Ein Schwerlast-Lkw hat mit einem völlig missglückten Abbiegemanöver den Verkehr auf der Bundesstraße 96 zwischen Brandenburg und Mecklenburg lahmgelegt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, ist die viel befahrene B96 seit Mitternacht zwischen Fürstenberg ( Oberhavel) und Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) blockiert.

Allein 20 weitere Lastwagen seien in den Stau hineingefahren und müssten nun wieder zurückbugsiert werden. Die gesamte Bergung des etwa 90 Tonnen schweren Gefährtes werde mindestens bis zum späten Nachmittag dauern, hieß es.

Zum Teil im Straßengraben , zum Teil in der Luft

Der Lkw-Fahrer sollte einen tonnenschweren Transformator in ein Umspannwerk bringen, das etwa zwei Kilometer nördlich von Fürstenberg liegt. Trotz Begleitung und polizeilicher Absicherung fuhr sich der Fahrer beim Einbiegen fest. Ein Drittel des Fahrzeugs mit Überlänge ist demnach im Straßengraben, ein Teil des Schwerlasttransportes hänge in der Luft, hieß es von der Polizei in Neuruppin.

Eine spezielle Lkw-Bergefirma sei angefordert worden. Ob noch ein Kran zusätzlich aufgestellt wird, um erst die Fracht zu bergen, sei noch nicht entschieden. Der Verkehr soll über Lychen ( Uckermark) umgeleitet werden.

