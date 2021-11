Aussetzung der Präsenzpflicht: „Für die Lehrkräfte ist das eine doppelte Belastung“

Potsdam

Ab kommenden Montag soll die Präsenzpflicht in den Schulen in Brandenburg ausgesetzt werden, das kündigte das Bildungsministerium am Dienstag an. Dirk Lenius (60), Schulleiter des Schulcampus Lehnin (Potsdam-Mittelmark), sieht diese Entscheidung kritisch. Im MAZ-Interview erklärt er, warum er das Modell des Wechselunterrichts bevorzugt, welche sozialen Folgen er bei einer kompletten Schließung der Schulen befürchtet und welche organisatorischen Herausforderungen nun auf Schulen, Eltern und Kinder zukommen.

Herr Lehnius, gestern kam die Ankündigung zur Aussetzung der Präsenzpflicht. Was halten Sie von den Plänen des Bildungsministeriums?

Ich habe noch keine offiziellen Dokumente dazu gesehen, ich hab nur aus der MAZ und über andere Kanäle von der Aussetzung der Präsenzpflicht erfahren. Ich hoffe, dass nicht allzu viele Eltern von dieser Regelung gebrauch machen werden.

Wir waren denn bisher die Reaktionen aus der Elternschaft?

Bis jetzt ist alles sehr ruhig. Ich habe von den Eltern an unserer Schule nicht den dringenden Wunsch gehört, die Präsenzpflicht auszusetzen. Von 880 Elternhäusern hat bisher nur ein Vater angemeldet, dass er sein Kind aus der Schule nehmen möchte. Ich hoffe, das bleibt so.

Es fehlt an Planungssicherheit in den Schulen

Was befürchten Sie?

Ich verstehe schon, dass man jetzt auf die Situation reagieren muss, das ist unbestritten. Die Aussetzung der Präsenzpflicht bedeutet allerdings eine doppelte Belastung für die Lehrkräfte. Sie kommen zur Schule und wissen nicht, wie viele Schüler an diesem Tag überhaupt im Unterricht sind. Um guten Unterricht machen zu können, braucht man aber eine gewisse Planungssicherheit. Für die Lehrkräfte heißt das außerdem, dass sie sich gleichzeitig um Schülerinnen und Schüler kümmern müssen, die im Unterricht sitzen und diejenigen, die zu Hause sind. Das ist organisatorisch nicht umzusetzen. Besser wäre es daher, in den Wechselunterricht zu gehen.

Wie würde das dann genau ablaufen?

Es gäbe halbe Klassen, die hier vor Ort sind. Die andere Hälfte der Schülerinnen und Schüler würde mit Aufgaben versorgt werden, an denen sie selbstständig arbeiten könnten. Zusätzlich gäbe es die Möglichkeit, auch mal eine Online-Konferenz mit der ganzen Klasse abzuhalten. Das wäre besser zu organisieren. Ein Problem wäre allerdings die Frage der Notbetreuung, die bisher nicht ausreichend geklärt ist.

Notbetreuung kann nicht von Schulen geleistet werden

Welche Probleme sehen Sie?

Die Notbetreuung kann von den Schulen nicht zusätzlich geleistet werden. Die muss ausgelagert werden. Die Lehrer können nicht zeitgleich Unterricht mit einer Hälfte der Klasse machen und die Notbetreuung für die Schüler absichern, die an diesem Tag eigentlich zu Hause wären. Die Betreuung müsste also über Horte oder Kitas abgedeckt werden.

Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kam gestern der Vorschlag, in Hochinzidenzgebieten, den Distanzunterricht wieder einzuführen. Unterstützen Sie diesen Vorstoß?

Aus meiner Sicht ist das Distanzlernen eine denkbar schlechte Variante. Auch der Verband der Kinder- und Jugendärzte in Brandenburg warnt vor den negativen Auswirkungen des Distanzunterrichts. Wir haben im letzten Lockdown gesehen, dass die Bildungsschere zwischen den Schülerinnen und Schülern immer größer wird. Der Distanzunterricht kann den Unterricht in der Schule einfach nicht ersetzen. Inhaltlich macht man große Abstriche und sozial sowieso. Es gibt bei vielen Kindern bereits enorme Defizite, die noch nicht aufgeholt worden sind. Ein weiteres Mal Distanzunterricht würde dieses Situation nur noch verschärfen.

Distanzunterricht sollte vermieden werden

Wäre der Distanzunterricht überhaupt digital zu begleiten? Nicht alle Schulen im Land haben eine gute digitale Ausstattung, trotz bald zwei Jahren Pandemie.

Wir sind als Schule sehr gut ausgestattet und haben genug Notebooks, IPads und WLAN in den Klassenräumen. Das Problem liegt eher in den Elternhäusern beziehungsweise in der fehlenden Bandbreite in vielen Regionen Brandenburgs.

Das Bildungsministerium will die Weihnachtsferien um drei Tage verlängern. Ist das auch in Ihrem Sinne?

Ich begrüße diese Entscheidung. Das gibt uns einen größeren Vorlauf vor den eigentlichen Festtagen. Kinder und Lehrkräfte sind somit für 16 Tage aus den Schulen raus. Das könnte die Situation etwas entspannen.

Bald soll täglich in den Schulen getestet werden, wird das die Schulen sicherer machen?

Grundsätzlich unterstütze ich diesen Plan. Allerdings bedeuten die Tests einen hohen organisatorischen Aufwand für die Lehrkräfte. Bereits jetzt haben wir an jedem Testtag 20 bis 30 Kinder, die ihre Testnachweise vergessen haben. Die müssen sich dann unter Aufsicht erneut testen. Das bindet natürlich Ressourcen. Es wäre also eine Überlegung wert, ob diese Testungen nicht anderweitig betreut werden könnten.

