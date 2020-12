Potsdam

In der neuen Eindämmungsverordnung, die Brandenburg voraussichtlich am kommenden Dienstag beschließen will, werden auch Ausgangsbeschränkungen und eine Ausgangssperre geregelt. Grundsätzlich regelt die strengere Ausgangssperre, dass man zwischen 22 und 5 Uhr zu Hause bleiben soll, so der jetzige Plan.

Das ist aber noch abhängig vom Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen am Sonntag. Zwei Ausnahmen soll es demnach geben: Weihnachten soll die Ausgangssperre erst um 23 Uhr beginnen, zu Silvester ab 1 Uhr.

Ausgangsbeschränkung tagsüber

In der übrigen Zeit, also tagsüber, gilt eine Ausgangsbeschränkung. Wer seine Wohnung tagsüber verlassen will, muss sogenannte triftige Gründe haben. Dazu zählen: der Weg zur Arbeit, der Weg zum Arzt oder zur Apotheke oder zu einer anderen medizinischen Behandlung.

Auch der Weg in die Kita oder in die Schule sind weiterhin möglich. Für tägliche Besorgungen wie Einkaufen oder unaufschiebbare Behördengänge darf man sein Haus oder seine Wohnung ebenfalls verlassen.

Blutspende und Bewegung erlaubt

Im Frühjahrslockdown war eine solche Regel in Brandenburg schon einmal in Kraft. Damals war von einem „Betretungsverbot“ die Rede. Neben den oben genannten Ausnahmen wurden damals außerdem erlaubt: die Abgabe von Blutspenden, der Besuch von Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen sowie die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen.

Als triftigen Grund, um vor die Türe zu gehen, galt außerdem Bewegung an der frischen Luft, Sport treiben wie Laufen gehen oder Nordic Walking sowie das Gassigehen mit dem Hund oder die Versorgung von Tieren.

Sachsen hat detaillierte Regelung

Sachsen hat eine ähnliche Regelung in Kraft gesetzt. In der dortigen Verordnung sind viele Gründe aufgeführt, warum man trotz Ausgangsbeschränkung vor die Tür darf. Dazu gehören auch viele Selbstverständlichkeiten, zum Beispiel das Abwenden von Gefahr für Leib, Leben und Eigentum.

Wenn es also brennt, darf man natürlich sein Haus verlassen. Erlaubt ist auch zum Beispiel der Kirchgang. Und für bestimmte Berufsgruppen gibt es explizite Ausnahmen: Lieferverkehr, Feuerwehr, Rettungsdienste, Katastrophenschutz etc.

Die sächsische Regelung geht sehr stark ins Detail. Darin ist zum Beispiel festgehalten, dass Sport und Bewegung im Freien im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs oder der Unterkunft sowie der Besuch des eigenen oder gepachteten Kleingartens oder Grundstücks unter Einhaltung der Kontaktbeschränkung erlaubt sind. Ob die Brandenburger Regelung auch so detailliert ausfallen wird, bleibt abzuwarten.

Der Inhalt dieses Artikels bezieht sich auf den Stand vom Freitag, 11. Dezember 2020, 18 Uhr. Er wird laufend weiter aktualisiert.

