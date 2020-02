Unterschätzte Problemregion: Warum die Lausitz im weltweiten Wettbewerb überzeugt

Potsdam

Der Erfolg hat viele Eltern. Anlässlich der Entscheidung von BASF, eine Batterie-Fabrik in der Lausitz zu bauen, will niemand unerwähnt bleiben: Regierung, Lobbyisten, der Bund – es hagelt Glückwunschadressen der nicht ganz selbstlosen Art. Ein Beitrag bleibt dabei unterbelichtet: Jener der BASF in Schwarzheide.

Weltweite Konkurrenz von 350 Standorten

Man muss sich dabei vor Augen führen: BASF operiert weltweit an 350 Standorten. Sie stehen in einem scharfen innerbetrieblichen Wettbewerb. Wer sich in dem umsatzstärksten Chemieunternehmen der Welt durchsetzen will, muss gute Argumente haben. Schwarzheide hat sich gegen Niedriglohn-Standorte global durchgesetzt. Der Standort in Südbrandenburg hat seinen Ruf als Pilot-Anlage für den umwelt- und klimafreundlichen Konzernumbau gefestigt und profitiert von einer gut ausgebildeten Belegschaft aus der Technologieregion Lausitz, dem Dresdener Einzugsbereich und Berlin.

Das Gesamtpaket war überzeugend

Auf dem Areal des Chemieparks gibt es noch genug freie Flächen. Und im nahen Lauchhammer haben die Güterzüge mit Produkten des Konzerns Anschluss an die neue chinesische Seidenstraße. Dazu winkt der Staat mit Förderschecks, und Tesla als E-Auto-Hersteller wird Batterie-Kathoden in beachtlichen Stückzahlen benötigen. Es ist dieses Gesamtpaket, das gestochen hat.

Von Ulrich Wangemann