Der Getriebehersteller ZF in Brandenburg/Havel ist mit 1600 Angestellten eines der größten Industrieunternehmen Brandenburgs. Sebastian Schmitt (39) und Markus Bergmann (51) leiten den Standort seit 2021. Im MAZ-Interview erklären sie, warum die Handschaltung ausstirbt und wie sie den Standort durch die Mobilitätswende bringen wollen.

Sie, Herr Bergmann, sind vor Kurzem aus dem Ländle nach Brandenburg gekommen, also aus dem Tüftlerland in das eher strukturschwache Brandenburg. Wie war Ihr erster Eindruck?

Markus Bergmann: Sehr gut, ich kannte den Standort schon von meiner vorigen Tätigkeit als Leiter der Divisions-Strategie. Die Mitarbeiter und Führungskräfte habe ich als sehr motiviert kennengelernt. Das war einer der Gründe, aus denen ich mich für Brandenburg entschieden habe.

Sie sind promovierter Medizinier, Herr Bergmann. Wie sind Sie in die Autoindustrie gekommen?

Bergmann: Ich bin voll als Arzt approbiert und habe zwei Jahre lang in der Onkologie der Uniklinik Tübingen gearbeitet, also in der Krebsmedizin. Ganz konkret war ich für die Entnahme von Stammzellen bei gesunden Spendern für Knochenmarktherapie verantwortlich. Mein Traum war immer, in die Pharma- oder Biotech-Industrie zu gehen. Ich habe Medizin studiert und mich dann gefragt, wie ich an betriebswirtschaftliches Knowhow komme. So kam ich zur Unternehmensberatung McKinsey, wo man zu mir gesagt hat: Sie müssen mal etwas anderes machen als Medizin – was interessiert Sie? Ich habe gesagt, dass ich gern Auto fahre. So kam ich zu meinem ersten Beratungsprojekt bei einem Stuttgarter Autobauer – dem mit dem Stern.

Ein promovierter Arzt leitet die Getriebefabrik

Nützt die ärztliche Erfahrung etwas?

Bergmann: Als Geschäftsführer ist sie sehr nützlich. Man muss ja die Situation erfassen wie bei der Anamnese, dann Diagnosen stellen und schließlich einen Therapieplan machen.

Brandenburg/Havel ist seit DDR-Tagen ein traditionsreicher Standort für Auto-Zulieferindustrie. Wie viel davon ist noch in der DNA des Werks übrig?

Bergmann: Seit ich in Brandenburg arbeite habe ich immer wieder Menschen in den Ruhestand verabschiedet, die noch die VEB-Zeiten kennengelernt hatten. Wir haben weiter noch viele Mitarbeiter mit VEB-Hintergrund. Die ZF hat das Werk 1991 von der Treuhand gekauft. Es war ein großer Vorteil, mit solch erfahrenen Mitarbeitern und existierenden Prozessen zu starten.

Damals hieß die Firma Brandenburger Traktorenwerk (BTW). Mit Traktoren haben Sie heute nicht mehr viel zu tun – eher mit Oberklasseautos.

Bergmann: Das stimmt. Unser Getriebe finden Sie in Premiumprodukten, also Sportwagen und sportlichen Limousinen. Hauptkunde ist ein großer deutscher Sportwagenhersteller. Wir sind auf Pkw spezialisiert, während unsere Kollegen in Friedrichshafen sich auf Lkw konzentrieren. Wir stellen hier ein Doppelkupplungsgetriebe, also ein automatisches, her, das besonders sportlich schalten kann.

Doppelkupplung: Immer ein Gang eingelegt

Für den Laien: Was heißt Doppelkupplung?

Sebastian Schmitt: Es ist wie zwei Getriebe, bei denen jeweils immer ein Gang eingelegt ist. Die Kupplung schaltet also immer von einem Getriebe zum anderen hin und her. So kann man ohne Zugkraftverzögerung schalten – was besonders beim Beschleunigen Spaß macht.

Handschaltgetriebe scheinen außer Mode zu geraten.

