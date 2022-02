Potsdam

Die extreme Verteuerung von Baumaterial sowie der Wegfall des oft genutzten KfW-Förderprogramms setzen die Vermieter im Land zweifach unter Druck. Jede Modernisierung, jeder Balkon, jede Dämmung wird zum finanziellen Abenteuer – wenn sich überhaupt Handwerker finden lassen. Gleichzeitig macht die Politik Druck, dass möglichst viele Wohnungen für kleine Einkommen erschwinglich bleiben und gleichzeitig neuesten Klimastandards entsprechen sollen.

Ein ehrgeiziges politisches Versprechen

Man fragt sich, wie Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) unter diesen Umständen ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr erreichen will. Ohne einen raschen Neustart der Bundesförderung wird es nicht gehen. Allein in Brandenburg sind laut dem Wohnungsvermieter-Verband BBU 3000 Wohnungen vom Wegfall der KfW-Förderung betroffen. Man kann sich vorstellen, welche Summen da geflossen wären – und jetzt anderweitig aufgebracht werden müssen.

Wer soll das bezahlen?

Im Klartext heißt das: Auf die Bewohner könnten Mieterhöhungen zukommen. Oder die Unternehmen verzichten auf die Investition und lassen die Häuser einfach so, wie sie sind. Dann zieht es eben weiter durch die Fensterritze. Vor allem in Berlin-fernen Gegenden ist der finanzielle Spielraum der Unternehmen begrenzt. Denn in der Lausitz stehen zehn bis 15 Prozent der Wohnungen leer, in der Prignitz 20 Prozent.

Von Ulrich Wangemann