, erinnert sich MAZ-Leser Matthias Salchow aus Hohen Neuendorf. Als äußerst gründlich und etwas übergriffig hat er die Leibesvisitation in Erinnerung. Wie im Krimi mit den Händen an der Wand sei er abgetastet worden, schreibt er, „sogar in intimen Regionen. Auch seine Mutter habe hinterher geklagt: „Da sind die mir doch tatsächlich noch unter den Rock.“ Zumindest sei für deren Abtastung eine Frau zuständig gewesen.

Die Eltern von Matthias Salchow nach ihrer Rückkehr aus Moskau im August 1979. Quelle: privat

Erst Springsteen, dann Grilletta

Auch MAZ-Leser Stefan Kunze weiß von der gründlichen Visitation zu berichten. Zweimal flog er in den 80ern von Schönefeld: nach Minsk und Budapest. „Mein Flugticket nach Budapest habe ich in mein Ost-Fotoalbum geklebt. Meine Erinnerungen: Im Bahnhof Schönefeld die , Grilletta’ runtergewürgt, auf dem Flughafen sehr viel Polizei, beim Einchecken wurde ich voll gefilzt“, so Kunze rückblickend. „Dabei haben sie meine Eintrittskarte vom Bruce Springsteen-Konzert, bei dem ich am Vortag war, entdeckt – und haben dann mit mir über das Konzert gesprochen. Und dann das klapprige sowjetische Flugzeug...“

Ein Interflug-Ticket Schönefeld - Budapest von MAZ-Leser Stefan Kunze. Quelle: privat

Opa, Papa, Pilot

MAZ-Leserin Astrid Pawlitke hat viele Erinnerungen an Schönefeld, nicht zuletzt, weil ihr Vater, Rudolf Wuttke, Pilot war. Noch heute kann sie sich an die Unruhe erinnern, als sie im 1972 im FDJ-Lager von der Nachricht des schrecklichen Flugzeugabsturzes bei Königs Wusterhausen erfuhr. „Der Typ der Maschine wurde nicht genannt oder ich hatte ihn überhört. Bis zu den nächsten Nachrichten war ich kein Mensch. Handys gab es nicht, dass ich hätte zu Hause anrufen können. Dann die Erlösung: Ihr Vater war nicht an Bord der Unglücksmaschine.

Für ihre Kinder sei der Beruf des Opas dann normal gewesen. „Auf der Besucherterrasse vom Flughafen Schönefeld haben wir auf die Landung gewartet. Und dann, nach dem Ausrollen der Maschine ging im Cockpit ein Fenster auf und Opa schaute heraus, winkte. Er hat sicher die kleinen Aufgeregten ganz vorn auf der Terrasse entdeckt“, schreibt Astrid Pawlitke aus Kleinmachnow.

Solidaritätsflüge aus Schönefeld

Bis 1991 war Rudolf Wuttke Kapitän bei der Interflug. „Besonders in Erinnerung sind mir die vielen Solidaritäts-Flüge in andere Länder geblieben, die auch emotional Spuren hinterlassen haben“, berichtet er. Er gehörte zur Besatzung einer UN-Hilfssendung von Kuba nach Vietnam. Bei einer Zwischenlandung in Bangladesh hatte sich ein Junge an die Fersen des Bordingenieurs geheftet, als „Handlanger“, erinnert sich Wuttke. Sehr bewegt hat ihn die Reaktion des Jungen, der statt einer Tüte Bonbons lieber ein belegtes Brot als Dank entgegennahm. „Wir waren sehr bewegt. Denn unsere Gedanken gingen an unsere Kinder, die sich über die Bonbons hermachen und das Brot unbeachtet lassen würden“, schreibt Rudolf Wuttke.

Mit der IL18 nach Praha

„Mein allererster Flug startete in Schönefeld. Heute würde man es sicher Städtetrip nennen: Wir sind damals in Familie im Februar 1987 nach Prag geflogen. Natürlich mit der Interflug“, erinnert sich MAZ-Redakteurin Julia Marchand. Sieben Jahre alt war sie damals. Die Erwachsenen trugen festliche Kleidung, für die Kinder gab es Orangensaft.

