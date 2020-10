Potsdam

Der Countdown läuft. In zehn Tagen, am 31. Oktober, wird der neue Flughafen BER eröffnet. Aber nicht jeder, der vom BER fliegt, wird auch das neue Terminal T1 nutzen. Die MAZ erklärt, wie man den neuen Flughafen erreicht und was es dabei zu beachten gilt.

Drei Terminals

Drei Terminals hat der neue Flughafen. Herzstück ist das gläserne Terminal T1 mit dem benachbarten Billigflieger-Terminal T2 (das mangels Nachfrage erst im kommenden Frühjahr ans Netz geht). Im Norden liegt das alte Schönefelder Terminal, das nun als T5 firmiert. Sie fragen sich, warum es T5 gibt, aber nicht 3 und 4? Das liegt an den Ausbauplänen. T3 und 4 sollen gebaut werden, wenn die Fluggastzahlen wieder steigen. Wenn sie fertig sind, soll T5 endgültig schließen. Wann das sein wird, weiß wegen Corona aber niemand.

Terminal-Hopping

Eigentlich hat jede Airline ihren festen Platz am BER. Doch Corona bringt auch dies etwas durcheinander. Es kann immer wieder zu Änderungen kommen. Reisende sollten sich daher vorab bei ihrer Airline oder über die Flughafen-App erkundigen, an welchem Terminal der Flug geht. „Wenn man es einmal verbaselt, dann kann man die Terminals mit der S-Bahn oder dem Bus wechseln. Die Verbindungen sind eng getaktet“, sagt Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Zwischen T1/T2 und T5 gibt es keinen praktikablen Fußweg. Für die Fahrt mit der Buslinie X7 braucht man laut Verkehrsverbund VBB etwa eine Viertelstunde, mit der S-Bahn etwa acht Minuten.

Mit Bus und Bahn

Die Flughafengesellschaft geht davon aus, dass etwa zwei Drittel der Passagiere mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist. T1 ist über den unterirdischen Bahnhof gut zu erreichen. Über zwei Rolltreppen gelangt man ins Terminal. Hier halten S- und Regionalbahnen sowie der Intercity Rostock – Dresden, der auch in Oranienburg Station macht. Ab 29. Oktober sollen die S-Bahnen S9 und S45 im Zehn-Minuten-Takt fahren. Am Bahnhof halten neben dem BER-Express die Linien RE7, RB14 und RB22 mit stündlichen Verbindungen. Die S-Bahnen halten auch am Schönefelder Bahnhof, der in „Terminal 5“ umbenannt wird. Regionalbahnen halten hier aber nicht. Passagiere mit Ziel T5 müssen deswegen am Bahnhof T1 auf die S-Bahn umsteigen und die zwei Stationen bis „Terminal 5“ fahren. Darüber hinaus fahren die Expressbusse X7 und X71 zwischen dem U-Bahnhof Rudow (U7) und beiden Terminalstandorten. Zwei zuschlagspflichtige Schnellbuslinien (AirportShuttle BER1/BER2) fahren zwischen Rathaus Steglitz und Flughafen sowie zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Flughafen (via Stahnsdorf und Teltow). Dazu kommen Buslinien aus Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming.

Fernbuslinien

Am Terminal 1 liegen Fernbus-Haltestellen am Ausgang zur Airport-City, den man über die Ebene U1 erreicht (Busparkplatz B). Am Terminal 5 fahren die Fernverkehrsbusse an den Bushaltestellen am Bahnhof Flughafen BER – Terminal 5 ab.

Parken am BER

Ein Drittel der Passagiere kommt laut Verkehrsprognose mit dem Auto (via A113 und B96a). 13 000 Parkplätze gibt es rund um den BER. Neben mehreren privaten Anbietern (zum Teil mit Shuttle) gibt es die Parkhäuser auf dem Flughafengelände. Am zentralsten liegt Parkhaus P1, nämlich direkt neben T1. In den Parkhäusern P3 und P8 sind jeweils zehn Ladepunkte für Elektroautos verfügbar. Parkplätze können online vorab gebucht werden, ab 29 Euro pro Woche, heißt es von der Flughafengesellschaft. Wer dieses Angebot nutzen will, muss aber Glück haben und lange im Voraus buchen. Derzeit liegen die Parkgebühren noch bei einem Euro pro Stunde – ohne Tageslimit. Das Terminal T5 hat drei Parkplätze sowie ein Parkhaus, die allesamt nur einen kurzen Fußweg vom Terminal entfernt sind. Ladesäulen gibt es im Parkhaus 54.

Abholen und bringen

Wer jemanden abholen oder absetzen möchte, kann die Terminalvorfahrten nutzen. Sowohl am Terminal 1 als auch an T5 gibt es Kurzzeitparkplätze. Deren Anzahl ist aber beschränkt.

Taxistände

Für ankommende Passagiere am Terminal 1 gibt es die zwei Taxistände Nord und Süd direkt vor dem Terminal auf der Ebene 0. Passagiere, die abfliegen möchten, steigen auf Ebene E1 aus dem Taxi. Am Terminal 5 gibt es den Taxihalt vor dem Terminalabschnitt L.

Mietwagen und Carsharing

Eine Reihe von Mietwagenanbietern gibt es ebenfalls. Im Terminal 1 präsentieren sie sich auf der Ebene 0. Die Wagen stehen im angrenzenden Parkhaus P2. Das Mietwagencenter am Terminal 5 befindet sich direkt vor dem Terminalbereich L.

Auch mehrere Carsharing-Angebote gibt es am BER. Car2Go/Drive Now, Miles, Sixt und We Share finden sich am Parkplatz P4 (Terminal 1).

Von Torsten Gellner