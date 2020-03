Ausgangssperren in Brandenburg – was würde das bedeuten?

Berlin

Ministerpräsidenten in mehreren Bundesländern drohen mit Ausgangssperren, falls die Bürger keine stärkeren Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus treffen. „Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU). Bayern hat die Maßnahme als erstes Bundesland eingeführt, inzwischen in drei Kommunen.

Bundesweit als erstes traf es die Kleinstadt Mitterteich unweit der tschechischen Grenze. Polizisten kontrollierten hier am Donnerstag die Hauptzufahrtsstraßen. Wer nicht in der 6500-Einwohner-Stadt wohnt oder etwas anliefert, muss draußen bleiben. Berufstätige dürfen zur Arbeit, andere zum Einkaufen. Schulen und Kindergärten haben aber schon seit Tagen zu. Auch das Rathaus ist inzwischen geschlossen.

Verbot wäre schnell umsetzbar

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hatte die Bürger am Mittwochabend in einer Fernsehansprache eindringlich dazu aufgerufen, Disziplin zu zeigen und die Einschränkungen im Alltagsleben zu befolgen. Zusätzliche, noch drastischere Maßnahmen wie eine allgemeine Ausgangssperre verkündete sie nicht, betonte aber, die Regierung prüfe stets neu, „was womöglich noch nötig ist.“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) machte deutlich, dass über ein solches Verbot schnell entschieden werden könnte. Potsdams Feuerwehrchef Ralf Krawinkel, der stellvertretende Leiter des Krisenstabs der Landeshauptstadt, sagte der MAZ im Interview, dass auch eine Ausgangssperre nur in Potsdam möglich wäre. „Uns ist aber ein einheitliches Vorgehen sehr wichtig. Das Virus hält sich nicht an Landes- und Gebietsgrenzen, an der Stadtgrenze sollen Maßnahmen nicht plötzlich gänzlich anders aussehen. Zugleich haben wir als Stadt aufgrund der Nähe zu Berlin ein hohes Interesse zu schauen, welche Maßnahmen dort ergriffen werden und dass kein Party-Tourismus stattfindet.“

In den vergangenen Tagen waren in ganz Deutschland Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Vielerorts wurde auch die Schließung von öffentlichen Einrichtungen, Geschäften und Gaststätten verfügt. Reisen sollen eingestellt, soziale Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden. Ziel ist vor allem, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht überfordert wird.

„Viel zu große Sorglosigkeit in der Bevölkerung“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) beklagt jedoch weiterhin Nachlässigkeit der Menschen im Umgang mit dem Coronavirus. Es herrsche großes Unverständnis wegen der „viel zu großen Sorglosigkeit eines Teils der Bevölkerung“, erklärte der stellvertretende Bundesvorsitzende Jörg Radek am Donnerstag in Berlin. „Unsere Kontrollen zeigen, dass sich noch viele Menschen versammeln und offensichtlich nicht die Gefährlichkeit der Pandemie erkannt haben. Das Ansteckungsrisiko für alle Beteiligten wird so nicht reduziert.“ Auch in Potsdam löste die Polizei mehrere Coronapartys auf.

Eine Ausgangssperre in der Region Berlin-Brandenburg würde vermutlich ebenfalls Ausnahmen für wichtige Erledigungen, Arztbesuche oder den Weg zur Arbeit enthalten. Solche Regelungen gibt es zum Beispiel in Frankreich oder Spanien. „ Ausgangssperren könnte man auf Paragraf 28 im Infektionsschutzgesetz stützen“, sagt der Staatsrechtler Stephan Rixen von der Universität Bayreuth dazu. „Da das Robert Koch-Institut die Gefährdungslage mittlerweile als hoch einschätzt, wäre das begründbar.“ Das Institut stufte die Gefährdungslage am Dienstag von „mäßig“ auf „hoch“.

Geregelt durch das Infektionsschutzgesetz

Das Wort „ Ausgangssperre“ kommt im Gesetz nicht vor, allerdings finden sich dort Regelungen, auf die sich die zuständigen Länderbehörden bei einer solchen Maßnahme stützen könnten. Welche Strafen beim Verstoß gegen Ausgangssperren drohen könnten, hängt von der Lesart des Infektionsschutzgesetzes ab.

Dort steht zwar in Paragraf 28, die zuständige Behörde könne „Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind“. Wer einer solchen verbindlichen Anordnung zuwiderhandelt, müsste laut Infektionsschutzgesetz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe rechnen. Diese Regelung umfasst aber eher vorübergehende als längerfristige Ausgangssperren, erläutert Rixen.

Allerdings ist in einem anderen Satz des gleichen Paragrafen auch eine allgemeinere Klausel enthalten, wonach „die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen“ ergreifen könne, „soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist“. Dieser Satz bezieht sich unter anderem – aber nicht ausschließlich – auf Maßnahmen wie Quarantäne für erkrankte oder positiv getestete Personen. Ob Strafandrohungen auch bei langfristigen Ausgangssperren greifen würden, bezweifelt Rixen: „Das Gesetz ist da nicht eindeutig genug.“

In Frankreich muss man Rausgehen schriftlich begründen

Die Franzosen dürfen landesweit nur noch aus triftigen Gründen vor und müssen schriftlich nachweisen, dass der Ausgang notwendig ist. Dazu stellt die Regierung Formulare zum Runterladen bereit, akzeptiert aber auch handgeschriebene Formulare bei allen, die keinen Computer und Internetzugang haben. Erlaubt sind beispielsweise Lebensmittel einkaufen, zur Arbeit fahren und allein Sport machen. Auch in Spanien dürfen die Menschen nicht mehr unnötig das Haus oder Hotel verlassen: Verboten sind demnach auch Strandspaziergänge, der Aufenthalt am Strand überhaupt und die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten.

Lesen Sie dazu auch:

Von MAZonline