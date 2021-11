Aus für Brandenburgs Weihnachtsmärkte: Das Timing ist vollkommen daneben

Potsdam

Gerade haben die Weihnachtsmärkte in Brandenburg geöffnet, nun sollen sie auch schon wieder schließen. Das ist eine Kehrtwende, die wirklich verrückt wirkt – vom Timing her. Vor zwei Wochen hätten viele Menschen noch Verständnis für einen solchen Schritt gehabt. Wenn im Land die Intensivstationen sich mit Schwerkranken füllen, muss man nicht zwingend Glühwein mit tausend anderen Menschen trinken zwischen Ständen mit Erzgebirgs-Pyramiden, Lammwollhausschuhen, Schädel-Massagebesen und Handgetöpfertem. (Auch wenn gerade die überflüssigen Dinge die Würze des Lebens sind.)

Wohin mit den Pilzpfannen-Zutaten?

Jetzt aber haben sich alle Händler mit Nussknackern, Bienenwachskerzen, Waffelteig und Pilzpfannenzutaten eingedeckt. Es muss irrsinnig frustrierend sein, den ganzen Krempel entweder wieder einpacken oder wegkippen zu müssen. Und teuer.

Wer zahlt die Rechnung?

Ein Gutes hat allerdings die Verbotsankündigung des Landes: Die Budenbetreiber wissen, an wen sie die Rechnung schicken können: ans Land. Hätten die Städte und Landkreise aus eigenem Antrieb gehandelt, müssten wohl sie Schadenersatz leisten. Manch ein Bürgermeister, dem angesichts der galoppierenden Infektionszahlen schon mulmig war, dürfte den Vorstoß der Landesregierung also still begrüßen. Eine Frage bleibt aber: Hätte man sich das alles nicht schon vor zwei Wochen denken können? Mal wieder galoppiert die Politik dem Geschehen hinterher. Zu lange hat man die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen und auf ein kleines Adventswunder gehofft. Covid-19 aber lehrt uns immer wieder auf bittere Weise: Träumen hilft nicht.

Von Ulrich Wangemann