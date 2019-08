Potsdam

Der Ausbau der Windenergie in Brandenburg ist drastisch eingebrochen und im Vergleich zum Jahr 2016 fast zum Erliegen gekommen. Das bestätigte der Bundesverband Windenergie der MAZ. So seien im Jahr 2019 bislang nur acht neue Windräder aufgestellt worden – vor drei Jahren waren es 173 Rotortürme. Selbst im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 ist der Einbruch mit einem Minus von 87 Prozent dramatisch. Im Gesamtjahr 2018 hatten die Betreiber noch 91 Windräder errichtet. Bundesweit fiel Brandenburg beim Ausbau auf Rang sieben zurück.

Die Situation für die Branche derzeit in ganz Deutschland schwierig. Binnen eines Jahres schrumpfte die Zahl der neu errichteten Anlagen von 396 auf nur 35. Nach Angaben der Bundesregierung sind infolge des Abwärtstrends seit 2016 in Deutschland 26.000 Jobs in der Windenergiebranche weggebrochen. Diese Zahl stammt aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Fraktion. Im September will Minister Peter Altmaier daher zum Windkraftkrisengipfel einladen.

8000 Jobs in Brandenburg

Rund 8000 Menschen arbeiten nach Angaben des Bundesverbands Windenergie in Brandenburg in der Branche. 2017 hatte der Windrad-Produzent Senvion in Trampe ( Barnim) die Schließung seines Werks mit 120 Beschäftigten bekannt gegeben. Ende 2018 hatte der Konzern Vestas, der in Lauchhammer ( Oberspreewald-Lausitz) unter anderem Rotorblätter für Windkraftanlagen produziert, konzernweit die Streichung von 400 Stellen angekündigt.

Die eingebrochenen Ausbau-Zahlen „verdeutlichen, dass die Perspektiven für die Erreichung ambitionierter Ausbau- und Klimaschutzziele für die Jahre 2030 und 2050 fehlen“, sagt Jan Hinrich Glahr, Vorsitzender des Landesverbands Brandenburg im Bundesverband Windenergie. „Stockende Genehmigungen, zunehmende Klagen und das Ende der EEG-Vergütungszeiträume verschärfen die Situation“, sagt Glahr.

Zu wenige ausgewiesene Flächen?

Die Unternehmen seien selbst nicht an der derzeitigen Marktschwäche schuld, denn sie würden innovative Produkte anbieten und kosteneffizient produzieren. Vielmehr seien „die politischen Rahmenbedingungen im Bund und in einzelnen Ländern“ verantwortlich für die Flaute. So würden beispielsweise nicht genügend Flächen für Windkraftnutzung ausgewiesen, sagt Glahr.

Das Wirtschaftsministerium teilte auf Anfrage mit, es halte den Ausbau der Windkraft für „unabdingbar aus Gründen der Versorgungssicherheit und des Klimaschutzes“, so Sprecherin Claudia Lippert. Das Ausbauziel des Landes sei trotz der Flaute noch nicht gefährdet. Bis 2030 soll laut Energiestrategie eine Leistung von 10.500 Megawatt bereit stehen.

Derzeit haben Brandenburger Windräder eine Leistungskapazität von 7000 Megawatt. Allerdings zeigen die neuen Zahlen auch: Im ersten Halbjahr 2019 sind nur 30 Megawatt hinzu gekommen. In den Vorjahren war der Wert dreistellig. Landesweit gibt es laut Ministerium etwa 3760 Anlagen.

Es fehlt an Planungssicherheit

Nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam fehle es den Unternehmen derzeit an Sicherheit für ihre Investitionen und Planungen. Die am 1. September neu zu wählende Landesregierung müsse sich in dieser Sache klar positionieren, sagte IHK-Sprecher Detlef Gottschling. Die Energiewende könne nur gelingen, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energie in der Bevölkerung auf Akzeptanz stoße. Dazu sei es wichtig, dass „Wertschöpfung im Land bleibt“ – also etwa in Form von Arbeitsplätzen.

Prognose: Ökostrom-Umlage steigt an

Ungeachtet dessen dürfte die Ökostrom-Umlage im kommenden Jahr leicht steigen. Die Denkfabrik Agora rechnet mit einem Wert zwischen 6,5 und 6,7 Cent je Kilowattstunde. In diesem Jahr liegt die Umlage bei 6,41 Cent. Mit der Umlage wird der Ausbau von Solar-, Windkraft- Wasserkraft- und Biogasanlagen gefördert.

Von Ulrich Wangemann