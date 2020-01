Bauhaus-Design aus Brandenburgs Werkstätten

Cottbus

Sechziger Jahre? Oder doch eher Fünfziger? Weit gefehlt: Das Teeservice mit den trichterförmig zulaufenden Tassen und den weichen Doppelkreisen als Henkel ist aus den Zwanziger Jahren. Entworfen hat es die Bauhausschülerin Margarete Heymann-Loebenstein.

Wie die flachen Teller, die dazugehörende Zuckerdose und das Sahnekännchen sind die Tassen in dezentem, mattem Beige gehalten. Die Oberfläche zieren kreisrunde Flächen in Türkis in Kombination mit schwarzer Dekorgrafik. Dergleichen war vor hundert Jahren absolut avantgardistisch. Und produziert wurde es in Brandenburg – genaugenommen in den Haël-Werkstätten für Künstlerische Keramik in Marwitz ( Oberhavel).

Velten , Marwitz , Spremberg , Neuruppin ...

Die schicken Tässchen sind noch bis zum 12. Januar im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus zu bewundern. Sie sind Teil der Ausstellung „Das Bauhaus in Brandenburg“. In der zum Ausstellungszyklus „Unbekannte Moderne“ gehörenden Schau werden vor allem handwerkliche Produkte gezeigt, die während der Bauhauszeit an unterschiedlichen Orten in Brandenburg hergestellt wurden.

Zum Beispiel in der genossenschaftlichen Handwerkersiedlung Gildenhall bei Neuruppin, in der Kunststoffproduktion in Spremberg ( Spree-Neiße) oder eben in zwei Keramikwerkstätten in Velten und Marwitz. Eine bemerkenswerte Ausstellung, die zeigt: Bauhaus in Brandenburg ist nichtnur die Architektur der als Weltkulturerbe berühmten Schule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau ( Barnim), sondern weit mehr.

Und es war zum Teil international stilbildend, was in der Mark seinerzeit entworfen und gefertigt wurde. Von Margarete Heymann-Loebenstein zum Beispiel: „Anfang der Dreißigerjahre ist schon eine Formensprache der 50er- und 60er-Jahre von ihr vorweggenommen worden“, sagt der Keramik-Sammler Erhard Gerwien in einem Interview, das im Ausstellungskatalog abgedruckt ist.

Keramik sollte cool aussehen

Überhaupt: Keramik. In den zwanziger Jahren war Geschirr aus Steingut etwas für arme Leute. Schwer, plump – nicht sonderlich ästhetisch. Wer etwas auf sich hielt, hatte Porzellan im Geschirrschrank stehen. Doch am Bauhaus wollte man, dass Kunst und Handwerk eine neue Verbindung eingehen. Und so wurde mit Töpferwerkstätten zusammengearbeitet, am Bauhaus ausgebildete Leute tauchten an den Werkbänken auf.

Margarete Heymann-Loebenstein gehörte auch dazu. Sie hatte bei Paul Klee studiert und trat 1922 eine Stelle als künstlerische Mitarbeiterin in den Steingutfabriken in Velten-Vordamm an. Das Geschäftsmodell von dessen Leiter Hermann Harkort war, Gebrauchsgeschirr eine künstlerische Form zu geben. Dazu musste Steingut von seinem schlechten Ruf befreit werden, also einfach cool aussehen. Und deshalb warb er Bauhausleute wie Theodor Bogler und später Werner Burri an.

Der Erfolg der Haël-Werkstätten endete 1933

Und eben Margarete Heymann-Loebenstein. Doch die blieb nicht lange. Schon 1923 gründete sie mit ihrem Mann, dem Kaufmann Gustav Loebenstein und dessen Bruder Daniel die Haël-Werkstätten im benachbarten Marwitz. Ein florierendes Unternehmen, das sogar noch, anders als die Kollegen in Velten, die Weltwirtschaftskrise überstand. Die avantgardistische, leichtfüßige Keramik fand weltweiten Absatz.

