Im ersten Halbjahr 2020 brach der Kfz-Handel in Berlin und Brandenburg durch die coronabedingte Schließung der Autohäuser drastisch ein. In Brandenburg fuhren die Händler 12,1 weniger Umsatz ein, in Berlin waren es rund 14,9 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Kurzarbeit und steigende Arbeitslosenzahlen in der Corona-Krise dürften eine Rolle dabei gespielt haben, dass viele Käufer fernblieben.

Auch das Werkstattgeschäft wurde durch die Pandemie in Mitleidenschaft gezogen, allerdings nicht so deutlich. Unterm Strich stand für die Autohäuser ein Umsatzminus von 7,7 Prozent in Berlin und von 9,1 Prozent in Brandenburg. Dabei haben die Statistiker die inflationsbedingte Veränderung der Preise herausgerechnet. Einige Betriebe haben wegen des Einbruchs Personal abgebaut, die Beschäftigtenzahl ist in beiden Ländern leicht gesunken.

Effekt der Mehrwertsteuersenkung ist „verpufft“

„Die Stimmung bei den Händlern ist zur Zeit auf dem Nullpunkt“ sagt Hans-Peter Lange, Präsident des Landesverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe Berlin-Brandenburg, der Interessenvertretung der Autohäuser und Werkstätten. Aktuell herrsche große Verunsicherung in der Branche „Wir leben in unsicheren Zeiten. Keiner weiß, wie es weitergeht, da kauft sich niemand ein Auto.“

Auch die Absenkung der Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte bis zum Jahresende habe nach Langes Einschätzung nicht zu einem signifikanten Anstieg bei den Absatzzahlen geführt. „Wenn es einen Mehrwertsteuer-Effekt gab, dann nur sehr kurzfristig Anfang Juli“, sagt er. Mittlerweile sei dieser jedoch verpufft.

Zusätzliche Kopfschmerzen bereitet den Autohändlern in Berlin und Brandenburg die eingeschränkte Arbeit vieler Zulassungsstellen in der Corona-Pandemie. In zahlreichen Kreisen und kreisfreien Städten wurden während des Lockdowns im Frühjahr überhaupt keine Neufahrzeuge zugelassen, später wurde der Betrieb mit Einschränkungen wieder aufgenommen.

Probleme bei den Zulassungsstellen hemmen den Verkauf

Die langen Wartezeiten und die schwerfällige Bürokratie auf den Zulassungsstellen wirkten abschreckend auf viele Autokäufer – für die Händler eine Katastrophe, wie Verbandspräsident Lange sagt: „Wenn der Kunde ein Auto kauft, will er es schnell zugelassen haben. Verzögerungen, wie wir sie jetzt erleben, hemmen den Verkauf.“

Angesichts sinkender Verkaufszahlen fordert Lange eine staatliche Förderung umweltfreundlicher Verbrennungsfahrzeuge analog zur Förderung von Elektroautos. Auch, um die bestehende Nachfrage besser zu steuern. Der Trend bei den verkauften Neuwagen gehe nämlich wie in den vergangenen Jahren weiterhin in Richtung spritschluckender Geländewagen.

Doch für Autos mit Verbrennungsmotoren dürfte es nach Ansicht von Experten in den nächsten Jahren problematischer werden. So könnte es in wenigen Jahren erste Debatten um Fahrverbote für Verbrenner geben. Gleichzeitig dürfte das Marktpotenzial alternativer Antriebe rasant zulegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse, die die Beratungsfirma PwC Strategy& am Dienstag zum „Autogipfel“ im Kanzleramt vorlegen wird.

Kommen Fahrverbote für Verbrenner?

Ein Szenario beschreibt, dass bei steigender Verbreitung von E-Autos die Wahrnehmung belastender Effekte der übrigen Diesel und Benziner wie Lärm oder Feinstaub intensiver werden könnte, vor allem in Ballungszentren. „Diskussionen über ein perspektivisches Fahrverbot von Verbrennern in Innenstädten halten wir in fünf Jahren für möglich bis wahrscheinlich“, sagte Marktexperte Jörn Neuhausen.

Ob die Lockerungen der Corona-Regeln ab Mai eine Trendwende für die Autohäuder brachten, ist noch ungewiss. Bundesweit wurden nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts auch im Juli und August deutlich weniger Autos zugelassen als im Jahr zuvor.

Anfang dieses Jahres waren in Berlin nach Angaben der Behörde 1,22 Millionen Autos zugelassen, das waren 335 je 1000 Einwohner. In Brandenburg besitzen die Menschen mehr Autos, dort waren es 573 je 1000 Einwohner, insgesamt 1,44 Millionen. Die Auto-Dichte ist damit in beiden Ländern höher als beispielsweise vor zehn Jahren.

