Nach einer Studie der Universität Potsdam sind Brandenburgs Schülerinnen und Schüler überwiegend positiv gestimmt, um in der Region eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen.

Jugendlich bewerten wirtschaftliche Lage besser als Verkehrsanbindung

Faktoren wie die wirtschaftliche Lage des Landes (zu 79 Prozent zufrieden) die Situation der Ausbildungs- und Studienplätze (zu 77 Prozent zufrieden) oder die Landschaft und Umgebung (84 Prozent) schneiden als Faktoren in Brandenburg am besten ab. Weniger gut bewerten die insgesamt knapp 400 befragten Jugendlichen von 56 Schulen Faktoren wie die Verkehrsanbindung (58 Prozent), den Wohnungsmarkt (63 Prozent) und die Verdienstmöglichkeiten (64 Prozent).

Die von der Industrie- und Handelskammer Posdam ( IHK) in Auftrag gegebene Studie konzentrierte sich darauf herauszufinden, wie gut die Berufsorientierung in der Region organisiert ist – und was den Jugendlichen dabei wichtig ist. Dabei stellte die Studie zum einen fest, dass die Schülerinnen und Schüler zu rund 40 Prozent angaben, noch „keine Ahnung“ zu haben, was sie später einmal machen oder werden wollten. Zum anderen landete die „Work Life Balance“ als wichtiger Aspekt der Berufswahl mit 79 Prozent auf Platz fünf.

Schülerinnen und Schüler legen auf „Work-Life-Balance“ wert

Noch wichtiger sind den Jugendlichen nur das Betriebsklima (85 Prozent), Verdienstmöglichkeiten (85 Prozent), die Arbeitsplatzsicherheit (85 Prozent) und die Verkehrsanbindung (81 Prozent). Weniger wichtig ist den Jugendlichen dagegen unter anderem das Image ihres Arbeitsplatzes (64 Prozent).

Die Studie eines Teams um die Marketingprofessorin Uta Herbst entstand Ende des vergangenen Jahres und damit vor der Corona-Krise. Parallel zu den Jugendlichen aller Schulformen wurden 39 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größe befragt. Dabei kam heraus, dass nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei den befragten Firmen mitunter noch Wissenslücken bezüglich der vorhandenen Programme zur Berufsorientierung für Jugendliche bestehen.

Von Ansgar Nehls