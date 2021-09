Potsdam

Auch für Künstler in der DDR war Joseph Beuys (1921-1986), der Aktionist, Bildhauer und Theoretiker in Düsseldorf, eine starke Identifikationsfigur. Aber eine unerreichbare. Denn die Mauer machte es unmöglich, zu den Auftritten des Gurus mit dem Filzhut zu pilgern, seine politischen Aktivitäten zu unterstützen oder sich in die Schar seiner Schüler einzuordnen. Immerhin trauten sich etwa 400 DDR-Bürger in die Ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin, als dort am 23. Oktober 1981 im Beisein des charismatischen Rheinländers eine Ausstellung eröffnet wurde.

Der Künstler Rainer Luck kominierte ein Beuys-Zitat mit einer Propaganda-Losung der DDR. Es hieß: „Schöner unsere Städte und Gemeinden. Mach mit!“ Quelle: Repro: MAZEBV

Als Beuys es am 8. April 1984 noch einmal versuchte, in die DDR einzureisen, wurde er von den Grenzern abgewiesen. Dabei war er kein Kalter Krieger. Mit manchen Aktionen löste Beuys aber Kopfschütteln und Irritationen aus. Zum Beispiel empfahl er, die Berliner Mauer um fünf Zentimeter zu erhöhen („bessere Proportionen“). Oder er signierte Postkarten aus einem DDR-Verlag, die einen Hasen zeigten, oder Papier-Tüten, auf denen „Freude am Einkauf“ stand oder „Gut gekauft, gern gekauft“. Ihn faszinierte das bräunliche Papier, dessen Recycling-Qualität für ihn eine Alternative zur westlichen Hochglanz- und Wegwerfwelt darstellte. Vor allem sollen es ihm die „Tempo-Erbsen“ und „Tempo-Linsen“ angetan haben, die heute noch in keinem Ostprodukte-Versand fehlen.

Aktionskünstlern in der DDR schlug das Herz höher, wenn ihr Meister Materialien und Artikel aus ihrer ollen Lebenswelt wahrnahm und adelte. Die Postkarten und Tüten bekam Beuys von Rolf Staeck aus Bitterfeld geschickt. Dessen Bruder Klaus Staeck lebte in Heidelberg und war ein erfolgreicher Plakatkünstler, der SPD-Positionen propagierte. Er unterhielt einen erfolgreichen Produzentenverlag und nahm Motive von Beuys in sein Portfolio auf. Er tat das, obwohl der Popstar mit dem Filzhut die glatten Aussagen mied und einen ziemlich mystischen Kunstbegriff vertrat und später die Partei der Grünen mitgründete. Doch das Geschäft ging gut, was beide irgendwie verband.

Eine von Beuys signierte Postkarte von Rainer Luck in der Edition Staeck. Quelle: Repro: MAZ

Künstlerische Motive und Aussagen auf Postkarten zu drucken, war in der internationalen Kunstszene seit den 1960er Jahren angesagt. Die sogenannte Mail Art faszinierte auch Beuys, der ja den Begriff der Sozialen Plastik geprägt hat. Per Post ließen sich weltweit Netzwerke herstellen, die auch Menschen über Ozeane und Mauern verbunden haben.

Visuelle Poesie von Ruth Wolf-Rehfeldt. Quelle: REPRO: MAZ

In der DDR gab es in den 1980er Jahren eine äußerst umtriebige Mail-Art-Szene, die sich an Projekten weltweit beteiligt hat und auch selbst solche oft thematischen Projekte durchführte. Dabei war immer auch viel Fernweh im Spiel. Birger Jesch, der damals in Dresden lebte, hatte von dem Ostberliner Künstler Robert Rehfeldt (1931-1993), der Vaterfigur der Mail Art-Szene in der DDR, eine Liste mit Künstlern aus aller Welt kopiert, auf der auch die Adresse von Beuys stand. 1982 schickte er per Post rosa Löschpapierblätter aus DDR-Produktion in alle Welt mit der Aufforderung: „Please stamp for me“ (Bitte für mich stempeln!). Beuys kam dieser Bitte tatsächlich nach. Das Dokument kann ab heute Abend in einer Sonderausstellung im Potsdamer Fluxusmuseum besichtigt werden.

Halb augenzwinkernd, halb ernst wandelte der Ostberliner Mail-Art-Künstler Robert Rehfeldt 1982 ein gern propagiertes Marx-Zitat ab. Er ließ davon eine Offset-Postkarte drucken, die er handschriftlich Joseph Beuys gewidmet hat. Quelle: REPRO: MAZ

Gezeigt werden eine ganze Reihe von Arbeiten, bei denen sich Performance- und Mail-Art-Künstler der DDR ausdrücklich auf Beuys bezogen. Darunter ist etwa auch eine „homage to joseph beuys“ von Ruth Wolf-Rehfeldt. Die Künstlerin wurde 2017 auf der letzten Documenta in Kassel entdeckt und ihr Werk wird heute hoch gehandelt. Das noch im Bau befindliche Museum Minsk, ein Ableger des Museums Barberini, plant zu ihrem 90. Geburtstag im Herbst 2022 in Potsdam eine Entdeckungs-Retrospektive. In ihren Arbeiten der visuellen Poesie ordnet Wolf-Rehfeldt mit Schreibmaschine und unermüdlicher Präzision die Buchstaben so an, dass sie einen Sinn und ein Bild ergeben. Die Worte „felt fur and fat under one hat“ (Filz und Fett unter einem Hut) fügten sich bei ihr 1986 zu eine Art Stange mit Filzhut.

Inoffizielle Kunst aus der DDR Ausstellung „Ost-West-Alternativen: Joseph Beuys und die Performance- und Mail Art Szene in der DDR“. Geöffnet Mittwoch bis Sonntag, 13 bis 18 Uhr. Bis 3. Oktober Museum Fluxus+, Potsdam, Schiffbauergasse 4f. Vernissage am 10. September, 19 Uhr. Finissage am 3. Oktober, 11 Uhr: Aktionsvortrag von Bazon Brock „Hase statt Adler“.

Von Karim Saab