Potsdam

Zum Pfingstfest in den Biergarten: In einigen Brandenburger Orten könnte das möglich sein. Erst Anfang Mai hatte sich die Regierungskoalition auf Öffnungsperspektiven für das Feiertagswochenende verständigt. Die Infektionslage stabilisiere sich, hieß es aus der SPD-Landesgeschäftsstelle. Setze sich dieser Trend auch in den kommenden zwei Wochen fort, bestehe die gute Chance, die Außengastronomie zu öffnen.

Perspektive für die Gastronomie

In Brandenburg an der Havel blickt Sven Mende deshalb gespannt auf die kommenden Tage. „Ich hoffe, dass es weitergeht und wir wieder hochfahren können“, sagt er. Der Gastronom betreibt das Restaurant „Malge am See“. Bei schönem Wetter können dort bis zu 120 Menschen im Biergarten den Blick auf den Breitlingsee genießen. Sollte es grünes Licht für eine Öffnung geben, könnten Mende und seine Mitarbeiter die Außengastronomie zügig hochfahren, sagt er.

Auch das Personal warte nach einem halben Jahr Zwangspause schließlich darauf, wieder eine Perspektive zu bekommen. Und durch die Erfahrungen im vergangenen Sommer wisse man bereits, wie Gastronomie in Pandemie-Zeiten funktionieren könne. Mende hofft, dass er auch in diesem Jahr bald wieder öffnen kann. „Wir brauchen den Sommer, um über den Winter zu kommen.“

Inzidenzwert muss unter 100 sein

Damit Mende und andere Brandenburger Gastronomen Pfingsten öffnen dürfen, muss allerdings eines gegeben sein: Die Sieben-Tage-Inzidenz muss unter 100 liegen. Noch hat die Landesregierung nicht präzisiert, wie lange die Inzidenz unter dieser kritischen Marke gelegen haben muss. Am 5. Mai zumindest wiesen sieben Brandenburger Landkreise einen Inzidenzwert von unter 100 auf.

Ausgeschlossen ist allerdings, dass die Außengastronomie bereits Himmelfahrt wieder hochfahren kann. Allen Beteiligten sei klar gewesen, dass Lockerungen zu dem Feiertag unrealistisch seien, so der SPD-Generalsekretär David Kolesnyk. Die Bundes-Notbremse gelte auch weiter. Deshalb könne eben auch sein, dass Cafés und Biergärten in Regionen mit hohen Infektionszahlen, wie etwa der Lausitz, Pfingsten nicht öffnen dürfen.

Viel Platz auf Schloss Diedersdorf

Auch in Diedersdorf (Teltow-Fläming) hat Mareike Sandig die Corona-Lage deshalb genau im Blick. Gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Worm betreibt sie Schloss Diedersdorf, zu dem neben einem Hotel und Restaurants auch ein Biergarten gehört. Gespannt beobachte sie die Nachrichtenlage, sagt sie der MAZ. „Wir hoffen, dass wir Pfingsten öffnen können.“

Mareike Sandig (l.) betreibt gemeinsam mit Thomas Worn Schloss Diedersdorf Quelle: Lisa Neugebauer

Gerade die Feiertage seien für die Gastronomie enorm wichtig, das Areal sei weit genug, um die erforderlichen Abstände einzuhalten. Hinzu komme eine große Rasenfläche, um gegebenenfalls auszuweichen. Sandig verweist allerdings darauf, dass längst nicht alle Gastronomen diese Möglichkeit hätten – weswegen viele nun vor großen Schwierigkeiten stünden. Erst im Februar war Thomas Worm mit einer Zivilklage vor dem Potsdamer Landgericht gescheitert, weil er Ausfälle während der Corona-Pandemie ersetzt haben wollte.

Sandig: Wir stehen in den Startlöchern

Mit der Aussicht auf Öffnungen zu Pfingsten, blicke man nun hoffnungsvoll auf die kommenden Tage, so Sandig. Der Biergarten auf Schloss Diedersdorf ist übrigens schon geöffnet – allerdings gibt es die Speisen dort derzeit nur zum Mitnehmen. Sollte die Inzidenz in Teltow-Fläming weiter unten bleiben, könnten dort Ende Mai also vielleicht wieder Gäste Platz nehmen. Darauf hoffen zumindest Sandig und ihre Mitarbeiter. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt sie.

Von Johanna Apel