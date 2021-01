Potsdam

Der Ausbau der Windkraft in Deutschland nimmt nach einem deutlichen Einbruch wieder etwas an Tempo auf. Im vergangenen Jahr wurden 420 Windräder mit einer Leistung von 1.431 Megawatt an Land installiert. Das Land mit dem größten Zubau war Nordrhein-Westfalen mit 93 Windrädern, gefolgt von Brandenburg mit 70 Windkraftanlagen.

Das geht aus Zahlen des Bundesverbands Windenergie (BDW) und des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau ( VDMA) hervor, die am Dienstag präsentiert wurden. Niedersachsen liegt mit 48 neuen Anlagen auf Rang drei. In Sachsen, Saarland und Bayern wurden die wenigsten Räder errichtet: Die drei Länder kommen zusammen auf nur 18 Windräder.

Zweitschwächstes Jahr in der Geschichte

2020 war demnach das zweitschwächste Ausbaujahr seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Matthias Zelinger, Geschäftsführer von VDMA Power Systems, sieht die Talsohle der vergangene beiden Jahre zwar überwunden. „Dennoch klaffen Anspruch und Wirklichkeit beim Zubau zu weit auseinander“, sagte er und verwies auf lange dauernde Genehmigungsverfahren, Artenschutzvorgaben und Klagen.

Auch BDW-Präsident Hermann Albers kritisierte, dass Deutschland weiter deutlich hinter seinen Ausbauzielen zurückbleibe. 4700 Megawatt an neuen oder aufgerüsteten Anlagen seien jährlich nötig, um die Klimaziele zu erreichen, sagte er. „Die Länder müssen ihrer Verantwortung gerecht werden. Vor allem im Süden beobachten wir mit Sorge den stockenden Ausbau der Windenergie“, sagte er.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) hatte kürzlich ein Ausbauziel von 95 Gigawatt bis 2030 bekräftigt, um dem Klimaziel der Europäischen Union gerecht zu werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) rechnet dagegen mit 71 Gigawatt bis 2030. In Deutschland drehen sich aktuell Windräder mit einer Leistung von 54 Gigawatt. „In diesem Schneckentempo erreichen wir die Klimaziele nicht“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Energieverbandes BDEW, Kerstin Andreae.

Brandenburgs Energiestrategie droht zu scheitern

Obwohl Brandenburg im Ländervergleich eine Spitzenposition einnimmt, würden auch hier die Ziele der Energiestrategie 2030 in diesem Tempo nicht erreicht, wie Jan-Hinrich Glahr, Vorsitzender des BWE-Landesverbands Brandenburg, sagte. 10,5 Gigawatt hat sich Brandenburg zum Ziel gesetzt. Dafür müssten jährlich Anlagen mit einer Leistung von 300 Megawatt hinzukommen.

Im vergangenen Jahr waren es aber nur 205 Megawatt. „2019 war ein Katastrophenjahr für die Windenergie in Brandenburg. Im Vergleich dazu hat sich der Zubau 2020 wieder etwas stabilisiert“, sagte Glahr. Man müsse aber auch berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren immer mehr Altanlagen vom Netz gehen werden.

Repowering als große Aufgabe

Hintergrund: Die Anlagen der ersten Generation fallen nach und nach aus der Förderung, gelten als wenig effizient und werden rückgebaut. Bis 2025 fallen den Angaben zufolge dadurch Anlagen in der Größenordnung von 14 Gigawatt weg. Deswegen wird das sogenannte Repowering – der Ersatz bestehender durch leistungsfähigere Anlagen – immer wichtiger. Brandenburg führt die Liste der Länder mit dem größten Rückbauvolumen an: 2020 wurden 43 Windräder abgebaut.

Am Mittwoch will sich der Brandenburger Landtag mit dem Antrag der Freien Wähler beschäftigen, die ein Verbot weiterer Windräder im Wald fordern. Ein pauschales Verbot weist Jan-Hinrich Glahr zurück. „Kommt es zum Verbot, müssen alternative Flächen gefunden werden“, sagte er. Andernfalls seien die Ziele der Energiestrategie nicht zu erreichen.

Von Torsten Gellner