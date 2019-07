Wie gelingt Brandenburg der Kohleausstieg? Welche Chancen bieten erneuerbare Energien? Und wie lässt sich der CO2-Ausstoß verringern? Am 1. September ist Landtagswahl in Brandenburg und der Klimawandel ist auch in der Mark ein heiß diskutiertes Thema. Was die Spitzenkandidaten in Sachen Klimaschutz tun wollen, lesen Sie hier.