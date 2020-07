Ausgemistet: Der Stall in Haßleben kommt nicht, die Probleme bleiben

Potsdam

Nach 16 Jahren Streit ist jetzt klar: Die Schweinemastanlage in Haßleben in der Uckermark wird es nicht geben. Das hatte zwar vor drei Jahren schon einmal ein Potsdamer Gericht festgestellt, doch damit hatten sich die Betreiber nicht abfinden wollen. Nun folgte der endgültige Richterspruch. Der Stall hätte niemals genehmigt werden dürfen.

Lesen Sie:Endgültiges Aus für Brandenburgs umstrittensten Stall

Anzeige

Es scheint wie ein Urteil zur rechten Zeit, wie ein Signal in die gegenwärtigen Debattenräume. Der Bund richtet eine Zukunftskommission zur Landwirtschaft ein, die Fleischbarone sind unter dem Druck der Tönnies-Krise zu Zugeständnissen und mehr Tierwohl bereit, wie auch immer das konkret aussehen soll. Aber letztlich haben die Richter des Oberverwaltungsgerichts nur aus formalen Gründen geurteilt. Für sie ging es nicht um die Frage, die die Bürgerinitiativen und Tierschützer umgetrieben hat, nämlich ob ein Riesenstall mit bis zu 40.000 Tieren noch zeitgemäß ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Zahl der Tiere an sich ist auch nicht so sehr das Problem: Man kann auch 2000 Tiere in erbärmlichen Zuständen halten. Für die Kritiker ging es darum, ein gnadenlos auf Effektivität getrimmtes System zu bekämpfen. Das haben sie indirekt geschafft – auch wenn der Weg letztlich über das Bau- und nicht das Tierschutzrecht zum Ziel führte.

Von Torsten Gellner