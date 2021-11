Potsdam

Seit 1980 sind die Pocken ausgerottet – dank einer globalen Impfkampagne. Bis in die 1970er-Jahre hinein war die Impfung in Deutschland verpflichtend. Über den letzten großen Ausbruch in Deutschland, 1962 in der Nordeifel, hat Steffen Kopetzky den Roman „Monschau“ geschrieben, erschienen bei Rowohlt Berlin. Ein Gespräch über Variola (so der Fachbegriff für die Pocken) und Corona, über menschliche Unvernunft und medizinischen Fortschritt.

Herr Kopetzky, als Sie 2020 (ihren Roman) „Monschau“ geschrieben haben, gab es noch keinen zugelassenen Corona-Impfstoff in Deutschland. Haben Sie sich seinerzeit vorstellen können, dass Millionen Bundesbürger ein Impfangebot bekommen und dieses ausschlagen?

Steffen Kopetzky: Nein, dass wir in so eine Situation geraten würden, hätte ich mir nicht vorstellen können. Aus meiner Sicht stand außer Frage, dass die Impfung die Lösung sein würde für unsere gesellschaftliche Notsituation und die Corona-Zwangsmaßnahmen. Allerdings zeigte sich in der Querdenker-Szene schon im Sommer 2020 eine Art vorsorglicher Widerstand. Es gab die Impfung noch nicht, aber man war schon mal dagegen.

Impfskeptiker gab es schon früh

Bayern war weltweit das erste Land, das 1807 eine Pocken-Impfpflicht eingeführt hat. Gab es seinerzeit in Bayern oder im Deutschen Reich, wo die Impfpflicht ab 1874 galt, eine nennenswerte Impfgegner-Bewegung?

Es gab keine Bewegung in dem Ausmaß, wie es sie heute gibt, aber durchaus mehr oder weniger prominente Impfskeptiker.

Was waren deren Argumente?

Das erste Argument gegen die Pockenimpfung war, dass der Impfstoff von Kühen genommen wurde und schädlich sei für den menschlichen Körper. Andere haben das religiös begründet: Krankheiten sind vom lieben Gott geschickt, und man soll der Natur nicht ins Handwerk pfuschen. Außerdem wurden die Pocken stark tabuisiert. Die Krankheit war überall in der Gesellschaft zu sehen, aber darüber geredet werden durfte nicht, weil es Menschen – wo sie überlebten – hässlich machte. Das „pockenvernarbte Gesicht“ wurde ja sprichwörtlich. Goethe war der Erste, der über seine eigene Pockenerkrankung geschrieben hat, und zu dem Schluss kam, dass die Leute ihre Kinder impfen lassen sollten, um ihnen dieses Schicksal zu ersparen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Gesellschaften sind nie vollkommen homogen“

Die Gesellschaft zu Goethes Zeiten war keineswegs so gut gebildet und informiert wie heute. Bei der Corona-Impfung hilft das aber offenbar wenig: Neben wissenschaftlichen Fakten kursieren darüber jede Menge Märchen und Mythen...

Das ist ein Problem, dem ich staunend und fassungslos gegenüberstehe. Ich befürchte, dass die Handlungsfähigkeit des Staates durch diese Absurditäten stark negativ beeinflusst wird. Man muss sich mit Leuten auseinandersetzen, die offensichtlich Unsinn aufgesessen sind. Sie behaupten, die Impfung macht mich krank oder ich bekomme einen Chip einsetzt oder Reptilien-DNA verabreicht. Sorry, wir müssen schon von denen uns zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgehen. Insofern wir sicher wissen, dass die Impfungen nicht schädlich sind, sondern helfen, die Pandemie einzudämmen, besteht ganz klar für jeden eine moralische Pflicht zur Impfung.

In einem Pro und Contra zur allgemeinen Impfpflicht schrieb der Contra-Autor, diese Pflicht führe zu einer Spaltung der Gesellschaft. Teilen Sie diese Auffassung?

Gesellschaften sind sowieso niemals vollkommen homogen: gerechte staatliche Ordnung verfolgt deshalb das Ziel, die eigene Freiheit mit der Freiheit der anderen kompatibel zu machen. Die größtmögliche Freiheit für alle entstünde durch eine Impfpflicht. Wer sich nicht impfen lässt, handelt dann gegen das Gesetz, bezahlt eine saftige Geldstrafe und fertig. Im Moment ist es doch genau andersherum: Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, beschneiden die Freiheit aller anderen. Ein unhaltbarer Zustand. Die Politik hat die moralische Pflicht, diesem Unrecht, ein Ende zu machen.

Menschen kannten die Wirkung von schweren Krankheiten

Hätte man die Pocken ausrotten können, wenn die Impfung nur auf freiwilliger Basis passiert wäre?

Ganz bestimmt nicht. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Variola und Corona: Die Menschenpocken kamen nur bei den Menschen vor, da gab es keinen Zwischenwirt. Das war die biologische Grundlage dafür, dass sie in einem gemeinsamen, weltweiten Vorgehen ausgerottet werden konnten. Die konsequente, gesetzlich vorgeschriebene Systematik war die Lösung. Impfskeptiker gab es irgendwann nicht mehr, weil man gesehen hat, dass die Impfung tatsächlich hilft. Bei Corona kann es nicht um die Ausrottung, sondern nur um die Einhegung gehen. Um so wichtiger, dass möglichst alle geimpft sind.

Ist Impfgegnerschaft heute das Symptom einer Wohlstands- und Überflussgesellschaft?

Man muss sich den Zustand unserer Gesellschaft unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg anschauen. Da waren noch viel mehr Krankheiten unterwegs, die wir alle besiegt haben: Keuchhusten, Typhus, Tuberkulose, Polio. Diese im großen und ganzen erfreuliche Volksgesundheit, die wir heute haben, liegt daran, dass diese Infektionskrankheiten mit einer großen Systematik bekämpft wurden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ebenso wenig wie unser Wohlstand. Die Leute waren damit einverstanden, weil sie die entsetzliche Wirkung dieser Krankheiten kannten, weil Sie gesehen haben, wie die Kinder gestorben sind oder gelähmt waren.

Und heute?

Die Industriegesellschaft, in der wir leben, basiert auf Wissenschaft. Ich finde es paradox zu sehen, dass Leute zwar ein Auto fahren, einen Computer oder und ein Smartphone einschalten, aber an diesem einem Punkt eine Skepsis entwickeln, die sich glauben leisten zu können. Aber jeder von denen ist dann dankbar, wenn er im Notfall ein Intensiv-Bett im Krankenhaus bekommt. Man könnte die Wut kriegen über so viel Verblendung.

Lesen Sie auch Als die Pocken in die Eifel kamen – Steffen Kopetzkys Roman „Monschau“

Zur Person: Steffen Kopetzky, Jahrgang 1971, hat neben Hörspielen und Radio-Features sieben Romane veröffentlicht, unter anderem „Propaganda“ über den Zweiten Weltkrieg und „Risiko“ über den Ersten. Er lebt mit Familie in seiner Geburtsstadt Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern.

Von Thorsten Keller