Vorbei war das alles mit den Nazis. 1933 legte die Jüdin Heymann-Loebenstein, die nach einem tödlichen Unfall ihrer beiden Geschäftspartner den Betrieb alleine führen musste, den Laden still. Politischen Denunziationen und Drohungen ausgesetzt, war sie gezwungen, den Betrieb weit unter Wert an das NSDAP-Mitglied Heinrich Schild zu verkaufen. Der setzte Hedwig Bollhagen als künstlerische Leiterin ein undes begann eine andere Unternehmensgeschichte.

Die Cottbuser Ausstellung zeigt neben den Keramik-Arbeiten aus den Werkstätten in Velten und Marwitz auch Gebrauchsgegenstände, die in der Handwerkersiedlung Gildenhall entstanden sind – darunter kunstvoll gewebte Wandbehänge, Taschen und Kleider der Klee-Schülerin Else Mögelin und Teller und Schalen des Grafikers und Designers Eberhard Schrammen.

Unbekannte Moderne im Fünfer-Pack Unter dem Titel „Unbekannte Moderne“ zeigt das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst noch bis zum 12. Januar an seinen beiden Standorten Cottbus und Frankfurt (Oder) gleich fünf Ausstellungen. „Neben Das Bauhaus in Brandenburg. Industriedesign und Handwerk im Zeichen der Moderne“ sind in Cottbus noch zwei weitere Expositionen zu sehen „Bild der Stadt / Stadt im Bild“ ist der Titel einer Schau, die sich um die sozialen und ästhetischen Utopien der künstlerischen Avantgarde in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg dreht. Im Hinterland der Moderne ist eine Foto-Ausstellung. Sie zeigt noch vorhandene Architektur im Stil des „Neuen Bauens“ jener Zeit dies- und jenseits der Oder, also in Brandenburg und im heutigen Polen. In der Rathaushalle in Frankfurt (Oder) ist „Neue Städte – Neue Menschen“ als Pendant zur Cottbuser Ausstellung zu sehen. Die Schau beschäftigt sich mit der veränderten Rhythmisierung des Alltags in den 20er-Jahren. Es geht um das Verhältnis von Architektur, Bildender Kunst und Musik. Im Packhof in Frankfurt (Oder) wird schließlich der grafische Zyklus „Die Stadt“ des belgischen Künstlers Frans Masereel aus dem Jahr 1925 gezeigt. Standort Cottbus: Dieselkraftwerk, Am Amtsteich 15, Di-So, 10-18 Uhr Standort Frankfurt (Oder): Rathaushalle, Marktplatz 1, Packhof, Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 11, Di-So, 11-17 Uhr.

Nahezu zeitlos wirkt das ineinanderstapelbare Plastikgeschirr des Industriedesigners Christian Dell. Die Entwürfe des Bauhaus-Lehrers wurden bei der Römmler AG in Spremberg umgesetzt. Geradezu poppig sehen sie noch heute aus. Ab den 60er-Jahren fanden sie in Ost und West zahlreiche Nachahmer.

Raubkopien in der Sowjetunion

Dell ist auch bekannt für seine Entwürfe von Tischleuchten. Sie wurden weltweit zum Renner. Selbst Stalin hatte eine. Lange Zeit habe man gedacht, die Sowjetunion habe die aus Phenolharz gefertigte Lampe nachgebaut, nachdem Teile des Spremberger Werkes nach 1945 als Reparationsleistung abtransportiert worden waren, erzählt Ausstellungskurator Ulrich Röthke.

Doch weit gefehlt: Bei der in der UdSSR in Serie gefertigten Lampe handelte sich um eine Raubkopie, die bereits seit 1934 in einem Werk in Orechovo-Zujevo, 80 Kilometer östlich von Moskau, aus Karbolit produziert wurde.

In der Cottbuser Ausstellung stehen patentiertes Original und Raubkopie nebeneinander. Zum verwechseln ähnlich. Der wesentliche Unterschied: der Schalter. Im Kapitalismus musste man drücken, um die Lampe anzuknipsen, im Sozialismus musste man den Knopf herausziehen.

Von Mathias Richter