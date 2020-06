Potsdam

Kurz vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahrs sind noch erstaunlich viele Ausbildungsplätze zu haben: Die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) meldet 7380 offene Lehrstellen in Brandenburg. Das sind nur 6,6 Prozent weniger als im Mai 2019. „Es gibt den weit verbreiteten Irrtum, das Ausbildungsjahr 2020 werde es gar nicht richtig geben. Das Ganze hat sich wegen Corona lediglich zwei Monate nach hinten verschoben“, sagt UVB-Chef Christian Amsinck.

An die Schüler, die jetzt ihren Abschluss machen, appelliert Amsinck: „Bevor ihr in die Sommerferien, startet, sichert euch erst einen Ausbildungsplatz!“ Wer sich jetzt bewerbe, habe „wirklich eine große Auswahl an Möglichkeiten, einen spannenden Beruf zu erlernen.“ In Berlin wurden 7360 freie Ausbildungsplätze angezeigt.

Minus in der Gastronomie

Insbesondere in Brandenburgs Industrie gibt es viele Einstiegsmöglichkeiten in Lehrberufe – 2200 freie Azubi-Jobs haben die UVB und ihre Mitgliedsunternehmen gemeldet, 1900 im Handel, 930 in Verwaltung und Organisation, 822 in der Baubranche und 673 in Verkehrsunternehmen, Logistik- und Sicherheitsfirmen. Große Ausnahme sind die besonders krisengebeutelten Hotels und Gaststätten, Reisebüros und Veranstalter. In der Gastronomie ist ein Minus von 9,6 Prozent festzustellen. In Berlin fallen die Rückgänge deutlicher aus: minus 12,9 Prozent in der Hotellerie, 25,4 Prozent in der Gastronomie.

Ramona Schröder, Chefin der Agentur für Arbeit in Potsdam, schätzt die Situation so ein: „Die demografische Grundsituation hat sich mit Corona nicht verändert – der Fachkräftebedarf wird nach der Krise wieder steigen.“

Große Unternehmen in Brandenburg bestätigen den Trend, trotz Weltwirtschaftskrise und Auftragseinbrüchen ihre Ausbildungstätigkeit unvermindert beizubehalten. Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce etwa hat 14 Azubi-Stellen für angehende Fluggerät-Mechaniker besetzt – so viele wie im Vorjahr. Das am Boden liegende Geschäft mit Herstellung und Wartung von Triebwerken werde zwar noch voraussichtlich jahrelang nicht wieder den alten Stand erreichen.

Doch brauche man die Fachleute dringend, wenn sie in dreieinhalb Jahren ausgebildet seien, sagt Stefan Wriege, Sprecher von Rolls-Royce in Dahlewitz ( Teltow-Fläming). „In der Talent-Pipeline befinden sich damit gut ausgebildete Leute, die das Unternehmen kennen, seine Kultur und Qualitätsansprüche“, so Wriege. Der Konzern hat wegen der Luftfahrtkrise den Abbau von weltweit 9000 Stellen angekündigt.

Mercedes bildet auf Vorjahresniveau aus

Der Transporter-Hersteller Mercedes-Benz in Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming) belässt sein Ausbildungskontingent ebenfalls auf Vorjahresniveau. Nahezu alle 34 Ausbildungsplätze sind vergeben, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Auch der Folienhersteller Orafol in Oranienburg ( Oberhavel), wo derzeit 1000 Menschen angestellt sind, will die Ausbildung nicht einschränken. Orafol bekommt die Folgen der Krise unter anderem deshalb zu spüren, weil die von Steuerausfällen heimgesuchten Kommunen nicht mehr so viele Straßenschilder bestellen wie vor der Corona-Epidemie.

