Eisenhüttenstadt

Die junge Ukrainerin mit dem Kopftuch redet auf Russisch eindringlich auf die Bundesaußenministerin ein, macht eine Geste mit der Hand in Richtung Brustkorb. Ihr Kind sei herzkrank, übersetzt der Dolmetscher. Annalena Baerbock, die an diesem Montag die Erstaufnahme der Zentralen Ausländerbehörde des Landes in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) besucht, verspricht, man werde sich kümmern. Da schaut die Geflüchtete der jungen Ministerin direkt in die Augen und sagt: „Wir brauchen kein Asyl, aber Unterstützung. Wir wollen so bald wie möglich zurück in die Ukraine.“ Dann bedankt sie sich mit einem höflichen „Spasiba!“

Ein Selfie, ein Merkel-Moment

Einige andere Bewohner der Erstaufnahme haben den Presseauflauf beobachtet. Einer bringt die Ministerin dazu, ein Selfie mit ihm zu machen – für einen Moment merkelt es auf dem staubigen Platz, der von Containerunterkünften gesäumt wird. Aus einer Klarsichtfolie zieht ein junger Ukrainer, der eine Baseballmütze mit dem Schriftzug der TV-Kultserie „Friends“ aufhat, Kopien seines Ausweises. Der sei ihm in Polen gestohlen worden. Außerdem sei sein zehnjähriges Kind noch in Polen. So ist jeder Fall anders, die Ministerin hört ohne Eile zu.

In Eisenhüttenstadt sind derzeit knapp 1500 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht – vor allem Frauen und Kinder. 3100 sind es in allen Flüchtlingszentren des Landes insgesamt. Es ist ein Kommen und Gehen. Die meisten Ankömmlinge schlafen sich aus und reisen sofort oder nach wenigen Tagen weiter. Viele wollten nach Portugal oder Spanien, wo zahlreiche Ukrainer im Tourismus arbeiten – oder in die große Ukrainer-Community nach Paris, sagt der Leiter der Behörde, Olaf Jansen. „Nur etwa 20 Prozent wissen gar nicht, wohin.“ Schätzungsweise sind bisher etwa 15.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Brandenburg untergekommen. Die Zentrale des Landes ist für sie ein Durchgangsort – oft genug aber das Tor zum Exil, von dem sie alle hoffen, es werde ein kurzes sein.

Strukturen schaffen – auf Dauer

Sie sei bewusst als Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg in die ZABH gekommen, nicht als Angehörige der Bundesregierung, betont Baerbock, als sie nach ihrem gut zweistündigen Aufenthalt unter einem weißen Pavillonzelt vor die Presse tritt. Doch diese demokratietheoretischen Feinheiten verblassen im Moment. Die 41-Jährige ist zurzeit vor allem eins: Außenministerin des wirtschaftsstärksten EU-Staats. Auf ein schnelles Kriegsende in der Ukraine scheint sie sich nicht einzurichten. Jetzt müsse man „Strukturen schaffen, die auf Dauer tragen“, sagt Baerbock. Dies sei eine „riesige Kraftanstrengung“, denke man etwa an Schulen, an Kinderbetreuung oder Gesundheitsversorgung – glücklicherweise seien viele medizinische Fachkräfte und Erzieherinnen unter den Geflüchteten. Die könnten schnell Aufgaben übernehmen.

Es würden nicht nur Hunderttausende nach Europa kommen, so Baerbock, sondern es sei mit „acht bis zehn Millionen Geflüchteten in den nächsten Wochen zu rechnen. „Wir nehmen jede Ukrainerin auf, die vor diesem Zivilisationsbruch flüchtet“, betonte Baerbock. Das bedeute, Deutschland werde davon eine Million Menschen aufnehmen – 30.000 bis 40.000 Ukrainer seien in Brandenburg zu erwarten. Was ihr Mut mache, sei die Brandenburger Art: „Machen, nicht viel reden“, so Baerbock. Außerdem gingen die Geflüchteten die Situation mit einer beeindruckenden Ruhe an, regelten, was zu regeln sei. „Mit dieser Ruhe sollten wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, angehen.“

Innenminister fordert Finanzierung vom Bund

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) erinnert die Grünen-Politikerin an finanzielle Nöte all jener Länder, die wegen ihrer Grenznähe die Hauptlast die meisten Geflüchteten als erstes empfangen – das sind Brandenburg und Berlin sowie Niedersachsen, wo es mit Hannover ein weiteres Drehkreuz für Ankommende aus der Ukraine gibt.

Diese Länder bräuchten besondere Formen der Hilfe, denn die Geflüchteten blieben oft nur ein, zwei Nächte und reisten dann weiter. Stübgen fordert für diese „provisorische Aufnahme“ finanziellen Kompensationen, wie sie etwa im Fall der afghanischen Ortskräfte Praxis sind: Für sie zahlt der Bund 60 Euro pro Nacht und Person. „Nach fünf Wochen Krieg wüssten wir gern, wie die ganze Sache finanziert werden soll“, so der Innenminister an die Adresse von Baerbock. Allein die Weiterverteilung der Ukrainer schlage mit rund 1,2 Millionen Euro monatlich zu Buche – die Kosten für die Erstaufnahmen in Eisenhüttenstadt seien darin noch gar nicht enthalten.

Was beim Gang über das Gelände der Erstaufnahme auffällt: Afghanen, Afrikaner und ukrainische Familien sind bunt gemischt. Befürchtungen, es könnte Spannungen innerhalb der Einrichtung geben – etwa zwischen Tschetschenen und Ukrainern oder zwischen jungen Männern und auf sich selbst gestellten Frauen -, seien unbegründet, sagt Behördenleiter Jansen. „Wir trennen grundsätzlich nicht. Je bunter das ganze Gemisch ist, desto friedlicher ist es“, so Jansen. Konflikte entstünden eher, wenn die verschiedenen Gruppen Blocks getrennt lebten. Wegen der kurzen Verweildauer gebe es auch keinen Budenkoller.

Mehr Tempo bei der Bearbeitung

Vom Tempo der Bearbeitung der Papiere der Ukrainer profitieren auch die übrigen Bewohner der Erstaufnahme, sagt Jansen. Um keine allzu großen Unterschiede entstehen zu lassen, würden nun auch sie früher als üblich aus der Zentrale in die Kommunen verlegt – nach drei bis vier Wochen.

Das Schicksal der anderen Flüchtlinge dürfe nicht in Vergessenheit geraten, mahnt auch Annalena Baerbock. In Eisenhüttenstadt hat sie mit einem zwölf Jahre alten Mädchen aus Afghanistan gesprochen, das allein mit seiner Mutter nach Deutschland gekommen sei. „Das ist der andere wichtige Auftrag: Viele Schutzbedürftige, vor allem Frauen und Mädchen, sind aus Afghanistan auf der Flucht. Sie brauchten ebenso viel Schutz, müssten teilweise erst aus dem taliban-beherrschten Land herausgebracht werden. „Das nehme ich von hier mit“, so Baerbock. Vor einer Ungleichbehandlung der verschiedenen Gruppen hatte während des Besuchs auch Flüchtlingsrat Brandenburg gewarnt.

Von Ulrich Wangemann