Schmitt: Wir produzieren noch welche, sind ein großer Hersteller gerade für Luxuslimousinen. Das Geschäft für Handschalter ist aber in der Tat ziemlich rückläufig. Vor fünf Jahren haben wir noch etwa 70.000-80.000 solcher Getriebe hergestellt im Werk. Jetzt ist es noch ein Zehntel davon. Insgesamt bauen wir am Standort Brandenburg/Havel derzeit etwa 100.000 Getriebe pro Jahr, das sind 400 am Tag.

Sind die Leute zu faul zum Schalten?

Schmitt: Der Handschalter stirbt langsam aus, es wird aber wie im Tierreich ein paar Fossile geben, die überleben. Viele Käufer wollen ihren Sportwagen eben gern mit der Hand schalten. Da haben wir Modelle mit sechs und sieben Gänge in der Produktion. Im Breitenmarkt allerdings stirbt der Handschalter unter anderem aus Sicherheitsgründen aus. Man muss zum Schalten die Hand vom Lenkrad nehmen, in der Schaltung rühren und zwei Pedale treten – das kann ablenken. Der wichtigere Grund aber ist: Handschalter lassen sich nicht besonders gut mit Hybrid- oder Elektroantrieb kombinieren. Das ist aus technischen Gründen schwierig bis unmöglich.

Elektroautos haben praktisch kein Getriebe – ein Problem für ZF?

Elektroautos, so liest man immer wieder, hätten gar kein Getriebe. Das ist für einen Getriebehersteller doch eigentlich eine beunruhigende Aussage?

Bergmann: Es stimmt, dass der vollelektrische Antrieb kein so komplexes Getriebe mehr braucht wie der Verbrenner oder Hybrid. Wir bauen Getriebe mit acht Gängen und mehr als 1000 Bauteilen. Der Elektroantrieb dagegen braucht noch eine mechanische Übersetzung, um seine Kraft auf die Straße zu bringen. Dieses sogenannte Reduktionsgetriebe hat aber wegen des sehr breit nutzbaren Drehzahlbereichs des E-Motors nur einen Gang in der Regel. In hochwertigen Sportwagen sehen wir Zwei-Gang-Anwendungen, die man einbaut, um eine größere Reichweite oder höhere Endgeschwindigkeiten hinzubekommen.

Bedroht die Elektrifizierung Ihr Kerngeschäft oder können Sie sich darauf einstellen?

Bergmann: Die Elektromobilität ist für die ZF als Firma eine Chance, der Konzern liefert bereits Elektroantriebe für laufende Serien an Automobilhersteller. Das reicht von Komponenten, Elektronik bis zu kompletten E-Antrieben. Der Standort in Brandenburg ist heute zu hundert Prozent abhängig vom Verbrennungsmotor, auch mit unserem Hybridgetriebe. Für Brandenburg ist es also eine Herausforderung, von einer Bedrohung würde ich nicht reden. Wir wissen jetzt schon, dass wir mit rückläufigen Stückzahlen rechnen müssen. Über die nächsten drei, vier Jahre sind wir noch gut ausgelastet mit den aktuellen Produkten. Dann haben wir noch ein Zukunftsgetriebe im Portfolio. Es soll die elektrische Reichweite und Kraft steigern. Dieses Hybridgetriebe wird 2023 in die Produktion gehen. Man muss dazu sagen, dass in der reinen Elektrowelt die Wertschöpfung des Antriebsstrangs nur noch bei einem Drittel bis zur Hälfte dessen liegt, was bei der Herstellung eines Verbrenners gilt. Fertigung und Montage brauchen nur noch ein Drittel der Arbeitsstunden. Man hat also deutlich weniger Geschäft in der Fabrik. Das ist eine Herausforderung für die ganze Industrie.

Kann ZF von der Tesla-Ansiedlung in Grünheide profitieren?

Wie bereiten Sie die Zeit nach dem Verbrenner vor?

