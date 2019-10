Rüdersdorf

Auf dem Berliner Ring droht ein weiteres, langwieriges Nadelöhr. Die Behebung des Brandschadens an der Mühlenfließbrücke in Rüdersdorf ( Märkisch-Oderland) wird nach Einschätzung der Autobahnmeisterei längere Zeit in Anspruch nehmen. Am Mittwoch wollen Experten vor Ort die Situation auf dem östlichen Berliner Ring in Augenschein nehmen.

Bei Sanierungsarbeiten an der Brücke war am 17. Oktober ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden tragende Brückenteile stark beschädigt, sodass die A10 bis zum darauffolgenden Wochenende voll gesperrt werden musste. Durch eine Spezialfirma aus München wurden Stahlplatten montiert und so ein Behelfsübergang geschaffen, über den auch schwere Lasten rollen können. Dadurch konnte der Verkehr unter einem strikten Tempolimit wieder freigegeben werden.

Tempolimit wird missachtet

Allerdings gibt es ein Problem: Wenn Lkw und Pkw zu schnell über die Stahlplatten fahren, kommt es zu erheblichen Belastungen, sodass die Brücke weiter beschädigt wird. Und zwei Wochen nach Einrichtung der Rampe zeigt sich: An das Tempolimit von 20 km/h hält sich so gut wie kein Verkehrsteilnehmer. Eine weitere Vollsperrung ist nicht ausgeschlossen. Damit käme es zu einem weiteren Nadelöhr auf dem Berliner Ring.

Die Behelfsüberfahrt ist nach Angaben der Autobahnmeisterei auf ihre Art deutschlandweit einmalig. Die Platten mit einem Eigengewicht von je drei Tonnen wurden einerseits fest mit dem Brückenfundament verschweißt, auf der anderen Seite zum kontinuierlichen Längenausgleich mit einer Gleitverschraubung versehen. So passen sie sich der Brückenlänge an, die ständig um wenige Zentimeter variiert.

Von Torsten Gellner