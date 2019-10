Wiesbaden

Im bundesweiten Vergleich unterrichten an Brandenburger Schulen überdurchschnittlich viele Lehrer ohne deutschen Pass. An Brandenburgs Schulen unterrichten im Bundesvergleich überdurchschnittlich viele Lehrer aus dem Ausland. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lag der Anteil der Lehrkräfte ohne deutschen Pass im vergangenen Jahr bei 2,5 Prozent, was eine Gesamtzahl von 503 Lehrern bedeutet. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 1,4 Prozent – das sind 9700 von insgesamt 686.000 Lehrern. Mit 7800 kommen die meisten aus dem europäischen Ausland, vor allem aus Frankreich, England und Österreich.

Berlin liegt vorn

Noch vor Brandenburg liegen Hessen und Hamburg auf Rang drei und zwei. Das Bundesland mit dem höchsten Anteil von Lehrern ohne deutschen Pass ist jedoch Berlin. Dort kommen fünf Prozent aus dem Ausland. Ganz hinten liegt übrigens Sachsen-Anhalt. In Brandenburgs Nachbarbundesland haben nur 0,5 Prozent der Lehrkräfte keinen deutschen Pass.

