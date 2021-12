Schönefeld

Wegen langer Schlangen vor den Sicherheitskontrollen und Fehlalarmen hat der BER Häme und Spott auf sich gezogen. BER-Polizeichef René Kexel erklärt im MAZ-Interview, wo noch Baustellen sind und was Reisende über die Feiertage erwartet.

Vor gut einem Jahr ist der Airport eröffnet worden. Was ist aus Sicht der Bundespolizei das größte Problem am BER?

Corona macht viele Dinge unplanbar, wir planen nicht mehr für ein Jahr im Voraus, sondern von Woche zu Woche, fahren sozusagen im Nebel auf Sicht. Außerdem sollte ursprünglich ein Flughafen mit drei Terminals eröffnen. Tatsächlich wurde eines Corona-bedingt gar nicht eröffnet, ein weiteres wegen des reduzierten Flugaufkommens im Februar geschlossen. Ständig mussten unsere Mitarbeiter neue Aufgaben in neuen Organisationseinheiten an neuen Orten übernehmen. Meinen Kollegen habe ich immer wieder gesagt: Sie sind Polizeibeamte, suchen vielleicht nach Stabilität, Routine, nach Planbarkeit von Diensten mit den gleichen Kollegen an den denselben Orten – aber das kann ich ihnen nicht bieten. Wir müssen uns permanent den neuen, sich verändernden Gegebenheiten und Aufgaben anpassen. Die letzte neue Einreiseregelung kam Sonntagnacht – für Großbritannien als neues Virusvariantengebiet. Unsere Kollegen in der Kontrolle müssen sich täglich updaten, welche Kontrollmaßnahmen für welche Herkunftsländer gelten.

Ihre Leute sind ganz vorn dabei, wenn es um den Kontakt neuen Virusvarianten geht.

Sie tragen FFP2-Masken und Handschuhe und sitzen hinter einer Plexiglasscheibe. Verglichen mit dem Querschnitt der Bevölkerung haben wir relativ wenige Coronafälle und wenige Quarantänefälle – die internen Vorsichtsmaßnahmen scheinen zu funktionieren. Mit unseren Partnern am Flughafen sorgen wir dafür, dass Passagiere aus Virusvariantengebieten separat von den anderen Passagieren einreisen. Die Kontrollen müssen getrennt sein, damit sich nicht zum Beispiel Passagiere aus Malta und England im Terminal mischen. Der Flughafen ist ganz gut dafür geeignet. Wir haben vier große unterschiedliche Einreisekontrollstellen.

Passagiere kommen mit dem Zug am BER an, fahren die Rolltreppe ins Terminal 1 hinauf und stehen dann plötzlich in einer Menschentraube vor kleinen Bildschirmen, auf denen die Abflug-Gates angezeigt werden. Von hinten drängen Menschen von den Rolltreppen nach. Müssen Sie an diesem unglücklich gestalteten Ort oft eingreifen?

Es gehört zu unseren Aufgaben, unnötige größere Menschenansammlungen vermeiden zu helfen – beziehungsweise darauf zu achten, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Die Beschilderung als solche wird nach wie vor angepasst. Manches wirkt im Probebetrieb doch anders als in der Realität.

Viele Schilder im BER sind zu klein, die Passagiere erkennen nicht, wohin sie müssen.

Mir fällt es nicht auf, weil ich jeden Tag im Terminal bin. Aber das Feedback der Reisenden wird evaluiert und man zieht Schlüsse daraus. Wir haben alle unsere Baustellen und arbeiten daran.

Die Verteilung des Personals an den Sicherheitsschleusen hat sich in den vergangenen als schwierig erwiesen. Warum ist das so kompliziert?

Vor Corona war es so: Man konnte für fast jeden einzelnen Reisenden voraussagen, wann er am Flughafen ist und welchen Weg er geht. In der Pandemie jedoch entscheidet sich oft wenige Tage vor dem Flug, ob dieser überhaupt stattfindet. Wenn der Flug dann ankommt, wissen wir nur wenige Stunden im Voraus, ob ein Passagier oder 200 an Bord sind. Viele Airlines haben ihre kostenfreien Umbuchungsmöglichkeiten stark ausgeweitet, weil die Einstufung einzelner Länder als Hochrisikogebiete sich so schnell ändert. All das macht es für uns so herausfordernd, die Kontrollprozesse anzupassen.

In den Herbstferien mussten viele Passagiere lange warten vor den Sicherheitskontrollen, dafür ist der Flughafen viel gescholten worden. Was haben Sie aus der Situation gelernt?

Eigentlich hatten wir im Osterreiseverkehr vieles lernen wollen – aber wegen Corona war da gar nicht so viel los. Der große Lackmustest kam also im Herbst. Dabei mussten wir feststellen: Die Komparsen des Flughafenprobebetriebs waren viel besser mit Flughäfen vertraut als die normalen Reisenden im Herbst. Die Komparsen wussten, wie man sich auf eine Kontrolle vorbereitet. Und sie kannten die Wege. Im Herbst fliegt man auch mit einer dickeren Jacke und mehr Gepäck als im sommerlichen Probebetrieb. Die Reisenden werden jetzt besser auf die Kontrollen vorbereitet und die Passagiersteuerung zu den Kontrollstellen hat sich verbessert. Wir raten den Reisenden, jene Kontrollstellen aufzusuchen, an denen gerade wenig Betrieb ist.

