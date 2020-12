Autofahrer müssen mit Glätte und überfrierender Nässe auf Potsdams Straßen rechnen 

Potsdam

Der Winter hält immer stärker Einzug in Brandenburg. In der Nacht zu Dienstag und bis in den frühen Vormittag ist auf Potsdams Straßen mit überfrierender Nässe und Glätte zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt außerdem vor frostigen Temperaturen im Minusbereich. Auch leichter Schneefall ist am Dienstag möglich.

Bereits am frühen Morgen gab es einen Unfall auf der A 111 stadteinwärts in Richtung Flughafen Tegel, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin berichtet.

Die Unfallstelle wurde schnell geräumt. Der rechte Fahrstreifen war zeitweise gesperrt.

Von RND/mot