Schmitt: Wir fahren eine Doppelstrategie. Der Konzern gewinnt Aufträge, die dann auf die Werke verteilt werden. Also müssen wir das Werk in Sachen Produktivität fit machen, um auf Augenhöhe mit anderen Werken im ZF-Konzern zu agieren – oder sogar besser zu werden. Dann können wir uns auf diese Produktion bewerben. Zweitens haben wir mit dem Betriebsrat ein gemeinsames Projekt gestartet, in dem wir uns überlegen, wohin wir wollen. Unser sogenanntes „Zielbild“.

Seit der Tesla-Ansiedlung steckt viel Musik in der Branche der Region. Spielt der Name Tesla eine Rolle in ihren strategischen Überlegungen?

Schmitt: Wir sehen uns als Teil der boomenden Hauptstadtregion, sind in engem Austausch mit dem Wirtschaftsministerium. Dass sich viele Unternehmen ansiedeln oder engagieren, sehen wir sehr positiv. Natürlich rechnen wir uns auf Basis der Technologien, die wir gut können, Chancen aus, das eine oder andere Projekt anzubieten und zu gewinnen. Der Landesregierung sind die Herausforderungen bewusst, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat unseren Standort auch schon mehrfach besucht. Der Landesregierung sind die Chancen klar und welche Rolle die ZF dabei spielen könnte.

Welche Getriebe sind in Teslas verbaut?

Schmitt: Tesla hat Stand heute bisher in Europa noch keine Produktion, also keinen Lieferanten.

Könnten Sie das?

Schmitt: Ja, könnten wir.

Tesla will 12.000, später einmal bis zu 40.000 Menschen beschäftigen. Gibt es schon Abwerbeversuche aus Ihrer Belegschaft?

Schmitt: Wir haben das auf dem Schirm und würde es auch nicht kleinreden wollen. Aber aktuell sehe ich so etwas noch nicht. Im Gegensatz zu anderen Formen liegen wir 110 Kilometer entfernt von Grünheide. Was Fabrikmitarbeiter betrifft, kenne ich Firmen im 30-Kilometer-Umfeld von Tesla, die ganz erhebliche Auswirkungen spüren. Ich sehe die Gefahr eher bei Forschung und Entwicklung sowie im administrativen Bereich. Ob das akut wird, wird maßgeblich davon abhängen, wie attraktiv wir weiterhin als Arbeitgeber sind.

Das Brandenburger Werk stellt dutzende Fachkräfte ein

Wo suchen Sie derzeit Leute?

Schmitt: Wir suchen derzeit etwa 40 Leute in der Produktion, denn wir sind sehr gut ausgelastet. Unser Kunde – ein Sportwagenhersteller – verkauft viele Autos. Auch wird dieser Hersteller innerhalb seines Konzerns bevorzugt behandelt, was die Versorgung mit Halbleitern angeht. Dieser Markt scheint zu brummen.

Was verdient man bei Ihnen?

Schmitt: Wir zahlen nach IG-Metall-Tarifvertrag Berlin-Brandenburg mit Zuschlägen. Wir reden zum Beispiel von Industriemechanikern, die Maschinen einrichten, überwachen und bei Störungen eingreifen. Daneben gibt es klassische Montagearbeiten, für die wir qualifizierte Kräfte suchen – die müssen aber nicht aus der Metallbranche kommen. Es können auch Kfz-Mechaniker sein, aber auch technikaffine Kaufleute oder Handwerker. Unter der Woche arbeiten wir in drei Schichten rund um die Uhr – am Wochenende je nach Bedarf. Derzeit ist die Auslastung hoch und wir stellen Leute ein, weil wir die bestehende Mannschaft nicht ständig in Überstunden schicken möchten.

Ist der Chipmangel ein Problem für Sie?

Schmitt: Wir hatten zweimal in diesem Jahr eine Produktionsunterbrechung, weil unsere Kunden ihre Autos nicht bauen konnten – das hat sich dann auch auf uns ausgewirkt. Deshalb hatten wir im Juni und September zwei kurze Phasen der Kurzarbeit. Es waren bereichsabhängig jeweils mehrere Tage.