Was ist Ihr Tipp für den Weihnachtsverkehr: An welchen Kontrollstellen ist am wenigsten los?

Ganz pauschal: Am schnellsten geht es in den Pavillons an den Seiten des Terminals. Dort sind die Anstellbereiche größer. Die Passagiere sollten also nach dem Check-In nicht geradeaus weitergehen, sondern hart rechts oder links um die Ecke gehen. Und noch ein Nachsatz: Passagiere sollten ihr Gepäck aufgeben. Viele Reisende stopfen ihre Wäsche, Elektronik und Flüssigkeiten ins Handgepäck. Bei der Kontrolle dauert das dann sehr lange, alles hervorzuholen und auf die Wannen zu verteilen.

Wie arbeiten die Personenscanner, in denen man sich wie ein Kormoran beim Flügeltrocknen hinstellen muss?

Die Anlagen schaffen Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik. Wir haben binnen eines Jahres 22.000 gefährliche Gegenstände festgestellt und den Reisenden abgenommen. Darunter waren zum Beispiel auch Schreckschusswaffen und Munition. Was wir uns für die Kontrollen immer wünschen, ist mehr Platz. Dann könnte man die Kontrollstrecken länger gestalten. Die Passagiere hätten nach der Kontrolle mehr Platz und Zeit, ihre Kleidung und Taschen wieder an sich zu nehmen. Dass diese Strecken kurz sind, liegt daran, dass der Flughafen 1996 für eine Eröffnung 2012 entworfen wurde. Man kann das nicht mehr nachholen für das Terminal 1, aber wir machen das Beste daraus. In drei Monaten allerdings geht ein Gegenentwurf dazu in Betrieb: das Terminal 2. Dort haben wir viel Platz und vier bis sechs parallele Auflegeflächen für Gepäck und Kleidung, die Kontrollen werden dort deutlich schneller gehen. Die Passagiere werden einander überholen können. Hingegen gibt derzeit im Terminal 1 der Langsamste das Tempo der Abfertigung vor. Wenn ein Koffer ausgepackt werden muss, warten alle.

Warum müssen manche Passagiere im Scanner ihre Schuhe ausziehen und andere nicht?

Das kommt darauf an, wie gut die zu scannen sind. Stahlkappenschuhe sind schwerer zu kontrollieren als Sneaker oder Slippers.

Warum halten Sie nicht mehr Kontrollstellen offen?

Man könnte alle Kontrollstellen offenhalten, dann müsste man mehr Mitarbeiter einstellen. Auch für die Personalkosten in der Luftsicherheitskontrollstelle wird eine Luftsicherheitsgebühr erheben und diese wird den Airlines in Rechnung gestellt. Diese legen die Gebühr dann auf die Ticketpreise um. Die Reisenden müssten, wenn sie mehr offene Kontrollstellen wollen, bereit sein, mehr für ihre Tickets zu bezahlen. Als Behörde sind wir gehalten auch wirtschaftlich sparsam zu arbeiten.

Wie läuft der Weihnachtsverkehr?

Durch die frühen Ferien war der Weihnachtsverkehr schon in den vergangenen Tagen herausfordernd. Bis zum Mittag an Heiligabend wird auch noch viel los sein. Der Verkehr ist aber deutlich schwächer als im Herbst – gut 40.000 Passagiere pro Tag im Vergleich zu mehr als 60.000 im Herbst. Die längste Wartezeit liegt bei rund 30 Minuten.

Die Rede vom „Pannenflughafen“ hält sich auch nach der Eröffnung. Kränkt sie so etwas?

Ein Tischfeuerwerk brenne ich morgens nicht ab, wenn ich so etwas in der Zeitung lese. Jeder möchte in seiner Arbeit gut sein. Die gemessenen Wartezeiten und technischen Störungen am BER qualifizieren ihn nicht als „Pannenflughafen“. Da gibt es ganz andere. Wenn die Sonneneinstrahlung oder das Deospray einer Passagierin einen Brandalarm auslösen, dann tun die Sensoren genau das, wofür sie eingebaut wurden. Sie melden eine mögliche Gefahr. Was uns nie vorgeworfen wurde: Dass der Flughafen nicht sicher ist. Denn das ist er. Viele der Beschwerden sind sehr subjektiv. Kurioserweise wird das Warten beim Boarding als Normal angesehen, obwohl sich schon eine halbe Stunde vor dem Abflug lange Schlangen bilden.

Letzte Frage zu einem BER-Mysterium: Warum müssen ankommende Passagiere auf dem Weg zur Gepäckausgabe durch eine Abfolge von vier dicht aufeinander folgenden, sich hektisch öffnenden und schließenden automatischen Türen beziehungsweise Schranken gehen?

Das ist die sogenannte Vereinzelungsanlage. Sie soll verhindern, dass jemand von der Gepäckausgabe auf umgekehrtem Weg in den Luftsicherheitsbereich gelangt.

Von Ulrich Wangemann