Potsdam

Gut zwei Stunden vor Abflug am Flughafen BER sein – das gehört mittlerweile zum Standard-Tipp für Flugreisende. In den Herbstferien aber stauten sich so viele Passagiere im Terminal des Berlin-Brandenburger Airports, dass auch dieser Zeitpuffer für manche Gäste nicht mehr reichte – sie verpassten ihren Flug. Der Grund waren Personalprobleme bei externen Dienstleistern und Airlines.

Für die Frage, wie lange die Abfertigung der Passagiere dauert, ist die Flughafengesellschaft FBB nur bedingt zuständig. Sie muss die Prozesse koordinieren, kann aber nicht in die Personalplanung der einzelnen Dienstleister eingreifen. Insgesamt 13 Unternehmen und Institutionen sind vom Check-in bis zum Boarding der Fluggäste beteiligt.

Im Terminal 1 gibt es mehrere Kontrolllinien

Auch die Bundespolizei gehört dazu: Sie ist für die Sicherheitskontrollen zuständig. René Kexel ist Leiter der Polizeiinspektion am BER. Er hat einige Tipps parat, damit man reibungsloser durch die Kontrollen kommt. Sein erster Tipp ist simpel: „Wir raten den Reisenden, jene Kontrollstellen aufzusuchen, an denen gerade wenig Betrieb ist.“

Da das Terminal 1 aber so gestaltet ist, dass die Passagiere in der Regel an einer der mittig gelegenen Check-in-Inseln zunächst ihr Gepäck abgeben, sammeln sich an den gegenüber gelegenen Kontrollstellen auch die meisten Passagiere. Dabei gibt es Alternativen.

Alternative: Im Pavillon anstellen

„Am schnellsten geht es in den Pavillons an den Seiten des Terminals. Dort sind die Anstellbereiche größer“, erklärt Kexel. „Die Passagiere sollten also nach dem Check-In nicht geradeaus weitergehen, sondern hart rechts oder links um die Ecke gehen.“

Ein weiteres Problem: Gerade bei Kurz-Trips, aber auch weil sie Gebühren sparen wollen, reisen viele Menschen mit Handgepäck. Rollköfferchen, Rucksack, vielleicht noch eine Tüte, dazu die dicke Winterjacke und die Laptoptasche – alles muss durchleuchtet werden. Und das kostet Zeit – und die Nerven der Mitreisenden.

Viel Handgepäck dauert länger

Kexels Tipp daher: „Passagiere sollten ihr Gepäck aufgeben. Viele Reisende stopfen ihre Wäsche, Elektronik und Flüssigkeiten ins Handgepäck. Bei der Kontrolle dauert das dann sehr lange, alles hervorzuholen und auf die Wannen zu verteilen“, erklärt er.

Im März soll neben dem Terminal 1 das Terminal 2 öffnen. Daran hält die Flughafengesellschaft auch trotz der Omikron-Variante fest. Die Abfertigung dort soll schneller gehen, denn das Terminal ist jünger und moderner geplant als Terminal 1, für das bereits 2006 der erste Spatenstich war.

Alle Dokumente bereit halten

„Dort haben wir viel Platz und vier bis sechs parallele Auflegeflächen für Gepäck und Kleidung, die Kontrollen werden dort deutlich schneller gehen“, erklärt Polizeichef Kexel. „Die Passagiere werden einander überholen können. Hingegen gibt derzeit im Terminal 1 der Langsamste das Tempo der Abfertigung vor. Wenn ein Koffer ausgepackt werden muss, warten alle.“

Ganz wichtig auch in diesen Zeiten: Alle notwendigen Dokumente griffbereit haben – also Personalausweis, Impfzertifikat, mögliche Einreiseformulare, Bordkarte etc. Gerade bei komplizierten Flügen mit Zwischenstopps und Umstiegen kann die Kontrolle der Dokumente länger dauern. Denn in Schönefeld müssen die Airline-Mitarbeiter bereits alle Dokumente für die Anschlussflüge prüfen.

Auf die Schuhe achten

Wer fliegt und schnell durch die Kontrolle sein will, sollte auch auf das passende Schuhwerk achten. Denn manchmal winken einen die Sicherheitskräfte heraus und bitten einen, die Schuhe auszuziehen, damit die ebenfalls noch durchleuchtet werden. Auch das kann man beeinflussen, denn es kommt darauf an, wie gut die Schuhe zu scannen sind, wie Kexel erklärt. „Stahlkappenschuhe sind schwerer zu kontrollieren als Sneaker oder Slippers“, sagt er.

Von Ulrich Wangemann