„Die Erinnerung an die IL 18, das legendäre Propellerflugzeug, das uns an diesem Tag in 47 Minuten nach Praha fliegen sollte, zaubert mir heute noch ein Lächeln ins Gesicht. Vier Propeller, die absolute Sicherheit bedeuten, denn sie springen ein, wenn die Turbinen eventuell versagen.“ Wie beruhigend für ein Kind, das zum ersten mal fliegt. „Vor dem Start erklärte uns die sehr freundliche Stewardess, dass es gleich in den Ohren knacken wird, und verteilte Bonbons an uns Kinder. Ich hatte schon wieder Orange. Es war ein guter Tag!“

Die große, weite Welt

„Für mich als Kind aus der Magdeburger Gegend waren die Flugzeuge am Himmel über Ludwigsfelde, wo meine Großeltern wohnten, und die S-Bahn-Anzeige „ Zentralflughafen“ schlicht die große weite Welt“, berichtet MAZ-Redakteurin Jutta Abromeit. „Später als Ruderin war das Nachhause-Kommen von internationalen Wettkämpfen oder Trainingslagern auf dem Zentralflughafen Schönefeld das Ankommen in der Heimat. Schon aus dem Flugzeugfenster einer IL 18, TU 134 oder IL 62 sahen wir beim Ausrollen nach der Landung diesen Schriftzug an dem Gebäude, auf dem uns unsere Angehörigen erwarteten. Die staunten ebenso wie wir zitterten, als bei einer Rückkehr unsere IL 18 wieder durchstartete. Auch der zweite Landeanflug wurde abgebrochen –ein Fahrwerk klemmte. Der 3. Versuch klappte schließlich.“

Unvollständige Reisegruppe

Als Reiseleiter in den 1980er-Jahren ist MAZ-Leser Armin Klein eine Reise besonders im Gedächtnis geblieben. „Als ich gerade etwa die Hälfte meiner Reisegruppe registriert hatte, ertönte eine Lautsprecherdurchsage: ,Achtung, Reisende mit Aeroflot Nr..., bitte finden Sie sich sofort an Ihrem Gate ein, das Boarding hat begonnen!’ Eineinhalb Stunden vor der offiziellen Startzeit? Also hin zum Gate mit unvollständiger Reisegruppe. Tatsächlich hob die Maschine eine Viertelstunde später ab“, erinnert sich Klein.

Der Grund für den überhasteten Abflug: Die Nationale Volksarmee reklamiert für einen Übungsflug freien Luftraum über Schönefeld. Mit späteren Flügen landete dann der Rest der Truppe in Moskau. „Ältere Leser können sich vielleicht vorstellen, was ich als Reiseleiter ausgestanden habe, bis ich in Überwindung scharfer sowjetischer Sicherheitsbestimmungen endlich die ganze Gruppe im Moskauer Hotel zusammen hatte.“

In der Wechselstube

Hannelore Hofmann aus Stolpe arbeitete bei der Staatsbank der DDR, unter anderem auch an der Wechselstelle in Schönefeld. Es kam dort vor, dass der eine oder andere prominente Zeitgenosse am Schalter erschien, Hans-Jürgen Beyer oder Helga Hahnemann etwas. Ihre Eindrücke vom Flughafen sind noch immer lebendig: „Im Erdgeschoss des Flughafengebäudes war ein Blumenstand, eine Einkaufsmöglichkeit für Reisebedarf-Artikel und der Bereich für die Ankunft der Reisenden. In der ersten Etage befand sich der Abfertigungsbereich für die Ausreise, die Reise-Information, ein Souvenir-Shop und unsere Wechselstelle. In dem Souvenir-Shop hatten wir schon die Möglichkeit, das eine oder andere Schnäppchen zu erwerben, so unter anderem kunstgewerbliche Artikel. In der zweiten Etage waren einige Büros der Repräsentanten der Fluggesellschaften, ein Restaurant und der Zugang zur Aussichts-Plattform. Von dort konnte man die startenden und landenden Flugzeuge betrachten, was auch immer sehr interessant war.“ Zurückblickend, schreibt sie, möchte sie die Erinnerungen an den Flughafen Schönefeld nicht missen. „Das war dort mit die schönste Zeit, die ich erlebt habe – und ich habe heute noch Kontakt zu einigen Kolleginnen und einem Kollegen, was nach fast 40 Jahren nicht ganz so selbstverständlich ist.“