Zur Politik: Im Koalitionsvertrag der Ampel im Bund ist zwar der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor als Ziel festgehalten, anders als der Kohleausstieg aber ohne Datum. Gleichwohl hat Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) die Förderung für Hybridautos reduziert. Was bedeutet all das für Ihre Branche, Ihr Geschäft?

Bergmann: Ich möchte widersprechen. Wir sehen nicht, dass die Förderung für den Hybrid massiv reduziert wurde. Wir sehen den Koalitionsvertrag grundsätzlich positiv und tragen als ZF-Gruppe die Ziele vollumfänglich mit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und das Klima zu schützen. Der Koalitionsvertrag sieht eine Verlängerung der bisherigen Förderung um ein Jahr bis Ende 2022 vor. Darüber hinaus wird es weiter eine Förderung bis 2025 für Elektroautos und Hybride geben. Die allerdings wird abhängig gemacht davon, dass die Autos wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie müssen von der elektrischen Reichweite 80 Kilometer und dem elektrischen Fahranteil die Hälfte erreichen, um weiter unter die Förderungskriterien zu fallen. Die ZF-Produkte sind stark auf Reichweite und geringen elektrischen Verbrauch ausgelegt. Das spielt uns in die Karten. Wir fallen heute schon in die aktuellen Kriterien und auch künftig werden wir die geforderten Kriterien erfüllen.

ZF will bis 2040 klimaneutral sein

Der Konzern ZF ist auch auf dem Feld der erneuerbaren Energien tätig.

Bergmann: Wir haben eine eigene Windkraftsparte. So sehen wir die im Koalitionsvertrag angekündigte Vereinfachung der Bürokratie beim Aufstellen der Windräder positiv. Denn Elektroautos sollen ja mit nachhaltig produziertem Strom betankt werden, nicht mit Kohlestrom. Was wir ebenfalls begrüßen: Die Rede ist von der CO2-Neutralität des Antriebs. Wir halten es ja für wünschenswert, auch über das Jahr 2035 hinaus Verbrenner-Technologie zu liefern – perspektivisch würde als Brennstoff aber Bio-Fuel eingesetzt, also synthetischer Kraftstoff. Für dessen Produktion wird CO2 aus der Luft gewonnen und mittels Sonnenenergie verarbeitet. Dieser Treibstoff ist beim Verbrennen CO2-neutral, weil er eben nicht aus fossilen Energieträgern stammt. Im Übrigen hat sich die ZF zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein.

Ist Wasserstoff-Antrieb für die ZF ein Thema?

Bergmann: Ja, für schweren Lastwagenantrieb im Streckengeschäft – bei leichten Verteil-Lkw sowie im Pkw-Geschäft sehen wir eher die Elektromobilität mit Batterien als Stromspeicher.

Wer mit einem großen SUV oder einem Sportwagen durch die Stadt fährt, muss sich heute fast rechtfertigen. Fürchten Sie, dass die Freude am Fahren verloren geht – und das auch Ihrem Geschäft schadet?

Bergmann: Ich sehe das so nicht. Tesla etwa ist ein Hersteller von PS-starken, teuren Autos. Elon Musk spricht immer wieder vom getunten Tesla Plaid mit besonders vielen Pferdestärken. Ich glaube eher, wir brauchen dieses Premiumsegment, um Technologien in die Serie zu bringen. Technische Innovationen kosten enorm viel Geld. Das muss finanziert werden. Wenn der Staat nicht ständig alles subventionieren soll, kann es nur so funktionieren, dass die Unternehmen, die an den Innovationen arbeiten, Geld verdienen. Man sieht an der Historie, dass alle Innovationen vom ABS (Antiblockiersystem) über das ESP (Elektronisches Stabilisierungsprogramm) über hochwertige Fahrzeuge wie 7er-BMW, Porsche oder Mercedes-S-Klasse in den Markt kommen und Jahre später dann im Massensegment Eingang finden. Die Transformation in der Automobilindustrie wird nur gelingen, wenn wir es schaffen, eine Balance zwischen den Themen Umwelt und gesellschaftlichen Aspekten herzustellen. Deswegen ist für uns der Hybrid das Angebot einer Übergangstechnologie zur reinen Elektrowirtschaft. Mit seiner Hilfe können wir einen ökologisch anspruchsvollen Antrieb bereitstellen und gleichzeitig über die hohe Wertschöpfung viele Leute in Lohn und Brot zu halten.

