Der Chef von US-Elektroautobauer Tesla, Elon Musk, hat sich mit der Brandenburger Landesregierung über weitere Schritte beim Bau der Fabrik in Grünheide ( Oder-Spree) ausgetauscht. Bei dem Gespräch zwischen Musk und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) am Donnerstagabend haben sich beide Seite auf einen „gemeinsamen Fahrplan“ für die nächsten Schritte bei Genehmigungsverfahren geeinigt. Das sagte Minister Steinbach am Freitagmittag, ohne Details der Abmachung zu nennen.

Genehmigungsverfahren bringt zeitliche Verzögerung

Steinbach räumte ein, dass beim Bau der Tesla-Fabrik wegen des öffentlichen Anhörungsverfahrens eine „zeitliche Verzögerung“ eingetreten sei. Dennoch habe das Gespräch in einer „entspannten Atmosphäre“ stattgefunden – in einem Container. Man habe noch einmal dargelegt, wie der Zeitablauf derzeit aussehe. Es sei manchmal „schwierig, das deutsche Genehmigungsrecht einer ausländischen Firma zu erläutern“, so Steinbach, denn es sei sehr komplex.

Er sei beeindruckt, dass Musk über Details sehr gut informiert sei und sich der Sache persönlich annehme, so der Minister.

Die Autofabrik, in der eine halbe Million Elektrofahrzeuge jährlich produziert und auf längere Sicht 12.000 bis 40.000 Menschen Arbeit finden sollen, entsteht derzeit ohne abschließende Baugenehmigung auf Basis vorläufiger Genehmigungen. Teile der Gebäudehüllen stehen schon. Eigentlich will Tesla die Fahrzeugproduktion 2021 aufnehmen. Umweltschützer haben Bedenken, nicht zuletzt wegen des hohen Wasserbedarfs der Industrieanlage.

Musk führt Vorstellungsgespräche

Überraschend war Tesla-Chef und Multimilliardär Elon Musk am Donnerstag am BER gelandet – zum zweiten Mal binnen weniger Monate. Er will nach eigenen Angaben Vorstellungsgespräche für wichtige Posten in der Fabrik selbst führen.

Die Jobgespräche mit dem Tesla-Chef versetzen auch Musks Twitter-Gemeinde in Aufregung. So schreibt etwa der Berliner Umwelt-Aktivist Pieter de Pous: Fraglich sei angesichts der Einstellungsoffensive, ob in der Region „überhaupt genug Arbeiter übrig bleiben, um die deutsche Braunkohle-Produktion bis 2038 am Laufen zu halten.“

25 Problemlöser gesucht

Die Vorstellungsgespräche laufen unter dem Schlagwort „25 Guns“ (25 Kanonen – die Red.) und unter dem Hashtag „#nomoreexcuses“ (keine Entschuldigungen mehr – die Red.). Ein Tesla-Ingenieur erklärt auf Twitter, worum es geht: „Wir planen, eine 25-köpfige Ingenieurs-Taskforce aufzustellen, die immer dorthin geschickt wird, wo die größten Probleme sind“, erklärt der Tesla-Mann. Die Truppe solle direkt Musk unterstehen und ihm Bericht erstatten. Zuletzt hatte der Fabrikbau für Schlagzeilen gesorgt, weil ein leitender Projektverantwortlicher von seinen Aufgaben entbunden worden war.

Wer sich bewirbt, muss laut dem oben genannten Tesla-Ingenieur folgende Qualifikationen vorweisen: Ein erwiesenes, außergewöhnliches Talent als Ingenieur; Qualitäten als „großartiger Problemlöser“ beziehungsweise einen „unkonventionellen Ansatz beim Lösen von Problemen“; Energie, die Dinge in die Tat umzusetzen.

Eine kuriose Folge der Bewerbungsaufrufe: Ein Twitter-Nutzer gab seine Bewerbung sogar über das Lieblings-Kommunikationsnetzwerk des Tesla-Chefs ab: über Twitter.

Von Ulrich Wangemann