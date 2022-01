BER-Trauma: FC Bayern landet lieber in Schönhagen statt in Schönefeld 

Potsdam

Der Stachel sitzt offenbar noch tief: Vor einem Jahr strandeten die Fußballer des FC Bayern München unfreiwillig am Flughafen in Schönefeld. Weil sie nach dem Sieg gegen Hertha BSC ein paar Minuten zu spät waren, erhielt ihr Flugzeug wegen des Nachtflugverbots am BER keine Starterlaubnis mehr. Die sonst so erfolgsverwöhnten Bayern konnten erst mit siebenstündiger Verspätung mit dem Jet zur Club-WM nach Doha abheben.

Karl-Heinz Rummenigge tobte ob des strengen Nachtflugregimes: „Wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht. Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben.“

Mit Propeller-Maschinen aus Oberpfaffenhofen

Da die Bayern am Sonntag erneut zur Bundesliga-Begegnung mit der Hertha nach Berlin müssen, wollten sie ein erneutes Rückreise-Trauma verhindern. Statt in Schönefeld landeten die Bayern-Spieler bereits am Samstagabend auf dem kleinen Verkehrs-Flugplatz Schönhagen bei Trebbin (Teltow-Fläming). Mit zwei Propeller-Maschinen war die Mannschaft um Trainer Julian Nagelsmann laut „tz“ und „Münchner Merkur“ aus Oberpfaffenhofen bei München gestartet. 70 Minuten dauert der Flug. Quartier bezogen die Bayern im Ritz-Carlton am Potsdamer Platz.

In Schönhagen ist zwar die Zahl der nächtlichen Flüge pro Monat auch limitiert, aber es gibt kein so strenges Nachtflugverbot wie in Schönefeld. Auch Hertha BSC hat den kleinen Flughafen schon für Auswärtsspiele genutzt.

Vor einem Jahr hatten die Bayern die Berliner mit 1:0 gewonnen. Anpfiff im Olympiastadion ist am Sonntag um 17.30 Uhr.