Bergmann: Wir brauchen verlässliche Vorgaben

Was erwarten Sie von der Politik?

Bergmann: Wir brauchen von der neuen Regierung und auch vonseiten der Europäischen Kommission regulatorische Vorgaben, die diesen Prozess so orchestrieren, dass es nicht zu großen Verwerfungen kommt. Dazu gehört: Das Verbrennerverbot nicht noch weiter vorzuziehen – derzeit sind wir beim Jahr 2035. Aber 2030, sogar 2028 waren im Gespräch. Wir brauchen Zeit, müssen die Produkte entwickeln, Leute umschulen. Im Rahmen dessen, was im Koalitionsvertrag steht, scheint das möglich. Die Industrie braucht verlässliche Vorgaben, die sich nicht Jahr für Jahr ändern.

Die ZF hat gerade den Ausbildungspreis des Landes Brandenburg erhalten. Wie ist die Fachkräftelage – oft beklagen betriebe einen Mangel.

Schmitt: Facharbeiter sind nicht mehr so verfügbar wie in früheren Jahrzehnten, das sehen wir. Es kann sich deshalb bei uns auch ein Einzelhandelskaufmann oder ein Bäcker bewerben, wenn er oder sie gut motiviert ist und technisches Verständnis mitbringt. Wir haben pro Jahrgang etwa 20 Azubis plus zwei Studenten. Weil das Thema Ausbildung für uns sehr wichtig ist, werden wir die Ausbildung, die derzeit außerhalb des Werks stattfindet, vom Brennabor-Areal in Brandenburg/Havel ins Werk hinein holen. Wir wollen die Azubis besser mit den Facharbeitern zusammenführen, um den Lerneffekt zu erhöhen. Ab dem nächsten Jahr bieten wir außerdem einen neuen Ausbildungsgang an: Mechatronik – zusätzlich zu den bestehenden Gängen Industriemechaniker, - elektriker und Werkstoffprüfer. Wir wollen die Verknüpfung von Elektronik und Mechanik weiter ausbauen. In Deutschland gibt es immer noch sehr gut ausgebildete Ingenieure und Facharbeiter. Und die sind ein Standortvorteil – ohne jetzt andere schlechtreden zu wollen.

Werden die Bewerber schlechter oder einfach nur anders?

Schmitt: Ich rekrutiere erst seit zehn Jahren und kann keine solche Veränderung feststellen. Was wir merken: Das Thema persönliche Zeit/Work-Life-Balance ist wichtiger geworden. Und Bewerber legen großen Wert auf Internationalität, wollen auch einmal in einem anderen Land arbeiten. Da hat die ZF viel zu bieten – mich hat das auch motiviert, ich habe selbst Praktika in den USA und Spanien gemacht. Am Anfang war ich bei der ZF oft in Mexiko, Brasilien, Argentinien, USA und China.

Wenn Manager das Wort Work-Life-Balance in den Mund nehmen, klingt das oft so, als wollten die Leute nicht arbeiten.

Schmitt: Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Das Thema eigene Zeit wird sehr viel bewusster wahrgenommen. Die Bewerber sind selbstbewusster, sie sehen klarer vor sich, was sie wollen – und was nicht. Um das zu verdeutlichen: Der Tarifvertrag ermöglicht es in diesem Jahr, entweder sechs bis acht Tage zusätzlichen Urlaub zu erhalten oder sich das tarifliche Zusatzgeld auszahlen zu lassen. Von den 1600 Mitarbeitern haben sich 50 fürs Geld entschieden.

