Potsdam

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in Brandenburg weiter, angesichts dieser Tatsache hat die Landesregierung am Samstag schärfere Corona-Beschränkungen beschlossen. Ab Montag gelten in weiten Teilen des Landes strengere Regeln wie Ausgangsbeschränkungen. Zudem gilt an Montag auch eine Corona-Testpflicht an Brandenburgs Schulen – unabhängig von der Inzidenz. Was Sie für morgen wissen müssen.

Wo gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung?

Ab Montag gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung in allen Brandenburger Kreisen und kreisfreien Städten, die seit Freitag, 16. April durchgehend eine Sieben-Tages-Inzidenz über 100 vermeldeten. Das betrifft derzeit alle Regionen des Landes bis auf die Städte Potsdam, Brandenburg/Havel und den Landkreis Barnim.

Grundsätzlich tritt die Ausgangsbeschränkung dann inkraft, wenn an in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz mindestens drei Tage in Folge über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt.

Wann gilt die Ausgangsbeschränkung?

Die Beschränkung gilt von 22 bis 5 Uhr. Man darf dann nur noch mit triftigem Grund das Haus verlassen.

Was gilt als triftiger Grund, was nicht?

Als triftiger Grund, nachts doch auf die Straße zu gehen, gilt nicht das Joggen oder Spazierengehen. Erlaubt ist aber die Versorgung von Tieren, also das Gassigehen.

Auch Arbeit, der Besuch von Lebenspartnern, die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, die Teilnahme an Versammlungen, sofern sie laut Verordnung erlaubt sind, gelten als triftiger Grund. Nicht mehr erlaubt ist jedoch der Weg zu oder von einem privaten Treffen.

Bleiben Schulen und Kitas geöffnet?

Auch das hängt jetzt von der Inzidenz im jeweiligen Landkreis ab. Sobald ab dem 18. April in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Inzidenz von 200 drei Tage in Folge überschritten wird, sollen dort die Grundschulen vom Wechselunterricht in den Distanzunterricht wechseln. Alle anderen Schulen mit Ausnahme von Förderschulen und der Abschlussjahrgänge sind bereits im Distanzunterricht.

Dieser Mechanismus würde frühestens am Mittwoch wirksam werden. Gegenwärtig liegt nur Spree-Neiße über der 200er-Marke.

In Kitas soll in diesem Fall nur noch eine Notbetreuung angeboten werden für Eltern/Alleinerziehende, die in sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeiten (z.B. Gesundheitssektor, Polizei, Rettungsdienst, Logistik, Lebensmittelhandel, Energieversorgung, ÖPNV).

Die Hort-Notbetreuung wird ausgeweitet auf die Klassen eins bis sechs.

Finden die Abiturprüfungen statt?

Von der neuen Schul-Notbremsenregelung seien alle Schulformen betroffen – mit Ausnahme der jeweiligen Abschlussklassen, erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Das heißt: Abiturprüfungen können in Präsenz stattfinden.

Für welche Jahrgänge gilt die Testpflicht an Schulen?

Die Testpflicht gilt für die Jahrgänge, die ab dem 19. April im Wechselunterricht sind. Das sind die Jahrgangsstufen 1 bis 6, Abschlussklassen und die Klassen im letzten Ausbildungsjahr des jeweiligen beruflichen Bildungsgangs.

Schülerinnen und Schüler in den Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ erhalten durchgängig Präsenzunterricht. Hier können die Eltern entscheiden, ob die Kinder teilnehmen. Mit der Einführung der Testpflicht entfällt die Aufhebung der Präsenzpflicht.

Wie weise ich nach, dass mein Kind kein Corona hat?

Der Nachweis erfolgt durch Corona-Tests, erlaubt sind Antigen-Schnelltess „oder andere Corona-Tests“, heißt es aus dem Bildungsministerium in Potsdam. Die Familien sollen in diesen Tagen von den Schulen mit Selbsttests versorgt werden. Ab dem 19. April sollen die Selbsttests dann „in der Regel zuhause durchgeführt werden“. Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal haben an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche eine Bescheinigung über ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorzulegen. Diese Bescheinigung können Eltern auf den Seiten des Bildungsministeriums downloaden und ausdrucken.

