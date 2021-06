Brandenburgs Betriebe suchen händeringend Auszubildende und bieten fast schon wieder so viele Plätze an wie vor der Pandemie. 7000 Stellen sind noch offen. In einigen Branchen ist der Bedarf besonders groß – und auch die Aussicht auf eine Karriere mit gutem Gehalt. Tesla könnte bald den Markt aufmischen.