Automaten-Sprenger (24) entkommt aus JVA Wriezen

Potsdam

Aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Wriezen (Märkisch-Oderland) ist ein Häftling entwichen. Wie das Justizministerium in Potsdam mitteilte, entkam der 24-Jährige am Sonntag. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung habe er nicht ergriffen werden können.

Der Mann befindet sich laut Ministerium wegen „Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit versuchtem Diebstahl“ in Haft. Nach MAZ-Informationen hatte er einen Zigarettenautomaten gesprengt, um an die Einnahmen zu gelangen. Heimatland des Häftlings ist Mecklenburg-Vorpommern. Seine Haftstrafe soll im Mai 2022 enden. Im offenen Vollzug befindet sich der Mann seit April 2021.

Was ist offener Vollzug?

Anstalten des offenen Vollzugs verfügen nur über geringe Sicherungsmaßnahmen – wenn überhaupt. Denn Teil des Konzepts ist es, dass die Strafgefangenen die Haftanstalt tagsüber verlassen können. So sollen etwa so gut wie alle Häftlinge, die kurz vor der Entlassung stehen, in den offenen Bereich verlegt werden, damit sie sich wieder an das Leben in Freiheit gewöhnen können. Sie arbeiten zum Beispiel außerhalb der Gefängnismauern oder besuchen ihre Familie am Wochenende. Allerdings sollen sie die Nächte im Gefängnis verbringen. In Wriezen sitzen insbesondere junge Straftäter ein.

In der Regel werden kurze Haftstrafen zu großen Teilen im offenen Vollzug abgesessen. Bekannter Fall ist der des NPD-Politikers Marcel Z., der wegen eines KZ-Tattoos auf der Hüfte zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden war – er hatte die menschenverachtende Nadelarbeit Ende 2015 in einem Oranienburger (Oberhavel) Schwimmbad öffentlich gezeigt. Dieser Neonazi profitierte von den Lockerungen des offenen Vollzugs.

Ausbrüche von Gefangenen sind relativ selten. Zuletzt nutzte laut Ministerium ein Häftling am 11. Juni 2020 einen begleiteten Ausgang, um sich abzusetzen. Der Mann wurde drei Stunden nach seinem Verschwinden an einer Haltestelle aufgegriffen.

Von Ulrich Wangemann