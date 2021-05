Brück

Aus bislang unbekannten Gründen ging in der Nacht zu Sonntag auf der A9 bei Brück ein Fahrzeug in Flammen auf. Die Fahrer des ausländischen Fahrzeugs waren gerade auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs, als sie plötzlich starken Rauch durch den Motor wahrnahmen. Gerade noch rechtzeitig konnten sie einen kleinen Rastplatz ansteuern.

Die Feuerwehrleute trugen beim Einsatz Atemschutzausrüstung. Quelle: Julian Stähle

Beide Insassen konnten das Auto noch rechtzeitig verlassen, bevor es vollständig in Flammen stand.

Löscheinsatz unter schwerem Atemschutzgerät

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Brück eilten zügig zur Einsatzstelle und begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten des brennenden Wagens.Die Feuerwehrleute mussten die Flammen mit Löschschaum und unter schwerem Atemschutz bekämpfen. Erst nach einer Stunde war das Fahrzeug gelöscht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden – der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Löscheinsatz dauerte rund eine Stunde. Quelle: Julian Stähle

Im Anschluss an die Löscharbeiten säuberten die Einsatzkräfte die Fahrbahn.

Von MAZonline