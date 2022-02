Ausgezeichnet: Diakonie Fliedners in Brandenburg an der Havel erhält Umweltzertifikat

Brandenburg/H

Am Montag erhielt die Diakonie Fliedners in Brandenburg an der Havel das kirchliche Zertifikat „Grüner Hahn“. Es ist somit die erste Wohnstätte des Landes Brandenburg, die mit einem Umweltzertifikat ausgezeichnet wurde.

Das mehrstöckige Wohnhaus für 22 Menschen mit geistiger und schwerstmehrfacher Behinderung in Ganztagsbetreuung befindet sich in der Kirchhofstraße. 31 Mitarbeitende unterstützen sie und geben ihnen individuelle und intensive Hilfe bei der Tagesstrukturierung.

Begründet wurde die Auszeichnung damit, dass die Organisation regelmäßig eine Umwelterklärung, veröffentlicht, die von einem zugelassenen, unabhängigen Revisor begutachtet wird.

In einer Klausur mit den Regionalleitungen Wohnen und Werkstatt wurde beschlossen, die Zertifizierung in der Kirchhofstraße anzustreben, anschließend fand im November 2020 die erste Bestandsaufnahme statt. In einer Arbeitsgruppe „Grüner Hahn“ wurden Maßnahmen und Verantwortlichkeiten festgelegt. Nach der Erprobung und Durchführung fand eine zweite Bestandsaufnahme statt, die erfolgreich verlief und zur Verleihung des Zertifikats führte.

Verbesserte Umweltstandards

Es wurde ein verbessertes Abfalltrennsystem in den Büros eingeführt, um die Recyclingquote zu erhöhen. Die Lebensmittelabfälle wurden verringert sowie eine ReFood-Tonne angeschafft. Recyclingpapier wurde als Standard eingeführt, weniger Papier wird verbraucht, weil doppelseitiger Druck als Standardfunktion eingerichtet wurde.

Es soll auch ein Dienstfahrrad angeschafft werden

Die Digitalisierung von Post wurde vorangetrieben. Leitungswasser wird mit höherer Quote als Trinkwasser genutzt , somit wurden der Einkauf, Transport und die Nutzung von Plastikflaschen reduziert. Gesunde Ernährung für die Bewohner wird im Kostensatz verhandelt. Ein Dienstfahrrad soll angeschafft werden, für Besorgungen im Stadtgebiet, genügend Fahrradstellplätze wurden angelegt. Die Türschließung wurde automatisiert, um Wärmeverlust im Winter zu vermeiden. Die Anbringung einer Ladesäule für Elektroautos wurde zudem angestoßen.

Von MAZ Online