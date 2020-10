Potsdam

Rund 250 Aktivisten der Klimagruppe „Am Boden bleiben“ versammelten sich heute in Schönefeld, um gegen den neuen Flughafen zu demonstrieren. „Es ist ein Skandal, dass in Zeiten einer Klimakrise ein neuer Flughafen eröffnet wird“, sagt Klara Strauß, Pressesprecherin der Gruppe. Die Bewegung fordere unter anderem ein Verbot für Kurzstreckenflüge und die Abschaffung von Subventionen für den BER und andere Flughäfen. Stattdessen „sollen die vielen Milliarden in klimafreundliche Projekte investiert werden“, sagte sie weiter.

Demonstranten halten ein Transparent vor dem BER. Quelle: Steve Reutter

Viele der Demonstranten waren als Pinguine verkleidet. „Die coolsten Vögel bleiben am Boden“, ist das Motto der Klimabewegung. Zu Beginn der Demonstration kletterten mehrere als Pinguine verkleidete Aktivisten auf das Eingangsgebäude und seilten sich von dort ab. Einer von ihnen enthüllte ein Plakat auf dem „Flieger stoppen statt Klima schrotten“ stand. Sie wurden von der Polizei abgeführt.

Auch plante die Bewegung eine Aktion des zivilen Ungehorsams. Ziel war es, in den noch geschlossenen Flughafen einzudringen. Doch weil die Sicherheitsmaßnahmen der Polizei so hoch waren, entschied sich die Bewegung dagegen. „Wir sind eine friedliche Bewegung und wollen keine körperliche Konfrontation mit der Polizei“, sagte eine Aktivistin.

„#No BER“ bildete die Buchstabenreihe. Quelle: Steve Reutter

Direkt vor dem Eingang des Terminals 1 bildeten die Demonstranten mit großen würfelförmigen Luftballons die Buchstabenreihe „#NO BER“. Zeitgleich blockierte eine eine zweite Gruppe ein Stockwerk tiefer die Treppen.

Weitere Klimaproteste

Auch Anhänger von „ Fridays for Future“ und „ Extinction Rebellion“ protestierten gegen die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens. Mit einer Fahrradtour beginnend vom Berliner Platz der Luftbrücke demonstrierte Fridays for Future gegen den BER.

Später stießen beide Bewegungen beim Terminal 1 dem Protest von „Am Boden bleiben“ dazu. Die Anhänger von Fridays for Future sorgten mit ihren Fahrradklingeln für ordentlich Lärm. Alle drei Klimabewegungen zogen letztlich zusammen um den BER herum und protestierten lautstark.

Fünf Aktivisten von Extinction Rebellion klebten sich zudem an die Tür eines Flugzeuges, das nach Istanbul abheben sollte. Damit wollte die Gruppierung „die Abläufe des Flugverkehrs gezielt sabotieren“, heißt es auf der Twitterseite der Bewegung.

Auch Bürgerinitiativen und Taxifahrer protestierten

Mit einem lauten Hupkonzert vor dem Terminal 1 brachten rund 100 Taxifahrer ihren Unmut zum Ausdruck. Sie kritisieren, dass nur rund 300 von ihnen ein Laderecht am neuen Flughafen bekämen. Sie fordern, dass alle rund 7.000 Berliner Taxifahrer am BER Fahrgäste einladen dürften. Neben den 100 Taxifahrern protestierten rund 1.000 weitere auf dem Gelände des BER.

Seit Jahren gibt es auch kritische Stimmen von verschiedenen Bürgerinitativen gegen den Flughafen. „Der BER hätte niemals geöffnet werden dürfen“, sagt etwa Markus Sprißler, Sprecher der Bürgerinitiative Berlin-Brandenburg. Er kritisiere, dass der Schallschutz in den Wohnungen und Häuser der umliegenden Bewohner des Flughafens nicht fertig ist.

Laut mehrer Bürgerinitiativen sei der BER ein „Sündenfall“. Quelle: Steve Reutter

„Nur 7,5 Prozent der Anwohner haben einen ausreichenden Schallschutz“, kritisiert er. Das wären laut ihm 1963 von insgesamt rund 26.000 Menschen, die in den Gemeinden rund um den BER wohnen würden. Deshalb fordere die Initiative unter anderem ein bundesweites Nachtflugverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr.

Am Reformationstag : Bürgerinitiative nagelt Thesen vor Eingang des BER

Die verschiedenen Bürgerinitiativen fordern „ein modernes Luft- und Verkehrskonzept für Deutschland“, heißt es in einer Pressemitteillung. Deshalb wurden von der Initiative „sieben Sünden“ vor dem Eingang des BER beim Terminal 1 angenagelt.

Alexander Fröhlich nagelte die Thesen an eine Tür. Quelle: Steve Reutter

„Falscher Standort“, „falsches Zeugnis“, „Habgier“, „Neid“, „Hochmut“, „Trägheit“ und „Verantwortungslosigkeit“ sind zusammen mit einem „Ablassbrief Planfeststellung“ und „der Buße“ die genannten Sünden. „Jetzt wo der BER steht, kämpfen wir gegen den Ausbau des Flughafens“, sagt Alexander Fröhlich, ein Sprecher der Initiativen. Laut ihm mache es keinen Sinn, einen Flughafen an einem ungeeigneten Standort weiter auszubauen.

