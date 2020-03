BASF will in Schwarzheide Hand-Desinfektionsmittel herstellen

Potsdam

Der Chemiekonzern BASF plant an seinem Brandenburger Standort in Schwarzheide ( Oberspreewald-Lausitz) die Herstellung von Desinfektionsmitteln im größeren Maßstab. Einen entsprechenden Antrag habe das Unternehmen gestellt, sagte dessen Sprecherin Linda Bottin und bestätigte damit einen Bericht des rbb. Man hoffe, noch in dieser Woche die Erlaubnis zur Aufnahme der Produktion zu erhalten.

Alkoholhaltiges für die Hände

Es soll sich um ein alkoholhaltiges Produkt handeln, das zur Desinfektion von Händen eingesetzt werden kann. Vorausgegangen war eine entsprechende Initiative am Hauptsitz des Unternehmens in Ludwigshafen ( Rheinland-Pfalz), wo BASF ähnliche Mittel für die Krankenhäuser und ärztlichen Notfalleinrichtungen der Region Rhein-Main produziert.

Anlagen und Rohstoffe sind vorhanden

Technologie und Rohstoffe seien in Schwarzheide vorhanden, sagte Standortsprecherin Bottin. „Wir sind guter Dinge, dass wir die notwendigen Genehmigungen erhalten können.“ Im medizinischen Bereich sei eine Zertifizierung unumgänglich. Die Mittel würden ja von Menschen direkt am Körper angewendet. „Man kann nicht einfach Wasser und Alkohol zusammenmischen“, sagte Bottin.

Die Menge, die in dem Werk hergestellt werden kann, sei nicht begrenzt, sagte Bottin: „Wenn die Anlage läuft, kann man das kontinuierlich produzieren.“

Die Flüssigkeit ist knapp

Die Corona-Epidemie hat in weiten Teilen des Gesundheitssystems zu einer Verknappung von Desinfektionsmitteln geführt. Händler verlangen zum Teil Mondpreise, weil Notfalleinrichtungen, niedergelassene Ärzte und Privatpersonen um die raren Produkte konkurrieren. Wegen der weltweiten Nachfrage ist der Nachschub schwierig. BASF beschäftigt in der Lausitz rund 2000 Menschen direkt, weitere 1500 arbeiten in anderen Firmen auf oder im Umfeld des Chemieparks.

Finanzministerin setzt Alkoholsteuer aus

Derweil hat Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) die Alkoholsteuer (früher „Branntweinsteuer“) für Lieferungen von Ethanol an Apotheken über Zwischen- beziehungsweise Großhändler auf null gesenkt. Das teilte das Finanzministerium am Dienstag in Potsdam mit.

Hintergrund: Auch in Brandenburg können Apotheken Desinfektionsmittel selbst dezentral herstellen. Das dazu benötigte Ethanol wird in Großunternehmen hergestellt, kann von dort aber in der Regel nicht in kleinen Mengen direkt geliefert werden – dazu bedarf es eines Zwischenhändlers.

„Allein diese Lieferkette hat bislang dazu geführt, dass Alkoholsteuer entsteht“, so Finanzministerin Katrin Lange. „Die Steuer hätte die Produkte verteuert – deshalb begrüße ich sehr, dass es gelungen ist, diese Ausnahme beim Bundesfinanzministerium zu erwirken.“

Von Ulrich Wangemann