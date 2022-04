Potsdam

Der Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags hat wie erwartet die vom Kabinett verabschiedete neue Corona-Verordnung gutgeheißen. Mit acht Ja-Stimmen setzten sich die Parteien der Regierungskoalition gegen sechs ablehnende Voten (AfD und Linke) durch – die freien Wähler enthielten sich. Das politische Prozedere sieht vor, dass das Parlament sich zwingend mit Verordnungen der Regierung befassen muss.

Laut der am vergangenen Dienstag verabschiedeten Verordnung gilt nur noch ein sogenannter Basisschutz. Demnach muss nur noch in Bussen und Bahnen, Krankenhäusern, Arztpraxen, in der Pflege und in Asyl- und Obdachlosenunterkünften eine FFP2-Maske getragen werden. In Schulen etwa ist die Maskenpflicht aufgehoben, dort gilt allerdings ebenso wie in Kitas weiter eine Testpflicht – dreimal pro Woche sollen die Kinder getestet werden. Die Regelungen gelten bis einschließlich 30. April.

Nonnemacher deutet Lockerungen Anfang Mai an

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte mit Blick auf den Termin Ende April: „Mit Auslaufen der Verordnung sind Änderungen im Schul- und Kitabereich möglich und durchaus angedacht.“

Testungen seien ein „bewährtes Mittel“ und würden deshalb bei einer Inzidenz im Land, die noch über dem Wert von 1000 liegt, beibehalten, sagte Nonnemacher. Gerade Reihentestungen seien geeignet, Spitzen des Ansteckungsgeschehens zu erfassen.

Bei der Debatte im Gesundheitsausschuss wurde erneut deutlich, dass die Kritiker von der Linken die Lockerungen für zu weitgehend halten, während die AfD die verbliebenen Masken- und Testpflichten am liebsten ganz abgeschafft sähe.

Linke: falscher Zeitpunkt für Lockerungen

Für die Aufhebung der Maskenpflicht in den meisten Bereichen sowie die Abschaffung von Personenobergrenzen bei Veranstaltungen sei „der Zeitpunkt der falsche“, sagte Linken-Ausschussmitglied Ronny Kretschmer. „Die Aufhebung der Maskenpflicht ist schwer zu verstehen“, sagt Kretschmer, habe doch gerade die Mund-Nasen-Bedeckung eine nachhaltigere Wirkung als etwa manche Quarantäneregelungen. Die Linke befürchtet, dass wegen der Lockerungen das Infektionsgeschehen auf einem hohen Niveau bleiben könnte.

Kretschmer gestand der Landesregierung, deren Verordnung ja zur Abstimmung vorlag, zu, in einem vom Bund gesetzten „schwierigen Rahmen“ agieren zu müssen. Kretschmer konstatierte: „Der Koalitionsfrieden wird höher gewertet als der Infektionsschutz - im Bund wie im Land.“ Die Politik handele gegen den ausdrücklichen Rat von Experten wie etwa dem Marburger Bund und der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

AfD: Testen „drangsaliert“ Kinder

Dagegen gehen die Lockerungen der AfD nicht weit genug. Noch immer würden Kita-Kinder mit Tests „drangsaliert“, sagte die AfD-Landtagsabgeordnete Sabine Barthel. Auch Schüler müssten sich weiter testen lassen, obwohl sie viel weniger von der Krankheit betroffen seien als Erwachsene. Parteifreundin Birgit Bessin berichtete, dass Corona-Tests in ihrem Fall offenbar falsche Ergebnisse angezeigt hätten. Tests seien nicht verlässlich. Bessin findet die Verordnung „extrem halbherzig“, Eigenverantwortlichkeit hätte schon viel früher stärker berücksichtigt werden müssen.

Einen Wegfall der Maskenpflicht vor Ostern hätten sich die Freien Wähler nach Aussage ihres Fraktionsvorsitzenden Péter Vida gewünscht. Ansonsten sei der Sonntag mit der Aufhebung vieler Einschränkungen ein „guter Tag für Brandenburg“ gewesen, so Vida. Er freue sich, dass sich die Zauderer und Bremser nicht durchsetzen konnten“. Nun hoffe er, dass Brandenburg nicht von den sogenannten Hotspot-Regelungen Gebrauch machen werde, die das Bundesinfektionsschutzgesetz den Ländern einräumt. „Das entspricht der Erwartungshaltung in der Bevölkerung“, sagte Vida. Er hege die Hoffnung, das Land werde „nie wieder zurückfallen“ in eine Zeit der Grundrechtseinschränkungen, wie es sie in den vergangenen zwei Jahren gegeben habe, sagte Vida.

Ein klassischer Kompromiss

Als „klassischen und richtigen Kompromiss“ bezeichnete der Ausschussvorsitzende Björn Lüttmann (SPD) die Verordnung. Die Lockerungen seien eine Reaktion darauf, dass „sehr viele Menschen geimpft und genesen sind“. Vulnerable Gruppen hingegen würden weiter geschützt. Nun gelte es, „weder in die eine noch in die andere Richtung zu diskriminieren noch das gesellschaftliche Klima zu verschärfen“, so Lüttmann. „Die einen befürchten, mit Maske komisch angeschaut zu werden, die anderen ohne – dabei ist das eine wie das andere ist okay“, so Lüttmann. „Wer sich schützen will mit FFP2- Maske, dem sei dies zugestanden, wer sich nach dreimaliger Impfung und als Genesener ohne Maske in Gesellschaft bewegen will, dem sei auch das zugestanden“, so der Sozialdemokrat.

Von Ulrich Wangemann