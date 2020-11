Potsdam

Auf dem Gelände des BASF-Werks in Schwarzheide ( Oberspreewald-Lausitz) hat der Aufbau einer Fabrik für Bestandteile von Elektroauto-Batterien begonnen. Der weltgrößte Chemiekonzern will dort jährlich Kathoden für 400.000 Autos herstellen. Die Lausitzer Fabrik wird nach Angaben des Konzerns Vorprodukte aus der seit August im Bau befindlichen BASF-Anlage in Harjavalta, Finnland, verwenden. Die Komponenten aus Schwarzheide sollen dann an Autozulieferer verkauft werden, die daraus fertige Batterien machen.

Expansion in der Lausitz möglich

Die neuen Anlagen seien Teil eines „mehrstufigen Investitionsplans auf dem europäischen Markt für Batteriematerialien“, teilte das Unternehmen anlässlich des ersten Spatenstichs zu der Anlage mit – die Veranstaltung fand aus Gründen des Infektionsschutzes online statt. Zunächst soll die Fabrik in der Lausitz 150 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen, während der Bauphase sind in dem Chemiepark laut Standort-Chef Jürgen Fuchs zwischen 300 und 500 Menschen zusätzlich beschäftigt. Der Konzern deutete an, in dem Industriepark könne die Fabrik unkompliziert erweitert werden. Über weitere Projekte werde man aber erst informieren, wenn die Zeit reif sei.

Schon jetzt ist der Aufbau der Kathoden-Produktion die größte Einzelinvestition in den Lausitzer Standort, seit das Werk vor 30 Jahren Teil des BASF-Konzerns aus Ludwigshafen in der Pfalz wurde. Die Politik hat dabei kräftig mitgeholfen. 175 Millionen Euro Fördermittel fließen, davon hat Brandenburg 30 Prozent zu schultern.

Woidke meldet sich aus der Corona-Abgeschiedenheit

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), der sich noch etwas blass aber mit fester Stimme per Videoschalte aus seiner Corona-Abgeschiedenheit meldete, nannte das Projekt ein „immens wichtiges Signal für eine Region, die direkt vor dem Kohleausstieg steht“. Gute Industriearbeitsplätze wie in Schwarzheide gäben den Menschen in der Lausitz eine Perspektive.

Eine Industrieproduktion, die ihre Energie zu großen Teilen aus erneuerbaren Quellen beziehe, könne „ein Modell für Europa, wenn nicht für die ganze Welt“ werden, sagte der Regierungschef. Brandenburg liege bundesweit an der Spitze, was die Produktion von Ökostrom pro Kopf und in der Fläche angehe, sagt Woidke. Dies entwickle sich immer mehr zum Standortvorteil. Industrieunternehmen wie Tesla prüften mittlerweile, wie CO2-arm ihre Zulieferer produzierten.

Altmaier hat mit Elon Musk gesprochen

Ob der US-Autobauer, der 130 Kilometer weiter nördlich in Grünheide ( Oder-Spree), eine E-Auto-Fabrik hochzieht, mit BASF ins Geschäft kommen wird, ist derzeit Geschäftsgeheimnis. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) erklärte, er habe Tesla-Chef Elon Musk getroffen. Dessen Firma baue gerade eine Batterieproduktion auf und schaue nach Komponenten. Da sei die BASF gut positioniert. Mit Blick auf die Investitionen von Tesla und BASF sagte Altmaier: „Das sind keine Schwalben, es kommt ein ganzer Vogelzug.“

Altmaier ließ sich zu Pathos hinreißen: „ BASF schreibt in Schwarzheide deutsche und europäische Geschichte“, äußerte er. Europa werde – wohl vor allem im Vergleich zu asiatischen Produzenten – „nie die billigsten Batterien herstellen, aber die besten und nachhaltigsten.“

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, unterstrich, der Aufbau einer eigenen Batterieproduktion sei „von strategischer Bedeutung für die Widerstandsfähigkeit Europas, insbesondere im Hinblick auf eine saubere, nachhaltige Mobilität.“ Deshalb müsse die EU „unseren Volkswirtschaften Starthilfe“ geben. Es gelte, „angesichts des härteren globalen Wettbewerbs Millionen von Arbeitsplätzen in der europäischen Industrie zu sichern.“

Klima-Bilanz der Batterien soll besser werden

Laut BASF soll der CO2-Ausstoß der neuen Batterien dank der BASF-Technologie um etwa ein Drittel niedriger liegen als bei Energiespeichern, wie sie derzeit in E-Autos verbaut werden. BASF will außerdem in Schwarzheide das Recycling von E-Auto-Batterien vorantreiben und so eine Antwort auf die Frage geben, wie der steigende Rohstoffbedarf angesichts der Verbreitung von Elektroautos gedeckt werden kann.

BASF weltweit 117.000 Mitarbeiter, im Chemiepark Schwarzheide arbeiten rund 3000 Menschen. Der Konzern hat 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro gemacht.