Was passiert, wenn mein Kind den Test bzw. den Nachweis vergessen hat?

Wenn Schülerinnen und Schüler den Test vergessen haben, kann er an der Schule unter Aufsicht durchgeführt werden. Bei einem positiven Testergebnis ist die Schule unverzüglich zu verlassen.

Darf ich mein Kind noch zur Schule bringen oder abholen?

Wer Kinder zur Grundschule oder Förderschule bringt, der darf kurzzeitig die Schule betreten – auch ohne Vorlage eines negativen Corona-Tests.

Wer darf noch die Schule ohne Test betreten?

Ohne Test dürfen außerdem Personen die Schule betreten, deren Zutritt „zur Aufrechterhaltung dessen Betriebs zwingend erforderlich ist“, das gilt etwa auch für Bauarbeiter und Techniker, die dringend notwendige Arbeiten durchführen. Selbstverständlich gelten auch Ausnahmen für Rettungs- und Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz.

Ich will nicht, dass mein Kind getestet wird. Wie findet dann der Unterricht statt?

Schülerinnen und Schüler, die die Bestätigung eines negativen Tests nicht vorlegen, verbringen die Lernzeit zu Hause, nehmen am Distanzunterricht für die Lerngruppe teil und werden ansonsten mit Lernaufgaben versorgt.

Welche Freiheiten bekommen Geimpfte in Brandenburg?

Das Kabinett hat beschlossen, dass vollständig Geimpfte ab dem 14. Tag nach der letzten Impfung negativ getesteten Personen gleichgestellt werden.

Damit folge Brandenburg einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Der vollständige Impfschutz muss seit mindestens 14 Tagen bestehen; die Zweitimpfung also zwei Wochen zurückliegen.

Müssen vollständig geimpfte Lehrer und Erzieher sich weiterhin testen lassen?

Nein, sie müssen sich keinen Pflichttests mehr unterziehen, wenn der vollständige Impfschutz länger als 14 Tage besteht.

Brauche ich für den Friseurbesuch einen Schnelltest?

In Brandenburg bisher noch nicht. Erst sobald die Bundes-Notbremse in Kraft tritt, die voraussichtlich am Donnerstag den Bundesrat erreichen wird, soll auch in Brandenburg der Friseurbesuch nur mit negativem Schnelltest möglich sein. In der am Sonnabend beschlossenen Brandenburger Verordnung ist das aber noch nicht geregelt.

Es gelte aber ab Montag eine Testpflicht für Gesichtskosmetik, weil bei dieser Dienstleistung keine Maske getragen werden kann.

Darf ich in Hochinzidenzgebieten noch demonstrieren gehen?

Das hängt von der Inzidenz der Region ab. Versammlungen unter freiem Himmel sind weiterhin ausschließlich ortsfest und mit höchstens 500 Teilnehmenden zulässig, teilte Innenminister Michael Stübgen (CDU) mit.

In Hotspots mit einer Inzidenz von 100 sind Demonstrationen oder Versammlungen nur noch mit 100 Teilnehmern zulässig. Ab einer Inzidenz von 200 sind sie verboten.

Welche Regeln gelten im Handel?

Ab der 100er-Inzidenz muss der Einzelhandel für den Publikumsverkehr schließen. Ausgenommen sind Verkaufsstellen des täglichen Bedarfs. Dazu gehören unter anderem: Lebensmittelgeschäfte und Getränkemärkte, Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Apotheken, Sanitätshäusern, Drogerien und Reformhäuser, Optiker und Hörgeräteakustiker, Tierbedarfshandel, Baufachmärkte, Baumschulen, Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Floristikgeschäfte, Banken und Sparkassen, Buchhandel, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Poststellen, Tankstellen sowie Werkstätten für Fahrräder und Kraftfahrzeuge, Abhol- und Lieferdienste.

Von MAZonline, Torsten Gellner